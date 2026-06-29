ETV Bharat / entertainment

2026 की पहली छमाही: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' का सिक्का, रिकॉर्ड तोड़ कमाई से गुलजार हुई भारतीय सिनेमा

साल 2026 की पहली छमाही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रही है. हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सबसे बड़ी खासियत यह रही कि सीक्वल और फ्रैंचाइजी फिल्मों ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सबसे अहम भूमिका निभाई. बड़े बजट, दमदार स्टारकास्ट और पहले के ब्रांड वैल्यू वाली फिल्मों ने न सिर्फ रिकॉर्ड कमाई की, बल्कि थिएटर बिजनेस को भी नई रफ्तार दी.

ट्रेड एक्सपर्ट्स और फिल्म कारोबार से जुड़े विश्लेषकों के अनुसार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने 2025 की तुलना में 2026 की पहली छमाही में 10 से 15 प्रतिशत तक अधिक कारोबार किया. पहले छह महीनों में रिलीज हुई करीब 30 फिल्मों ने मिलकर 2,352.46 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. इसे हिंदी सिनेमा के लिए अब तक की सबसे सफल पहली छमाही माना जा रहा है.

इस रिकॉर्ड कमाई के पीछे सबसे बड़ा योगदान दो बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' का रहा. दोनों फिल्मों ने देश और विदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिया कि दर्शकों के बीच मशहूर किरदारों और सफल फिल्मों के सीक्वल का आकर्षण आज भी बरकरार है.

फ्रैंचाइजी फिल्मों का बढ़ता दबदबा

एग्जिबिटर और ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी ने कहा, 'साल की पहली छमाही काफी शानदार रही है. इसने आने वाले महीनों के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया है. 'धुरंधर' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस की क्षमता के मामले में वाकई नए बेंचमार्क सेट किए हैं. 'बॉर्डर 2' ने हमें पुरानी फ्रेंचाइजी को नए सिरे से पेश करने की ताकत दिखाई, जैसा कि 'गदर 2' ने भी पहले किया था.'

अक्षय राठी आगे कहते हैं, 'तो, सही तरह की मास अपील और सही तरह की फ्रैंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी ऐसी फिल्में बनती दिखेंगी. कुछ पॉपुलर फिल्में, जिनकी पुरानी यादों और कल्ट वैल्यू के कारण उन्हें बेहतर तरीके से भुनाया जा सकता है, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि ऐसी शानदार फिल्में, जिनकी कहानियां आगे चलकर फ्रैंचाइजी बन सकती हैं, उन्हें बहुत सक्रियता और फोकस के साथ बनाया जाएगा.'

प्रोड्यूसर और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने कहा, 'कुछ फल्में ठीक-ठाक सफल भी रहीं, जैसे 'पति पत्नी और वो' जिसने लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये कमाए और इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा'. इन फिल्मों की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दूसरे हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर इनकी रफ्तार बढ़ी. वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फिल्में चलीं. कहा जा सकता है कि असल में मनोरंजन करने वाली और अच्छी कहानी वाली फिल्में अब भी देखी जा रही हैं.

हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' भी लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें हंसी और डर का सही मिश्रण था, हालांकि इसने औसत बिजनेस किया. 'दृश्यम 3' का प्रदर्शन ठीक रहा. नार्थ इंडिया में यह थोड़ी धीमी रही, लेकिन साउथ इंडिया में इसने जबरदस्त कमाई की.'

हॉलीवुड फिल्मों को भी मिला भारतीय दर्शकों का साथ

साल 2026 की पहली छमाही में हॉलीवुड फिल्मों ने भी भारतीय बाजार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' और 'ऑब्सेशन' जैसी फिल्मों को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिला और इन फिल्मों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपये का कारोबार किया. इससे यह साबित हुआ कि भारतीय दर्शक केवल घरेलू फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने की अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को भी पसंद कर रहे हैं.

जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय सिनेमा रिस्क कम करने के लिए जानी-मानी फ्रैंचाइजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है. जहां पहले से मशहूर फिल्में जबरदस्त कॉमेडी का वादा करती हैं, वहीं यह रणनीति अक्सर क्रिएटिव ओरिजिनैलिटी को आसान नॉस्टेल्जिया और घिसी-पिटी कहानियों के लिए छोड़ देती है. इसका उदाहरण हाल ही में रिलीज़ हुई 'वेलकम टू द जंगल' और आने वाली 'धमाल 4' हैं.

गिरीश जौहर ने कहा, ' 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 'वेलकम' और 'धमाल' जैसी फिल्में कमर्शियल एंटरटेनर्स होती हैं. ऐसी फिल्मों के लिए हमेशा मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन सब कुछ दर्शकों के रिएक्शन पर निर्भर करता है. अगर उन्हें लगता है कि उनके पैसे और समय का सही इस्तेमाल हुआ है, तो वे जरूर थिएटर आएंगे. वे मनोरंजन चाहते हैं. चाहे वह एक्शन हो या हॉरर, या कोई कमर्शियल फिल्म हो, अगर लोगों को लगता है कि फिल्म उनके पैसे वसूल है, तो वे जरूर सिनेमा देखने जाएंगे. सिनेमा एक सोशल मीडियम है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और भले ही आप जोक्स पर न हंसें, लेकिन अगर आपके आस-पास के 20 लोग मुस्कुराने लगते हैं, तो आप भी फिल्म के माहौल में रम जाते हैं. यह तीन घंटे की जॉय राइड जैसी है. ग्रुप में फिल्म देखना, ग्रुप में इकट्ठा होना और समाज का सिनेमा में एक साथ आना बहुत मजेदार होता है.'