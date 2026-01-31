ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' के गाने Fa9la की मची दुनियाभर में धूम, फ्लिपराची का नाम गिनीज बुक में दर्ज, सिंगर ने जताई खुशी

इस गाने को बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने गाया है. फ्लिपराची ने सोशल मीडिया पर आकर अपने फैंस को यह गुडन्यूज दी है.

Flipperachi Guinness World Record
फ्लिपराची का नाम गिनीज बुक में दर्ज (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साल 2025 के आखिर में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने अपनी कमाई से धमाल मचाया ही, साथ ही फिल्म के सबसे पॉपुलर और हिट गाने फासला (Fa9la) ने भी खूब धूम मचाई. इस गाने में अक्षय खन्ना का डांस दुनियाभर में छाया और लोगों ने इस पर जमकर रील बनाई. अब धुरंधर के चार्टबस्टर को लेकर बड़ी खबर आ रही है. धुरंधर के गाने फासला के सिंगर फ्लिपराची का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है. फ्लिपराची ने सोशल मीडिया पर आकर अपने फैंस को यह गुडन्यूज दी है और लोगों को धन्यवाद किया है. दरअसल, अरबी चार्ट्स में सबसे ज्यादा बिलबोर्ड्स के साथ यह गाना टॉपर पहुंचा और एक शानदार रिकॉर्ड हासिल किया.

अचीवमेंट पर क्या बोले फ्लिपराची?

फ्लिपराची ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गिनीज अवार्ड की तस्वीर शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा है, 'हबीबी, मैं बहुत खुश हूं, मेरा गाना एक ऐसी भाषा हिंदी में पॉपुलर हो गया, जो वाकई में अरबी भाषा में इसके हिंदी वर्जन से एक साल पहले रिलीज किया गया था, हिंदी भाषा में गाने ने इतना कमाल किया, मैं सोच भी नहीं सकता था, इस गाने ने एक साथ चार टॉप किये हैं'.

बता दें, फ्लिपराची बीते 10 सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं. उनका असली नाम हुस्साम असीम है. लेकिन अब वह फ्लिपराची के नाम से वर्ल्डवाइड फेमस हैं. उनकी वजह से अरबी हिप हॉप दुनियाभर में मशूहर है. फासला से पहले भी कई गाने गा चुके हैं, जो दुनियाभर में पॉपुलर हो चुके हैं. वहीं, उनको बड़ी पहचान बॉलीवुड में आने से मिली है. फिल्म धुरंधर में उनके गाने फ्लिपराची को इतना प्यार मिलेगा यह उन्होंने सोचा भी नहीं था. अब फ्लिपराची भारत में कॉन्सर्ट करने वाले हैं.

वहीं, 19 मार्च 2026 को फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होने जा रही है. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या धुरंधर 2 में फ्लिपराची को फासला जैसा कोई गाना होगा या नहीं. अब धुरंधर के दर्शकों को फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है.

ये भी पढ़ें:

1300 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद 'धुरंधर' OTT पर रिलीज, फिल्म देख फूटा दर्शकों का गुस्सा, जानें क्या हुआ

TAGGED:

FLIPPERACHI FA9LA
FLIPPERACHI GUINNESS WORLD RECORD
DHURANDHAR SONG FASLA
धुरंधर का गाना फासला
FLIPPERACHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.