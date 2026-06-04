CBFC के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का निधन
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी का निधन हो गया है. वह 76 वर्ष के थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 11:59 AM IST
हैदराबाद: फिल्म प्रोड्यूसर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का निधन हो गया है. उन्होंने 76 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. मीडिया रिपोर्ट के मुताहिक, वे कुछ समय से अस्वस्थ थे और लिवर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे.
निहलानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी हस्ती थे. उन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर कई फिल्में सिनेमा को दी हैं. इन सालों में, उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों को सपोर्ट किया, जिनमें 'आंखें', 'अंदाज', 'तलाश', 'रंगीला राजा' और 'जूली 2' शामिल हैं.
Filmmaker and director Pahlaj Nihalani passes away pic.twitter.com/ia5mOc9tD2— IANS (@ians_india) June 4, 2026
1982 में निहलानी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था- हाथकड़ी. उनकी दूसरी फिल्म आंधी-तूफान थी, जो 1985 में रिलीज हुई थी. 1986 में तीसरी फिल्म इल्जाम रिलीज हुई. इस फिल्म में वह पहली बार गोविंदा के साथ काम किए थे. इसके बाद 1987 में गुनाहों का फैसला और 1988 में पाप की दुनिया जैसी फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया है. उन्होंने शोला और शबनम और आंखें जैसी फिल्मों का भी निर्माण किया है