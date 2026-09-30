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मुंबई में IT रेड के बीच फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की तबीयत खराब, लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट

खबर है कि फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की तबीयत खराब है. उन्हें लंदन के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

Vashu Bhagnani
वाशु भगनानी (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 1:24 PM IST

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हैदराबाद: फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदेशी फिल्म फड से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच कर रहा है. कुछ दिन पहले ही टैक्स अधिकारियों ने मुंबई में 12 जगहों पर तलाशी ली थी, जिनका संबंध वाशु भगनानी, उनकी बहू-एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और पैनोरमा स्टूडियोज से है.

एएनआई के मुताबिक, वाशु भगनानी को लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की वजह अभी तक नहीं बताई गई है. एएनआई ने जब उनसे संपर्क किया और उनकी सेहत के बारे में पूछा गया, तो प्रोड्यूसर ने प्राइवेसी की गुजारिश की और कहा कि वह 'अकेले' रहना चाहते हैं. उनकी सेहत के बारे में और जानकारी का इंतजार है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी की कार्रवाई उन पैसों से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में है, जिन्हें फिल्म प्रोडक्शन के कामों के लिए विदेश भेजा गया था. हालांकि, अधिकारियों ने जांच के दायरे में आए लेन-देन या इसमें शामिल रकम के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच के तहत संबंधित फिल्म हस्तियों और प्रोडक्शन बैनर से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली गई. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक जांच के नतीजों की जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की है और न ही इस बात की पुष्टि की है कि टैक्स से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं.

वाशु भगनानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने 1995 में 'पूजा एंटरटेनमेंट' की शुरुआत की और उसी साल रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म 'कुली नंबर 1' से एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपना सफर शुरू किया. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्में प्रोड्यूस कीं, जिनमें 'हीरो नंबर 1', 'बीवी नंबर 1', 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'रहना है तेरे दिल में' शामिल हैं.

पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, भगनानी ने 'सरबजीत', 'बेल बॉटम' और 2024 की अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' जैसी फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया. फिलहाल वाशु भगनानी की सेहत के बारे में और जानकारी का इंतजार है.

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