लव रंजन की कहानी से अरिजीत सिंह के गानों तक, 5 वजहें जो 'पहला प्यार दूसरी बार' को बनाती हैं मस्ट वॉच
मेकर्स ने 'पहला प्यार दूसरी बार' में हंसी-मजाक, नए चेहरों और टूटे दिल से शुरू होने वाले प्यार का भरपूर तड़के का वादा किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा हाल के समय में एक खूबसूरत दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में नए चेहरों की एक लहर आ रही है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लव फिल्म ने अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा 'पहला प्यार दूसरी बार' को रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस फिल्म को डेब्यूटेंट डायरेक्टर अनुज सैनी ने डायरेक्ट किया है, जबकि लव रंजन द्वारा इसे को-प्रोड्यूस किया गया है. बता दें कि इस फिल्म के साथ मेकर्स नए अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, कुणाल वैद्य, सरगुन कौर लूथरा और तुषार छिब्बर के जरिए नए चेहरों को लॉन्च कर रहे हैं.
देशभर में 23 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार फिल्म, खुद में मॉडर्न लव, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में होने वाली मजेदार उथल-पुथल को समेटे हुए है. हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के मजेदार ट्रेलर को दर्शकों ने खूब सराहा है. ऐसे में दर्शक ट्रेलर में नजर आने वाली एनर्जी, तीखी बातचीत, ऊर्जा, और कुछ ऐसे पलो की भी तारीफ कर रहे हैं जिन्हें देखते ही उन्हें कनेक्टेड महसूस हो रहा है.
ऐसे में अभी भी आपके मन में यह सवाल है कि क्या यह यंग एनर्जी से भरपूर फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में शामिल होने लायक है कि नहीं, तो यहां डालें फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर जरूर देखने वाले पांच वजहों पर एक नजर.
1. द लव रंजन टच: लॉन्च कर रहे हैं नए स्टार्स
इसमें कोई दो राय नहीं है कि यंग जेनरेशन की नब्ज को लव रंजन से बेहतर कोई और समझ सकता है. उनकी यह खासियत है कि वह नए टैलेंट्स को सिर्फ पहचानते ही नहीं बल्कि उसे मौका भी देते हैं. इस तरह से देखते ही देखते वह नए चेहरे घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन जाते हैं. उनके प्रोजेक्ट्स में अक्सर कुछ ऐसे किरदार देखने मिलते हैं, जो आम जीवन में होने वाले कॉलेज के दोस्तों की तरह लगते हैं और वह किरदार किसी आम से लगने वाले शख्स की तरह ही जिंदगी की मुश्किलों से दो चार हो रहे होते हैं.
2. नए जोड़ियों के बीच की केमिस्ट्री
पुराने तरीके से कास्टिंग करने के बजाय, यह फिल्म अपने साथ बिल्कुल 6 नए चेहरों को तीन जोड़ियों के रूप में लेकर आई है. ट्रेलर में साक्षी-कुणाल, अलीशा-स्पर्श और सरगुन-तुषार को एक साथ देखना अपने आप में खास है, क्योंकि उनकी जोड़ी नेचुरल लगने के साथ कमाल की केमिस्ट्री भी पेश कर रही है. कहना होगा कि उनकी केमिस्ट्री फिल्म की जान है, जिसे दर्शक चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते.
3 दिल से की गई कॉमेडी
फिल्म का ध्यान खींचने वाला टाइटल ही खुद बयां करता है कि फिल्म में किस तरह की मस्ती संग ढेर सारी उथल-पुथल भरा सफर देखने को मिलने वाला है. लव रंजन की अन्य फिल्मों की तरह इसमें भी दर्शक मॉडर्न रिलेशनशिप के साथ कॉमेडी का जबरदस्त मेल देखने वाले हैं. फिल्म अपने एंटरटेनमेंट भरे अंदाज के साथ संदेश भी देती है जिसे दर्शक हमेशा याद रखते हैं.
4. कमाल का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस
यह फिल्म छोटे पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों की भारी भीड़ के बीच खुद एन्जॉय किए जाने के लिए बनी है. यह फिल्म खुद में जबरदस्त एनर्जी लिए हुए है और इस तरह की एनर्जी सिर्फ बड़े पर्दे पर ही अच्छी तरह से महसूस की जा सकती है. फिल्म दर्शकों को हमेशा याद रहने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है, जो आप सिर्फ सिनेमा हॉल में अन्य लोगों के बीच बैठ कर हंसते हुए महसूस कर सकते हैं.
5. म्यूजिकल रियूनियन
इस फिल्म के साथ 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के दोस्ती वाले गाने 'तेरा यार हू मैं' को आकार देने वाली टीम पहला प्यार दूसरी बार के लिए फिर से एक साथ आई है. नए गाने 'पुराने दिन' के लिए अरिजीत सिंह, रोचक कोहली और कुमार फिर से साथ आ रहे हैं. इन म्यूजिकल पावरहाउस के एक साथ आने की खबर से ही यह पक्का हो जाता है कि इस फिल्म का म्यूजिक ऐसा होने वाला है, जो लंबे समय तक हमारी प्लेलिस्ट में रहेगा.
लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा को-प्रोड्यूस, 'पहला प्यार दूसरी बार' यूथ, प्यार और साथ रहने के बारे में एक नए और दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाने वाली है. यह फिल्म सिनेमाघरों 23 अक्टूबर, 2026 को देशभर में रिलीज़ होने वाली है.