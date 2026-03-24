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फिल्ममेकर गौतम मेनन को 4.25 करोड़ रु चुकाने का आदेश, जानें क्या है 18 साल पुराना फिल्म विवाद

हैदराबाद: फिल्म निर्माता गौतम वासुदेव मेनन को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है. मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें 4.25 करोड़ रुपये के साथ 12 फीसदी सालाना ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिससे 2008 से लंबित एक लंबे मामले का फैसला हो चुका है. यह फैसला 23 मार्च, 2026 को आया, जब न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन और के. गोविंदराजन थिलाकवाड़ी की खंडपीठ ने निर्देशक और उनके प्रोडक्शन हाउस फोटॉन फैक्ट्री द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया. इस अपील में न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति द्वारा 2022 में पारित एक पूर्व आदेश को चुनौती दी गई थी.

नए फैसले के साथ, उच्च न्यायालय ने पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मई 2010 से गणना किए गए ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए. यह विवाद निर्माता एस. एलरेड कुमार के नेतृत्व वाली प्रोडक्शन कंपनी आरएस इंफोटेनमेंट से संबंधित है, जिसने लगभग 18 साल पहले मेनन की कंपनी के साथ एक फिल्म समझौता किया था.

यह मामला 27 नवंबर, 2008 का है. उस समय, आरएस इंफोटेनमेंट ने फोटॉन फैक्ट्री के साथ "प्रोडक्शन नंबर 6" नामक एक तमिल फिल्म के निर्माण के लिए समझौता किया था. समझौते में प्रोजेक्ट 10 दिसंबर, 2008 को शुरू होना था और 5 अप्रैल, 2009 तक पूरा होना था. प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के लिए कुल 13.5 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था.

हालांकि, चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुईं. पूरी रकम एकमुश्त नहीं दी गई, बल्कि आरएस इंफोटेनमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 4.25 करोड़ रुपये कई किस्तों में जारी किए. यह रकम मिलने के बावजूद फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई. शूटिंग, कास्टिंग या प्रोडक्शन में कोई प्रगति नहीं हुई.

समझौते में एक सख्त शर्त थी, जिसमें कहा गया था कि यदि फिल्म तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो पूरी राशि 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की भारी ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी. समय सीमा चूकने के बावजूद, निर्माता ने और समय दिया. 12 फरवरी, 2010 को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की उम्मीद में समय सीमा बढ़ा दी गई.

लेकिन समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखा. फिल्म का निर्माण न होने और फंड को लेकर कोई स्पष्टता न होने पर, आरएस इंफोटेनमेंट ने आखिर में 2013 में पैसे की वसूली और हर्जाने की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया. कानूनी कार्यवाही के दौरान, मेनन और उनकी टीम ने तर्क दिया कि निर्माता ने शुरू में तय की गई पूरी 13.5 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया था.