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2026 की पहली छमाही: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' का सिक्का, रिकॉर्ड तोड़ कमाई से गुलजार हुई भारतीय सिनेमा

साल 2026 की पहली छमाही में भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इस साल सीक्वल फिल्मों का बोलबाला रहा है.

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'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' (Poster)
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By Seema Sinha

Published : June 29, 2026 at 7:49 PM IST

9 Min Read
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साल 2026 की पहली छमाही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रही है. हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सबसे बड़ी खासियत यह रही कि सीक्वल और फ्रैंचाइजी फिल्मों ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सबसे अहम भूमिका निभाई. बड़े बजट, दमदार स्टारकास्ट और पहले के ब्रांड वैल्यू वाली फिल्मों ने न सिर्फ रिकॉर्ड कमाई की, बल्कि थिएटर बिजनेस को भी नई रफ्तार दी.

ट्रेड एक्सपर्ट्स और फिल्म कारोबार से जुड़े विश्लेषकों के अनुसार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने 2025 की तुलना में 2026 की पहली छमाही में 10 से 15 प्रतिशत तक अधिक कारोबार किया. पहले छह महीनों में रिलीज हुई करीब 30 फिल्मों ने मिलकर 2,352.46 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. इसे हिंदी सिनेमा के लिए अब तक की सबसे सफल पहली छमाही माना जा रहा है.

इस रिकॉर्ड कमाई के पीछे सबसे बड़ा योगदान दो बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' का रहा. दोनों फिल्मों ने देश और विदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिया कि दर्शकों के बीच मशहूर किरदारों और सफल फिल्मों के सीक्वल का आकर्षण आज भी बरकरार है.

फ्रैंचाइजी फिल्मों का बढ़ता दबदबा

एग्जिबिटर और ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी ने कहा, 'साल की पहली छमाही काफी शानदार रही है. इसने आने वाले महीनों के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया है. 'धुरंधर' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस की क्षमता के मामले में वाकई नए बेंचमार्क सेट किए हैं. 'बॉर्डर 2' ने हमें पुरानी फ्रेंचाइजी को नए सिरे से पेश करने की ताकत दिखाई, जैसा कि 'गदर 2' ने भी पहले किया था.'

अक्षय राठी आगे कहते हैं, 'तो, सही तरह की मास अपील और सही तरह की फ्रैंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी ऐसी फिल्में बनती दिखेंगी. कुछ पॉपुलर फिल्में, जिनकी पुरानी यादों और कल्ट वैल्यू के कारण उन्हें बेहतर तरीके से भुनाया जा सकता है, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि ऐसी शानदार फिल्में, जिनकी कहानियां आगे चलकर फ्रैंचाइजी बन सकती हैं, उन्हें बहुत सक्रियता और फोकस के साथ बनाया जाएगा.'

प्रोड्यूसर और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने कहा, 'कुछ फल्में ठीक-ठाक सफल भी रहीं, जैसे 'पति पत्नी और वो' जिसने लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये कमाए और इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा'. इन फिल्मों की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दूसरे हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर इनकी रफ्तार बढ़ी. वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फिल्में चलीं. कहा जा सकता है कि असल में मनोरंजन करने वाली और अच्छी कहानी वाली फिल्में अब भी देखी जा रही हैं.

हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' भी लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें हंसी और डर का सही मिश्रण था, हालांकि इसने औसत बिजनेस किया. 'दृश्यम 3' का प्रदर्शन ठीक रहा. नार्थ इंडिया में यह थोड़ी धीमी रही, लेकिन साउथ इंडिया में इसने जबरदस्त कमाई की.'

हॉलीवुड फिल्मों को भी मिला भारतीय दर्शकों का साथ
साल 2026 की पहली छमाही में हॉलीवुड फिल्मों ने भी भारतीय बाजार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' और 'ऑब्सेशन' जैसी फिल्मों को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिला और इन फिल्मों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपये का कारोबार किया. इससे यह साबित हुआ कि भारतीय दर्शक केवल घरेलू फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने की अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को भी पसंद कर रहे हैं.

जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय सिनेमा रिस्क कम करने के लिए जानी-मानी फ्रैंचाइजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है. जहां पहले से मशहूर फिल्में जबरदस्त कॉमेडी का वादा करती हैं, वहीं यह रणनीति अक्सर क्रिएटिव ओरिजिनैलिटी को आसान नॉस्टेल्जिया और घिसी-पिटी कहानियों के लिए छोड़ देती है. इसका उदाहरण हाल ही में रिलीज़ हुई 'वेलकम टू द जंगल' और आने वाली 'धमाल 4' हैं.

गिरीश जौहर ने कहा, ' 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 'वेलकम' और 'धमाल' जैसी फिल्में कमर्शियल एंटरटेनर्स होती हैं. ऐसी फिल्मों के लिए हमेशा मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन सब कुछ दर्शकों के रिएक्शन पर निर्भर करता है. अगर उन्हें लगता है कि उनके पैसे और समय का सही इस्तेमाल हुआ है, तो वे जरूर थिएटर आएंगे. वे मनोरंजन चाहते हैं. चाहे वह एक्शन हो या हॉरर, या कोई कमर्शियल फिल्म हो, अगर लोगों को लगता है कि फिल्म उनके पैसे वसूल है, तो वे जरूर सिनेमा देखने जाएंगे. सिनेमा एक सोशल मीडियम है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और भले ही आप जोक्स पर न हंसें, लेकिन अगर आपके आस-पास के 20 लोग मुस्कुराने लगते हैं, तो आप भी फिल्म के माहौल में रम जाते हैं. यह तीन घंटे की जॉय राइड जैसी है. ग्रुप में फिल्म देखना, ग्रुप में इकट्ठा होना और समाज का सिनेमा में एक साथ आना बहुत मजेदार होता है.'

कंटेंट ही असली 'किंग'

पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड के चीफ बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी अधिकारी कमल जियानचंदानी का कहना है कि किसी भी फिल्म की सफलता में कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उनके अनुसार यदि किसी फिल्म में केवल बड़ा बजट और भव्यता है लेकिन कहानी कमजोर है, तो दर्शक शुरुआती वीकेंड के बाद उससे दूरी बना लेते हैं.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, 'फिल्म में अच्छा कंटेंट और बड़े स्केल का काम है, तो यही सबसे जरूरी बात है. 'धुरंधर' जैसी फिल्म की शुरुआत जबरदस्त रही और यह और भी बड़ी होती गई. लेकिन अगर कंटेंट अच्छा हो और फिल्म का स्केल छोटा हो, तब भी लोग थिएटर में आते हैं क्योंकि वे मनोरंजन चाहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय के लिए अलग होना चाहते हैं.'

उन्होंने बताया कि 2026 की पहली छमाही में थिएटरों में आने वाले दर्शकों की संख्या में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 16 से 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

साउथ इंडियन फिल्मों का शानदार प्रदर्शन

सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने भी 2026 की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन किया. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेद्दी' साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन फिल्म बनकर उभरी. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 332 से 378 करोड़ रुपये के बीच कारोबार किया. वहीं चिरंजीवी की 'मना शंकरा वरा प्रसाद गरु' ने भी 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की.

तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सूर्या की 'करुप्पु' ने शानदार सफलता हासिल की. इसके अलावा 'कारा' और 'यूथ' जैसी फिल्मों को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. मलयालम सिनेमा ने भी अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा. मोहनलाल की 'दृश्यम 3' और कॉमेडी फिल्म 'वाझा 2' दोनों ने 240 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया. विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही कई छोटी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं, लेकिन बड़े दक्षिण भारतीय प्रोजेक्ट्स ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में शानदार कमाई कर उद्योग को मजबूती दी.

दूसरी छमाही से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें

फिल्म इंडस्ट्री को उम्मीद है कि साल 2026 की दूसरी छमाही भी बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद शानदार रहने वाली है. इस दौरान वाईआरएफ की 'अल्फा', अजय देवगन की 'धमाल 4', सलमान खान की 'मातृभूमि', नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण', शाहरुख खान की 'किंग', क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और मार्वल की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्मों की रिलीज़ प्रस्तावित है.

गिरीश जौहर का कहना है कि आने वाले महीनों में 'टॉक्सिक', 'हैवान', 'बंटवारा' और 'बाप' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित करेंगी. उनका मानना है कि महामारी के बाद धीरे-धीरे दर्शक फिर से सिनेमाघरों की ओर लौट रहे हैं और यदि अच्छी फिल्मों का सिलसिला जारी रहा तो थिएटर संस्कृति एक बार फिर अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच सकती है.

वहीं, अक्षय राठी का कहना है कि 2026 की दूसरी छमाही में लगभग हर सप्ताह कोई न कोई बड़ी फिल्म रिलीज होगी, जिससे बॉक्स ऑफिस की रफ्तार बनी रहेगी. उनके अनुसार, यदि फिल्मों का कंटेंट मजबूत रहा तो 2026 भारतीय सिनेमा के लिए अब तक के सबसे सफल वर्षों में शामिल हो सकता है.

फिल्म इंडस्ट्री को उम्मीद है कि साल 2026 की दूसरी छमाही भी बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद शानदार रहने वाली है. इस दौरान वाईआरएफ की 'अल्फा', अजय देवगन की 'धमाल 4', सलमान खान की 'मातृभूमि', नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण', शाहरुख खान की 'किंग', क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और मार्वल की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्मों की रिलीज प्रस्तावित है.

गिरीश जौहर का कहना है कि आने वाले महीनों में 'टॉक्सिक', 'हैवान', 'बंटवारा' और 'बाप' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित करेंगी. उनका मानना है कि महामारी के बाद धीरे-धीरे दर्शक फिर से सिनेमाघरों की ओर लौट रहे हैं और यदि अच्छी फिल्मों का सिलसिला जारी रहा तो थिएटर संस्कृति एक बार फिर अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच सकती है.

वहीं, अक्षय राठी का कहना है कि 2026 की दूसरी छमाही में लगभग हर सप्ताह कोई न कोई बड़ी फिल्म रिलीज होगी, जिससे बॉक्स ऑफिस की रफ्तार बनी रहेगी. उनके अनुसार, यदि फिल्मों का कंटेंट मजबूत रहा तो 2026 भारतीय सिनेमा के लिए अब तक के सबसे सफल वर्षों में शामिल हो सकता है.

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