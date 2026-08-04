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डा. रेशमा शाह के गढ़वाली एलबम ‘पहाड़ घूमणा’ का मसूरी में लोकार्पण, अनूप जलोटा ने की है तारीफ

गढ़वाली एलबम ‘पहाड़ घूमणा’ का मसूरी में लोकार्पण ( Etv Bharat )

मसूरी: उत्तराखंड की लोकप्रिय लोक गायिका डॉ रेशमा शाह के नए एलबम ‘पहाड़ घूमणा’ का मसूरी में लोकार्पण हुआ. रेशमा ने इस एलबम के गीत के माध्यम से पलायन का दर्द बयां किया है. लोकगायिका का कहना है अगर गांव बचेंगे तो पहाड़ बचेंगे. इसके लिए नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. डॉ रेशमा शाह का नया एलबम: लोक गायिका डॉ. रेशमा शाह ने अपने नए उत्तराखंडी गीत पहाड़ घूमणा को पर्यटन गीत भर नहीं, बल्कि पलायन के खिलाफ एक सामाजिक संदेश बताया है. मसूरी में गीत के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देश-दुनिया तक पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को अपने गांव, अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से दोबारा जोड़ना है. अनूप जलोटा ने रेशमा की गायिकी की तारीफ की: डॉ. रेशमा शाह ने बताया कि इस गीत का पहला लोकार्पण मुंबई में प्रसिद्ध गजल एवं भजन गायक अनूप जलोटा के जन्मदिवस के अवसर पर उनके आवास पर किया गया था. इस दौरान बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि अनुप जलोटा ने गीत सुनने के बाद उनकी आवाज की सराहना की और उनके साथ एक भक्ति गीत भी गाया, जिसे वह अपने लिए सम्मान और प्रेरणा मानती हैं. रेशमा का नया एलबम 'पहाड़ घूमणा' है: रेशमा शाह ने कहा कि 'पहाड़ घूमणा' केवल एक गीत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ा संदेश है. गीत के माध्यम से उन्होंने पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण, पारंपरिक गांव, खेत-खलिहान, बाग-बगीचे और स्थानीय संस्कृति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि लोग उत्तराखंड को केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अपनी विरासत के रूप में देखें.