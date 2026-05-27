ETV Bharat / entertainment

'डॉन 3' से AIB रोस्ट तक: 'धुरंधर' रणवीर सिंह पर भारी पड़ीं ये 5 कंट्रोवर्सी, तीसरी वाली से देशभर में मचा था हंगामा

रणवीर सिंह डॉन 3 कंट्रोवर्सी से पहले कई बार विवादों में घिर चुके हैं, जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

Ranveer Singh Controversies
रणवीर सिंह कंट्रोवर्सी (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 5:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: धुरंधर फ्रेंचाइजी की अपार सफलता के बाद से रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए हैं. 2010 में आई फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', 'गली बॉय' और अब 'धुरंधर' जैसी फिल्मों से एक मजबूत पहचान बनाई. अपनी हाई एनर्जी, फैशन सेंस और बेबाकी के लिए जाने जाने वाले रणवीर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं.

लेकिन ब्लॉकबस्टर सफलता के साथ-साथ विवादों की एक लंबी लिस्ट उनके सामने आ गई है. आपत्तिजनक टिप्पणियों और कानूनी शिकायतों से लेकर सांस्कृतिक विरोध और उद्योग जगत के झगड़ों तक, अभिनेता अक्सर सार्वजनिक आक्रोश के केंद्र में रहे हैं.

डॉन 3 से उनके कथित बाहर निकलने को लेकर उठे ताजा विवाद ने उन्हें एक बार फिर गहन जांच के दायरे में ला दिया है. आइए नजर डालते हैं उन पांच ऐसे मौकों पर जब रणवीर सिंह कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में आए थे.

1. डॉन 3 कंट्रोवर्सी

रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने की खबर उनके करियर के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई है. इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2023 में एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसमें रणवीर को अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान द्वारा पहले निभाई गई भूमिका में देखा जाना था.

हालांकि, बाद में आई खबरों में दावा किया गया कि अभिनेता ने निर्माताओं के साथ मतभेदों के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया. बताया जाता है कि मामला तब और बढ़ गया जब निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर ने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आईएफटीडीए) से संपर्क किया और आरोप लगाया कि रणवीर शूटिंग शुरू होने से कुछ ही सप्ताह पहले प्रोजेक्ट से बाहर हो गए.

FWICE की कार्यवाही के दौरान सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्री-प्रोडक्शन के काम पर पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. प्रोडक्शन टीम ने अचानक बाहर निकलने से हुए नुकसान के लिए कथित तौर पर लगभग 40 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की. इसके बाद FWICE ने रणवीर सिंह को तीन नोटिस जारी कर फेडरेशन के सामने पेश होने और शिकायत का जवाब देने को कहा. जब अभिनेता ने कथित तौर पर जवाब नहीं दिया, तो FWICE ने उनके खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया.

FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने बाद में स्पष्ट किया कि यह तकनीकी रूप से "प्रतिबंध" नहीं था. हालांकि, फेडरेशन से जुड़े सदस्यों को रणवीर सिंह की भविष्य की परियोजनाओं पर काम न करने के लिए कहा गया था. रणवीर के प्रवक्ता ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि अभिनेता इस मामले पर चुप्पी साधना पसंद करते हैं और उनका मानना ​​है कि पेशेवर मामलों को "गरिमा और आपसी सम्मान" के साथ निपटाया जाना चाहिए.

Arjun Kapoor and Ranveer Singh
अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह (IANS)

2. AIB नॉकआउट रोस्ट कंट्रोवर्सी

साल 2015 में रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे विवादित कॉमेडी शो 'एआईबी नॉकआउट रोस्ट' का हिस्सा बने. इस शो में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जबकि करण जौहर ने इसकी मेजबानी की. अश्लील चुटकुलों, अपशब्दों और यौन हास्य से भरपूर यह वीडियो ऑनलाइन अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया.

कई दर्शकों ने इसे तीखी कॉमेडी बताकर इसका बचाव किया, वहीं कई राजनीतिक समूहों और कार्यकर्ताओं ने इसके कंटेंट पर कड़ी आपत्ति जताई. अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों पर प्रतिभागियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह विवाद राष्ट्रीय समाचार बन गया और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कॉमेडी और सेंसरशिप को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी.

Ranveer Singh
रणवीर सिंह न्यूड फोटो विवाद (IANS)

3. न्यूड फोटोशूट पर FIR दर्ज

2022 में, रणवीर सिंह ने हॉलीवुड अभिनेता बर्ट रेनॉल्ड्स के 1972 के फेमस कवर शूट से प्रेरित होकर एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के लिए न्यूड पोज देकर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी. तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जहां कुछ लोगों ने मर्दानगी से जुड़ी रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए अभिनेता की प्रशंसा की, वहीं अन्य लोगों ने शूट की कड़ी आलोचना की.

मुंबई में उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं. अश्लीलता, मर्यादा भंग करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. एक अन्य शिकायत में दावा किया गया कि तस्वीरों से महिलाओं और बच्चों की गरिमा को ठेस पहुंची है. रणवीर ने बाद में मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया और कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि प्रसारित तस्वीरों में से एक को ऑनलाइन मॉर्फ किया गया था.

Ranveer Singh
रणवीर सिंह और कांतारा दैव विवाद (IANS)

4. कांतारा कंट्रोवर्सी

2025 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के दौरान रणवीर सिंह को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. मंच पर बोलते हुए, अभिनेता ने अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी के सामने फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' के एक सीन की नकल करने का प्रयास किया था. यह सीन कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में रहने वाले तुलु समुदाय द्वारा पालन की जाने वाली पवित्र दैव परंपरा से संबंधित था.

नकल करते समय, रणवीर ने कथित तौर पर देवी को 'महिला भूत' कहा, जिससे कन्नड़ और तुलु समुदायों के कई सदस्य नाराज हो गए. यह वीडियो तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गया और उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं. धार्मिक समूहों ने माफी की मांग करते हुए अभिनेता पर एक पवित्र परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया.

रणवीर ने बाद में इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका इरादा केवल ऋषभ शेट्टी के अभिनय की सराहना करना था. मामला आखिरकार कर्नाटक उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां अभिनेता ने एफआईआर मामले में राहत की मांग की थी.

Anushka Sharma And Ranveer Singha
अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह (IANS)

5. कॉफी विद करण शो से किरकिरी

रणवीर सिंह के शुरुआती विवादों में से एक सालों बाद सोशल मीडिया की वजह से फिर से सामने आया. 2011 में अनुष्का शर्मा के साथ 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड के दौरान, रणवीर ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें कई दर्शकों ने अनुचित और लैंगिक भेदभावपूर्ण बताया था. अनुष्का तुरंत असहज हो गईं और कैमरे पर ही जवाब देते हुए उनसे इस तरह बात न करने को कहा.

यह वीडियो 2019 में चैट शो में लैंगिक भेदभाव और मशहूर हस्तियों के आपत्तिजनक व्यवहार पर चर्चा के दौरान फिर से सामने आया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रणवीर की उनके द्वारा की गई स्त्री-द्वेषपूर्ण टिप्पणियों और सह-कलाकारों के प्रति अपमानजनक रवैये की आलोचना की. पिछले कुछ सालों में हुए विरोध के बावजूद, रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें:

'डॉन 3' कॉन्ट्रोवर्सी: फरहान अख्तर की फिल्म में कौन लेगा रणवीर सिंह की जगह? शाहरुख खान या कोई और?, जानें

TAGGED:

DON 3 RANVEER SINGH EXIT
RANVEER SINGH AIB ROAST CONTROVERSY
RANVEER SINGH NUDE PHOTOSHOOT FIR
रणवीर सिंह
RANVEER SINGH CONTROVERSIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.