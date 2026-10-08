यूट्यूबर अनुराग डोभाल अपने तीन साथियों के साथ फिर गिरफ्तार, साले की किडनैपिंग का आरोप
UK 07 Rider के नाम से प्रसिद्ध यूट्यूबर अनुराग डोभाल पर अपने चचेरे साले की किडनैपिंग का आरोप है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 5:03 PM IST
देहरादून: बिग बॉस फेम और यूट्यूबर अनुराग डोभाल को फिर से देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अनुराग डोभाल पर देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में चचेरे साले के अपहरण और उसके साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को आज आठ अक्टूबर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई पांच अक्टूबर की रात हरिद्वार बाईपास रोड पर हुई घटना के मामले में की है. पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
पुलिस के मुताबिक बीती छह अक्टूबर को राज सिंह चौहान निवासी बंजारावाला ने थाना नेहरू कॉलोनी में तहरीर दी थी. राज सिंह का आरोप था कि अनुराग डोभाल और उसके साथियों ने उसे मिलने के बहाने हरिद्वार बाईपास रोड पर बुलाया और जबरन कार में डालकर उसके साथ मारपीट की. राज सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि अनुराग डोभाल और उसके दोस्तों ने उसका जान से मारने के इरादे से अपहरण करने का भी प्रयास किया था.
गला दबाने और लोहे की रॉड से हमला करने का भी आरोप: पीड़ित राज सिंह चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान अनुराग डोभाल ने पीछे से उसका गला दबाया और मोबाइल छीनने का प्रयास किया. मोबाइल नहीं छीन पाने पर साथियों से उसे जान से मारने के लिए कहा गया.
#थाना_नेहरू_कॉलोनी एसएसपी दून के नेतृत्व में दून पुलिस का बडा एक्शन युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले यू-ट्यूबर सहित 04 अभियुक्तों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार https://t.co/3WKFKmneEv— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 8, 2026
घड़ी और सोने की चेन ले जाने का भी आरोप: आरोप है कि इसके बाद उसे कार के नीचे डालने की कोशिश की गई और लोहे की वस्तु से सिर, छाती और मुंह पर वार किए गए. पीड़ित ने एक आरोपी पर चाकू और बंदूक दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया है. राज सिंह के आरोपों के मुताबिक अनुराग डोभाल ने कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा कि उसने दो मर्डर किए हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. पीड़ित ने मारपीट के दौरान आरोपियों पर उसकी घड़ी और सोने की चेन ले जाने का भी आरोप लगाया है.
साथ ही पीड़ित राज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका डोभाल उसकी चचेरी बहन है. दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है. इसी विवाद को लेकर बातचीत के लिए राज सिंह को बुलाया गया था. पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई.
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार: तहरीर के आधार पर पुलिस ने नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा किया गया था. शुरुआत में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 117(2), 191(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले में धारा 140(1) (अपहरण) और 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई.
थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया है कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आज सुद्धोवाला प्रेमनगर क्षेत्र से अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में अनुराग डोभाल, अभिषेक, अभय चौधरी और कुर्बान शामिल हैं. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.
पांच अक्टूबर को अनुराग डोभाल ने पुलिस चौकी में किया था हंगामा: बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने अनुराग डोभाल को गिरफ्तार किया था. हालांकि उस मामले में अनुराग डोभाल को जमानत मिल गई थी. पुलिस ने पहले मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि पांच अक्टूबर रात को करीब 22.00 बजे थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नेक्सा शोरूम हरिद्वार बायपास रोड पर कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. सूचना पर थाना नेहरू कॉलोनी से पुलिस कर्मी तत्काल मौके पर पहुंची थी.
राज सिंह चौहान से की थी मारपीट: मौके पर यूट्यूबर अनुराग डोभाल व उसके साथियों द्वारा राज सिंह चौहान नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी. पुलिस दोनों पक्षों को समझाने के लिए चौकी बायपास थाना नेहरू कॉलोनी पर लाया गया. चौकी पर दोनों पक्षों से वार्ता के दौरान अनुराग डोभाल, अभिषेक, अभय चौधरी और कुर्बान ने दोबारा से राज सिंह चौहान के साथ मारपीट पर उतारू हो गए थे, जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी. इस दौरान मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई.
इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों अनुराग डोभाल, अभिषेक, अभय चौधरी और कुर्बान को धारा 170 BNSS के अनुसार हिरासत में लिया और मारपीट में घायल राज सिंह चौहान को मेडिकल परीक्षण के लिए दून हॉस्पिटल भेजा था. हालांकि इस मामले में अनुराग डोभाल और उसके साथियों को जमानत मिल गई थी. वहीं पुलिस ने भी आज 8 अक्टूबर को राज सिंह चौहान से मारपीट और अपहरण के मामले में अनुराग डोभाल और उसके साथियों को अरेस्ट किया है.
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