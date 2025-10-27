ETV Bharat / entertainment

छठ महापर्व की महिमा की कायल है फिल्म अभिनेत्री संचिता वासु, छठ मनाने पहुंची अपने पैतृक गांव

भागलपुर में पली-बढ़ी और पढ़ी अभिनेत्री संचिता वासु मूल रूप से सहरसा के सलखुआ प्रखंड की रहने वाली है और वो छठ मनाने गांव पहुंची

छठ महापर्व की महिमा की कायल है फिल्म अभिनेत्री संचिता वासु (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 9:06 AM IST

सहरसा : बिहार में छठ पूजा लोकआस्था के साथ भावनाओं से जुड़ा त्योहार है. ये हर बिहारी छठ पर्व के समय इस त्योहार के साथ जो एक जुड़ाव महसूस करता है उस ऐहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. छठ पूजा की महिमा जो अपरंपार तो है ही साथ ही साथ छठ से जुड़े गीत, परंपरा सब कुछ इतना खास और अलग सा अनुभव देने वाला है जो इस त्योहार को मनाने वाला ही महसूस कर सकता है. यही वजह है कि छठ पर्व अब ग्लोबल हो चला है क्योंकि इसको मनाने वाले इस त्योहार दुनिया के किसी कोने में जाएं लेकिन जरूर मनाते है. इसी खास अनुभव और बचपन से मनाए इस त्योहार के उत्साह को लेकर फ़िल्म अभिनेत्री संचिता वासु अपने पैतूक गांव सहरसा पहुंची हैं.

सहरसा के सलखुआ गांव की बेटी हैं संचिता बसु :लोकआस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सहरसा के सलखुआ गांव की बेटी और फ़िल्म अभिनेत्री संचिता वासु छठ पूजा मनाने के लिए अपने पैतृक गांव महादेव मठ पहुंची है और छठ पूजा के दूसरे दिन खरना प्रसाद को लेकर वो काफी उत्साहित दिखीं.

फिल्म अभिनेत्री संचिता वासु ,अपने पैतृक गांव पहुंची छठ मनाने (ETV Bharat)

हर साल अपने दादा जी के गांव आती है संचिता बसु : अभिनेत्री संचिता वासु ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो हर वर्ष विशेष रूप से छठ पूजा मनाने के लिए अपने दादा जी के गांव आती है और पूरी नियम निष्ठा के साथ छठ पूर्व को मनाती है.

छठ पूजा में खरने के विधि है संचिता का फेवरेट : संचिता ने बताया कि छठ पूजा में खरने के दौरान जो विधि विधान है वो उन्हें बहुत पसंद है और उन्होंने बचपनसे ये त्योहार इतनी शिद्दत के साथ मनाया है कि इस त्योहार को लेकर अपनी इक्साइटमेंट को वो छिपा नहीं पाती है.

घाट पर जाकर अर्घ्य देना संचिता को है बहुत पसंद :अभिनेत्री संचिता वासु ने कहा की छठ के दौरान घाट पर जाकर भगवान आदित्य को अर्घ्य देना उनको बहुत पसंद है और ऐसा करके उन्हें खुद में उर्जा के संचार का ऐहसास होता है और इस त्योहार को लेकर उनका अनुभव अल्टीमेट है.
संचिता बसु ने वेब सीरीज से मचाया है अभिनय का धमाल :बता दें कि सहरसा की बेटी संचिता बसु ने वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार से धमाल मचाया है. वे सामाजिक और जातिगत मतभेदों पर आधारित इस सीरीज में संचिता के अभिनय को खूब सराहा गया. वेब सीरीज का पहला सीजन लगातार 20 दिनों तक ट्रेंडिंग टॉप में रहा.

अभिनेत्री संचिता वासु
