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यूट्यूबर अनुराग डोभाल अपने तीन साथियों के साथ फिर गिरफ्तार, साले की किडनैपिंग का आरोप

यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उसके साथियों को पुलिस ने किया अरेस्ट. ( ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक बीती छह अक्टूबर को राज सिंह चौहान निवासी बंजारावाला ने थाना नेहरू कॉलोनी में तहरीर दी थी. राज सिंह का आरोप था कि अनुराग डोभाल और उसके साथियों ने उसे मिलने के बहाने हरिद्वार बाईपास रोड पर बुलाया और जबरन कार में डालकर उसके साथ मारपीट की. राज सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि अनुराग डोभाल और उसके दोस्तों ने उसका जान से मारने के इरादे से अपहरण करने का भी प्रयास किया था.