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मुंबई में IT रेड के बीच फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की तबीयत खराब, लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट

वाशु भगनानी ( ANI )

हैदराबाद: फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदेशी फिल्म फड से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच कर रहा है. कुछ दिन पहले ही टैक्स अधिकारियों ने मुंबई में 12 जगहों पर तलाशी ली थी, जिनका संबंध वाशु भगनानी, उनकी बहू-एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और पैनोरमा स्टूडियोज से है.

एएनआई के मुताबिक, वाशु भगनानी को लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की वजह अभी तक नहीं बताई गई है. एएनआई ने जब उनसे संपर्क किया और उनकी सेहत के बारे में पूछा गया, तो प्रोड्यूसर ने प्राइवेसी की गुजारिश की और कहा कि वह 'अकेले' रहना चाहते हैं. उनकी सेहत के बारे में और जानकारी का इंतजार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी की कार्रवाई उन पैसों से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में है, जिन्हें फिल्म प्रोडक्शन के कामों के लिए विदेश भेजा गया था. हालांकि, अधिकारियों ने जांच के दायरे में आए लेन-देन या इसमें शामिल रकम के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है.