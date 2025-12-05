'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के आखिरी सीजन की रिलीज डेट का एलान, जानें कब और कहां देखें?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज ये ऐलान कर दिया है कि इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड ओरिजिनल सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज के फाइनल सीजन की ग्लोबल प्रीमियर डेट 19 दिसंबर होगी. साल के आखिर में ये शो धमाकेदार अंदाज में वापसी कर रहा है, और हॉलिडे सीजन के ठीक समय पर आ रहा ये आखिरी चैप्टर फैन्स के लिए एक परफेक्ट ईयर-एंडर ट्रीट जैसा है. ये इस फ्रेंचाइजी का वो फाइनल सेलिब्रेशन है जिसमें फिर से वही गहरी चुभने वाली हंसी होगी, वो ड्रामा होगा जो दिल पर असर छोड़ देता है, वो शॉट्स जो रुकते नहीं और उन चार महिलाओं का अटूट बंधन जिन्होंने जिंदगी से एक चीज सीख ली है कि इसे जीने के लिए किसी भी तरह की रोकटोक नहीं होनी चाहिए.
इस बार फिनाले में लीड रोल में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू फिर से अपनी जगह पर नजर आएंगी. इनके साथ प्रतीक स्मिता पाटिल, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीजा रे और अंकुर राठी भी अपने–अपने किरदार दोबारा निभा रहे हैं. वहीं इस सीजन में डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता और कुनाल रॉय कपूर भी कास्ट में नए नाम के तौर पर जुड़ रहे हैं.
यह सीरीज प्रितीश नंदी कम्युनिकेशंस ने बनाई है, जिसे रंगिता प्रितीश नंदी और इशिता प्रितीश नंदी ने क्रिएट किया है. देविका भगत ने इसे डेवलप और लिखा है, जबकि संवाद इशिता मोइत्रा ने दिए हैं. फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मत्यानी ने किया है. यह सीरीज 19 दिसंबर को इंडिया सहित दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
अपने आखिरी पड़ाव में फोर मोर शॉट्स प्लीज फिर वही हंगामा लेकर लौट रही है. यह सीरीज हमेशा से ही असली दोस्ती, बिन झिझक आजादी और औरतों की उस प्यारी-सी उलझन के बारे में रही है, लेकिन इस बार, इस फाइनल सीजन में? हमारी पसंदीदा गैंग सिर्फ वापस नहीं आ रही, वे लौट रही हैं एक वादा लेकर… वो भी ऐसा वादा, जो सब पर भारी पड़े और बस, पहले ही फ्रेम से शुरू हो जाता है पूरे धमाल और अफरातफरी के साथ.
परफेक्शन को भूल जाओ, सेफ खेलने को भूल जाओ, दामिनी, उमंग, अंजना और सिद्धि अब किसी रूलबुक को नहीं मानने वालीं. उन्हें देखो कभी ठोकर खाते हुए, कभी जमीन पर जोर से गिरते हुए, और फिर उसी से दस गुना ज़्यादा पागलपन, शरारत और रियलनेस के साथ दोबारा उठते हुए, ट्रैवल गोल्स? लेवल अप दोस्ती? अपनी पूरी हद तक टेस्ट होने वाली, रोमांस? पहले से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और सैस? बिल्कुल फीयरलेस.