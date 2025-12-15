ETV Bharat / entertainment

लियोनेल मेसी के हैं फैंस, तो जरूर देखें फुटबॉल खेल पर बनीं ये 5 फिल्में, आखिरी वाली बिल्कुल MISS मत करना

विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन वाली फिल्म धन धना धन गोल एक हिट फिल्म है, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म में जॉन अब्राहम, अरशद वारसी, बिपाशा बसु और बोमन ईरानी अहम रोल में हैं. फिल्म की कहानी लंदन में एक इंडियन फुटबॉल क्लब पर बेस्ड है. फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ-साथ बहुत इमोशनल भी करती है.

हैदराबाद: दुनिया के नंबर वन फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस वक्त अपने तीन दिन के भारत दौरे पर हैं. अभी तक वह कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में अपना जलवा दिखा चुके हैं और अब वह देश की राजधानी दिल्ली में धमाल मचाने को तैयार हैं. मेसी को लेकर देशभर में खूब शोर मच रहा है और लोग उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए तरस रहे हैं. अब मेसी से खेल से लेकर सिनेमा तक के दिग्गज मिलकर फोटो खिंचवा चुके हैं. इसमें सचिन तेंदुलकर, इंडिया के नंबर 1 फुटबॉलर सुनील छेत्री, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं. इस मौके पर बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फुटबॉल खेल पर बनीं इन पांच शानदार फिल्मों की.

अजय देवगन स्टारर 'मैदान' (2024) एक सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म है. इसे बनाने में लगभग 5 साल लगे. मैदान भारत में फुटबॉल कोच के अग्रदूत सैयद अब्दुल रहीम सर की बायोपिक है . इस ऐतिहासिक बायोपिक में महान भारतीय कोच सैयद अब्दुल रहीम सर और भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग (1952-1962) के समय को दर्शाया गया है. फिल्म का निर्देशन अमित शर्मा ने किया था.

झुंड

साल 2022 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड स्लम बच्चों को फुटबॉल की दुनिया में लाकर नया जीवन देने का काम करती है. फिल्म झुंड काो नागराज मंजुले ने बनाया था, जिसकी फिल्म क्रिटिक्स और आमिर खान समेत कई सितारों ने खूब सराहना की थी. अगर फुटबॉल गेम के फैन हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें.

तू है मेरा संडे

'तू है मेरा संडे' 2016 की एक हिंदी स्लाइस-ऑफ-लाइफ फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलिंद धैमेढ़ ने किया है. फिल्म में बरुन सोबती, शहाना गोस्वामी, अविनाश तिवारी जैसे एक्टर्स हैं, जो मुंबई के 5 दोस्तों की कहानी है, जो हर रविवार को फुटबॉल खेलने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और उनकी जिंदगी में क्या होता है, यह दर्शाती है. यह एक हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा है, जो डेली की भागदौड़ से बचने की कोशिश करती है और इसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

बिगिल

आखिर में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय स्टारर फिल्म बिगिल की कहानी माइकल (थलापति विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है और अपने दोस्त की मौत के बाद ड्रग्स और हिंसा की दुनिया में कहीं गुम हो जाता है, लेकिन जब उसे महिला फुटबॉल टीम को बचाने और एक टूर्नामेंट जीतने का मौका मिलता है, तो वह अपने पास्ट से लड़कर, अपने पिता के सपनों को पूरा करते हुए, एक नया रास्ता अपनाता है, और टीम को जीत दिलाता है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत बदला भी शामिल है. साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म बिगिल को मास्टर और जवान के डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया था.