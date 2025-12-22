ETV Bharat / entertainment

'बिहार को बॉलीवुड में कैरीकेचराइज किया गया', फिल्म निर्देशक का बहुत बड़ा बयान

पटना : अपनी फिल्मों के जरिए लोगों पर अमिट छाप छोड़ने वाले फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा देश के अलग-अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में इन दिनों पटना पहुंचे हुए हैं. पटना में उन्होंने बिहार के विभिन्न व्यंजनों का भी लुफ्त लिया है. इसके अलावा कालिदास रंगालय में पहुंचकर रंगमंच के छात्रों के साथ संवाद किया और कलाकारों के सवालों का जवाब दिया.

अनुभव सिन्हा ने इस दौरान बताया कि पटना में वह सड़क पर अकेले पैदल निकल कर टहल रहे हैं. कई लोग भौचक होकर देख रहे हैं कि यह जाना पहचाना चेहरा है. कुछ लोग टोक रहे हैं और बातचीत हो रही है.

'बॉलीवुड में बिहार को किया गया कैरीकेचराइज' : अनुभव सिन्हा ने कहा कि वह मानते हैं कि बिहार को लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में अधिक कैरीकेचराइज (किसी व्यक्ति या जगह का हास्यजनक चित्रण जो उसके आचरण को उपहास के रूप में बढ़ा चढ़ा कर पेश करना) किया गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है. बिहार के साथ अच्छी चीजें भी हुई है. बिहार में आकर काफी अच्छा लग रहा है और यहां के लोगों से जब मिलते हैं और बात करते हैं तो एक अलग अनुभव होता है. यहां सभी भाई भैया से संबोधन करते हैं और यही अपना बनता है.

फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा से खास बातचीत (ETV Bharat)

'यात्रा के माध्यम से समाज से जुड़ने की कोशिश' : अनुभव सिन्हा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि समाज से जुड़ना और समाज को करीब से महसूस करना उन्हें अच्छा लगता है. समाज से वह थोड़े दूर हो गए थे इसलिए एक बार फिर से जुड़ने के लिए देश के अलग-अलग शहरों में जा रहे हैं. कोई अलग उद्देश्य नहीं है और ना किसी कहानी की तलाश में वह निकले हैं. उनके दिमाग में बहुत सारी कहानियां पहले से ही है.

''पटना कमाल है क्योंकि बिहार को वह पहले से जानते हैं. यहां के विभिन्न डिशेस को चख रहे हैं और सुबह से वह बहुत कुछ खा चुके हैं. मटन और अन्य कई सारे व्यंजन को चखा है.''- अनुभव सिन्हा, फिल्म निर्देशक

सेव, बुनिया और दही का स्वाद लाजवाब लगा : अनुभव सिन्हा ने बताया कि पटना की गलियों में जाकर चना कचौड़ी का भी लुत्फ लिया है. हनुमान मंदिर के पास एक नया डिश चखा है जो उन्हें काफी अच्छा लगा है. पहली बार सेव, बुनिया और दही को चखा और यह उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि बिहार को पहले से जानते हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी भी पटना में ही हुई है. पहले के दिनों में पटना बहुत आना-जाना भी हुआ है. बिहार के उनके बहुत सारे दोस्त हैं और बिहार वाकई बेहद लाजवाब है.