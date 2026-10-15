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लव रंजन की कहानी से अरिजीत सिंह के गानों तक, 5 वजहें जो 'पहला प्यार दूसरी बार' को बनाती हैं मस्ट वॉच

पहला प्यार दूसरी बार ( Poster )

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा हाल के समय में एक खूबसूरत दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में नए चेहरों की एक लहर आ रही है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लव फिल्म ने अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा 'पहला प्यार दूसरी बार' को रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस फिल्म को डेब्यूटेंट डायरेक्टर अनुज सैनी ने डायरेक्ट किया है, जबकि लव रंजन द्वारा इसे को-प्रोड्यूस किया गया है. बता दें कि इस फिल्म के साथ मेकर्स नए अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, कुणाल वैद्य, सरगुन कौर लूथरा और तुषार छिब्बर के जरिए नए चेहरों को लॉन्च कर रहे हैं.

देशभर में 23 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार फिल्म, खुद में मॉडर्न लव, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में होने वाली मजेदार उथल-पुथल को समेटे हुए है. हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के मजेदार ट्रेलर को दर्शकों ने खूब सराहा है. ऐसे में दर्शक ट्रेलर में नजर आने वाली एनर्जी, तीखी बातचीत, ऊर्जा, और कुछ ऐसे पलो की भी तारीफ कर रहे हैं जिन्हें देखते ही उन्हें कनेक्टेड महसूस हो रहा है.

ऐसे में अभी भी आपके मन में यह सवाल है कि क्या यह यंग एनर्जी से भरपूर फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में शामिल होने लायक है कि नहीं, तो यहां डालें फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर जरूर देखने वाले पांच वजहों पर एक नजर. 1. द लव रंजन टच: लॉन्च कर रहे हैं नए स्टार्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि यंग जेनरेशन की नब्ज को लव रंजन से बेहतर कोई और समझ सकता है. उनकी यह खासियत है कि वह नए टैलेंट्स को सिर्फ पहचानते ही नहीं बल्कि उसे मौका भी देते हैं. इस तरह से देखते ही देखते वह नए चेहरे घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन जाते हैं. उनके प्रोजेक्ट्स में अक्सर कुछ ऐसे किरदार देखने मिलते हैं, जो आम जीवन में होने वाले कॉलेज के दोस्तों की तरह लगते हैं और वह किरदार किसी आम से लगने वाले शख्स की तरह ही जिंदगी की मुश्किलों से दो चार हो रहे होते हैं. 2. नए जोड़ियों के बीच की केमिस्ट्री पुराने तरीके से कास्टिंग करने के बजाय, यह फिल्म अपने साथ बिल्कुल 6 नए चेहरों को तीन जोड़ियों के रूप में लेकर आई है. ट्रेलर में साक्षी-कुणाल, अलीशा-स्पर्श और सरगुन-तुषार को एक साथ देखना अपने आप में खास है, क्योंकि उनकी जोड़ी नेचुरल लगने के साथ कमाल की केमिस्ट्री भी पेश कर रही है. कहना होगा कि उनकी केमिस्ट्री फिल्म की जान है, जिसे दर्शक चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते.