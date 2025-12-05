ETV Bharat / entertainment

'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के आखिरी सीजन की रिलीज डेट का एलान, जानें कब और कहां देखें?

'फोर मोर शॉट्स प्लीज' ( Poster )

हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज ये ऐलान कर दिया है कि इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड ओरिजिनल सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज के फाइनल सीजन की ग्लोबल प्रीमियर डेट 19 दिसंबर होगी. साल के आखिर में ये शो धमाकेदार अंदाज में वापसी कर रहा है, और हॉलिडे सीजन के ठीक समय पर आ रहा ये आखिरी चैप्टर फैन्स के लिए एक परफेक्ट ईयर-एंडर ट्रीट जैसा है. ये इस फ्रेंचाइजी का वो फाइनल सेलिब्रेशन है जिसमें फिर से वही गहरी चुभने वाली हंसी होगी, वो ड्रामा होगा जो दिल पर असर छोड़ देता है, वो शॉट्स जो रुकते नहीं और उन चार महिलाओं का अटूट बंधन जिन्होंने जिंदगी से एक चीज सीख ली है कि इसे जीने के लिए किसी भी तरह की रोकटोक नहीं होनी चाहिए. इस बार फिनाले में लीड रोल में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू फिर से अपनी जगह पर नजर आएंगी. इनके साथ प्रतीक स्मिता पाटिल, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीजा रे और अंकुर राठी भी अपने–अपने किरदार दोबारा निभा रहे हैं. वहीं इस सीजन में डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता और कुनाल रॉय कपूर भी कास्ट में नए नाम के तौर पर जुड़ रहे हैं.