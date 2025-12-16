ETV Bharat / entertainment

CM नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने पर भड़की आमिर खान की 'दंगल गर्ल', बोलीं- माफी मांगनी चाहिए

इस पूर्व एक्ट्रेस को आमिर खान संग फिल्म दंगल में देखा गया था. इस एक्ट्रेस ने साल 2019-20 में एक्टिंग से किनार कर लिया था.

Former Actress Zaira Wasim Bihar CM Nitish Kumar
CM नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने पर भड़की आमिर खान की एक्ट्रेस (ETV Bharat/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 10:21 AM IST

हैदराबाद: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं. पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बिहार के सीएम पर विपक्ष ने भी हमला बोल रखा है. अब इस मुद्दे पर आमिर खान की फिल्म दंगल फेम जायरा वसीम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. पूर्व एक्ट्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री की इस हरकत की निंदा की है. इस बाबत जायरा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया है. जायरा ने बिहार के मुख्यमंत्री से इस पर माफी मांगने की मांग की है.

सीएम नीतीश पर गुस्साईं पूर्व एक्ट्रेस

जायरा ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'एक महिला की गरिमा और मर्यादा कोई खिलौना नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, खासकर सार्वजनिक मंच पर तो बिल्कुल नहीं, एक मुस्लिम महिला होने के नाते, किसी दूसरी महिला का नकाब इतनी लापरवाही से खींचा जाना और साथ ही वह बेपरवाह मुस्कान देखना बेहद आक्रोशजनक था, सत्ता का मतलब यह नहीं आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन करें, @NitishKumar को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए'. वसीम का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो कईयों ने पूर्व एक्ट्रेस के विरोध को सही ठहराया है.

एक्ट्रेस ने छोड़ा शोबिज

बता दें, जायरा ने साल 2016 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल से डेब्यू किया था. इस फिल्म में वह बतौर चाइल्ड स्टार भारतीय पहलवान गीता फोगट के रोल में नजर आई थीं. इसके अगले साल 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार में भी आमिर खान संग दिखी थीं. साल 2019 में वह फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया. 30 जून 2019 को उन्होंने ऐलान किया की कि वह अपने अभिनय करियर को छोड़ रही हैं, क्योंकि यह उनके धार्मिक विश्वासों और आस्था के विपरीत है. नवंबर 2020 में, वसीम ने फैंस से सोशल मीडिया से अपनी तस्वीरें हटाने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रही थी.

