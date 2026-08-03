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सनी लियोनी का इंतजार खत्म, चुड़ैल बन दर्शकों को डराएंगी, फिल्म को लेकर छट गए उधारी के बादल

फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी का इंतजार होगा खत्म, जल्द रिलीज होगी फिल्म चुड़ैल, वित्तीय समझौते मामले का हुआ निपटारा, इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा था मामला. इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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सनी लियोनी की फिल्म की मुश्किलें कम (SUNNY LEONE X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 8:20 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी की 2 साल से अटकी फिल्म 'चुड़ैल' अब रिलीज हो सकेगी. फिल्म की रिलीज को लेकर जो संशय के बादल थे, वे छट गए हैं. इंदौर में लंबित उधारी के विवाद के मामले का समाधान हो गया है. फिल्म निर्माण के लिए मुंबई की कंपनी द्वारा लिया गया उधार का पैसा चुका दिया गया है. जिसके बाद फिल्म रिलीज में कोई परेशानी नहीं आएगी. बता दें केस दर्ज होने के बाद यह मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा था.

मुंबई की कंपनी ने इंदौर फाइनेंस से लिया था उधार

अभिनेत्री सनी लियोनी अपनी आगामी फिल्म में लोगों को चुड़ैल के रूप में डराने वाली हैं. दरअसल, उनकी यह फिल्म पिछले 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन फिल्म के निर्माण के लिए मुंबई की कंपनी शुगर एंड स्पाइस प्रोडक्शन आर्थिक परेशानियों के चलते इस फिल्म को अब तक रिलीज नहीं कर पाई थी. 2019 में शुगर एंड स्पाइस प्रोडक्शन ने इंदौर के फिल्म फाइनेंसर राजवीर फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज संजय बिंदल से 52 लाख रुपए इस शर्त पर उधार लिए थे कि फिल्म बनने के बाद यह राशि लौटा दी जाएगी.

इंदौर हाईकोर्ट एडवोकेट ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा था फिल्म की राशि का विवाद

सितंबर 2019 के बाद से यह राशि फिल्म फाइनेंसर को प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने संबंधित कंपनी के खिलाफ इंदौर के एमआईजी थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था. इस पुलिस प्रकरण के खिलाफ मुंबई की फिल्म निर्माता कंपनी ने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली थी. इस मामले में फिल्म निर्माता कंपनी को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए पीड़ित पक्ष को राशि लौटाने के निर्देश दिए थे.

कंपनी ने लौटाए उधार के 52 लाख, फिल्म रिलीज का रास्ता साफ

बाद में यह राशि प्राप्त होने के बाद अब इस फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ हो चुका है. फिल्म निर्माता कंपनी की ओर से इंदौर की हाईकोर्ट एडवोकेट वर्षा गुप्ता ने बताया "सनी लियोनी की यह फिल्म पिछले 2 साल से लंबित है. इस सिविल मामले में पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था. जिसका निराकरण हाईकोर्ट द्वारा किया गया है. अब उधार दिए गए 52 लाख संबंधित फाइनेंसर फॉर्म को प्राप्त हो गए हैं. इसलिए जल्द ही चुड़ैल नामक यह फिल्म पर्दे पर नजर आएगी. जिसमें सनी लियोन एक अलग रूप में नजर आएंगी.

तीसरी बार बदलना पड़ा फिल्म का नाम

इस फिल्म को सबसे पहले कोका-कोला नाम से तैयार किया गया था, लेकिन कोका-कोला नाम से शीतल पेय ब्रांड होने के कारण फिल्म का नाम लकी रखना पड़ा. इस नाम से भी पहले से फिल्म होने के कारण इस फिल्म का नाम चुड़ैल किया गया है. फिल्म में सनी लियोनी अपने अलग अंदाज में नजर आएंगी. इस फिल्म के गाने और म्यूजिक ज़ी म्यूजिक की ओर से लॉच किया गया है. हालांकि अब पिक्चर के रिलीज होने के रास्ते खुल चुके हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि सनी लियोनी फिल्म रागिनी एमएस-2 के बाद चुड़ैल में अपने खास दर्शकों को आखिरकार कितना डरा पाती हैं.

बॉलीवुड में मचा रही हैं धूम

सनी लियोनी बॉलीवुड में जबरदस्त सक्रिय हैं. उन्होंने 2012 में जिस्म-2, 2014 में रागिनी एमएमएस 2 और 2015 में एक और पहेली नाम की फिल्म दी थी. इसके बाद 2013 में जैकपोट और 2016 में वन नाइट स्टैंड और तेरा इंतजार नमक फिल्म औसत रही है. अब फिर सनी लियोन अपनी हॉरर फिल्म लेकर आ रही हैं.

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