जब खुद का केस लड़ने के लिए इन सेलेब्स ने फिल्मों में पहना था काला कोट, अपनी दलीलों से हिला डाली थी अदालत
ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर अपने राज्यों के लोगों के लिए खुद केस लड़ा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 3:58 PM IST
हैदराबाद: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है. राज्य में मौजूदा साल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच राज्य में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) को लेकर ममता और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने आ गई है. भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब सीटिंग चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने शासित राज्य और अपनी जनता के लिए काला कोट पहनकर खुद केस लड़ा और विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया. बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले इस ऐतिहासिक राजनीतिक गरमागरमी में ममता बनर्जी ने बता दिया है कि वह अपने राज्य की जनता के लिए किसी भी से लड़ने के लिए अकेली तैयार हैं. यकीनन दीदी को अपने इस साहसिक कार्य के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचने वाला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़ते हुए हम बात करेंगे उन एक्टर्स की, जो फिल्मों में काला कोट पहनकर अपना केस खुद लड़ते नजर आए थे.
जब परेश रावल ने किया भगवान पर केस
ओह माय गॉड एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो हंसाने के साथ-साथ रुलाती भी है और यह भी सोचने पर मजबूर करती है क्या वाकई में भगवान किसी का बुरा सकते हैं? साथ ही यह फिल्म अंधविश्वास और धार्मिक शोषण पर सीधा प्रहार करती है. इसकी कहानी एक मिडिल क्लास नास्तिक दुकानदार कांजीलालजी मेहता के इर्द-गिर्द घूमती है. इस किरदार को परेश रावल ने निभाया है.
एक भूकंप में उसकी दुकान ढह जाती है और वह इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर अपने इस नुकसान का क्लेम मांगता है. कंपनी वाले उसे क्लेम देने से मना कर देते हैं और कह देते हैं कि कंपनी इस तरह के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि यह Act of God है, यानी यह सब भगवान की मर्जी से हुआ है.
इसके बाद कांजीलालजी मेहता कोर्ट में भगवान के खिलाफ केस करने जाते हैं, लेकिन कोई भी वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं होता और आखिर में वह खुद अपना केस लड़ते हैं और जीतते भी हैं. इस कानूनी लड़ाई में कांजीलालजी मेहता का अक्षय कुमार बतौर भगवान श्रीकृष्ण मार्गदर्शन करते हैं.
पति के लिए वकील बनीं करीना कपूर
साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म ऐतराज एक थ्रिलर रोमांस फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट पर बेस्ड है. फिल्म की कहानी में राज मल्होत्रा (अक्षय कुमार) एक मोबाइल कंपनी में काम करता है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोनिया रॉय (प्रियंका चोपड़ा) के पति मलिक मिस्टर रॉय (अमरीश पुरी) की है.
सोनिया ने अपने करियर के लिए राज को छोड़ दिया था. जब दोबारा इनकी मुलाकात होती है, तो सोनिया फिर से राज को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, लेकिन राज उसके लालच में नहीं आता. ऐसे में सोनिया, राज पर यौन उत्पीड़न का झूठा केस लगा देती है.
फिर, प्रिया (करीना कपूर) अपने पति राज (अक्षय कुमार) को बेगुनाह साबित करने के लिए ना सिर्फ वकील की वर्दी पहनती हैं, बल्कि पति के साथ-साथ केस भी जीतती है.
अक्षय कुमार ने सम्मान के लिए लड़ा केस
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार यूं तो 'जॉली एलएलबी' समेत कई फिल्मों में वकील की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन क्राइम थ्रिलर फिल्म रुस्तम (2016) में वह वकील ना होते हुए भी अपना केस खुद लड़ते हैं. फिल्म में उन्होंने नेवी ऑफिसर रुस्तम पावरी का रोल किया है. नैवी अफसर केके नानावटी की सच्ची घटना पर आधारित कहानी में रुस्तम पावरी अपने दोस्त विक्रम मखीजा का अपनी पत्नी सिंथिया (इलियाना डिक्रूज) संग अफेयर की वजह से उसका मर्डर कर खुद को सरेंडर कर देता है.
रुस्तम अपने दोस्त विक्रम को मारने से पहले पूछता है कि क्या वह उसकी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी ले सकता है? विक्रम कहता है कि वह कई औरतों के साथ संबंध बना चुका है, तो क्या वह सबकी जिम्मेदारी लेता फिरेगा. इतना सुनने के बाद रुस्तम दोस्त के सीने में तीन गोलियां दाग देता है.
फिर रुस्तम कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करता है और इस केस में 3 साल की सजा काटकर बरी हो जाता है. यह लड़ाई उसने सम्मान के लिए लड़ी थी, जिसमें उसकी जीत हुई और वह लोगों के हीरो बने गए.
ससुराल को बचाने निकली बहू (फिल्म- मुल्क 2018))
इस कड़ी में कोर्टरूम ड्रामा फिल्म मुल्क (2018) भी शामिल हैं, जिसमें एक बहू अपने ससुराल पर लगे देशद्रोही के दाग को हटाने के लिए वकालत करती है. ऋषि कपूर, नीना गुप्ता, तापसी पन्नू और प्रतीक बब्बर अभिनीत फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है. शहीद (प्रतीक) इलाहाबाद धमाकों का आरोपी है और पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है. जांच में शहीद का आतंकी कनेक्शन निकलता है और इस वजह से पूरे परिवार पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है. मुराद अली मोहम्मद (ऋषि कपूर) के छोटे भाई बिलाल (मनोज पावहा) वकील होने के बाद भी केस नहीं लड़ पाते हैं और ऐसे में यह जिम्मेदारी आरती मल्होत्रा (तापसी पन्नू) पर आ जाती है.
अपनी और अपने ससुराल की इज्जत दाव लगी देख आरती काला कोट पहने परिवार को न्याय दिलाती है. वह कोर्ट में ऐसी-ऐसी दलीलें पेश करती हैं कि जज को उसके ससुराल के पक्ष में फैसला सुनाना पड़ता है. जज अपने फैसले में यह भी कहते हैं कि हर दाढ़ी रखने वाले मुसलमान को आतंकवादी समझ लेना पूरी तरह से गलत है.