ETV Bharat / entertainment

स्पिरिचुअल दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे फिल्मी सितारे, जागेश्वर धाम के किये दर्शन

अल्मोड़ा: बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादव और उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता हेमंत पांडे इन दिनों उत्तराखंड के आध्यात्मिक दौरे पर हैं. इस दौरान दोनों कलाकारों ने विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और डोल आश्रम पहुंचकर पूजा-अर्चना की. दोनों अभिनेताओं ने प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान बड़ी संख्या में इन दोनों कलाकारों के प्रशंसक भी यहां पहुंचे.

जागेश्वर धाम पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों कलाकारों का पारंपरिक स्वागत किया. इसके बाद राजपाल यादव और हेमंत पांडे ने भगवान भोलेनाथ सहित मंदिर समूह के विभिन्न प्राचीन मंदिरों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. उन्होंने मंदिरों के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी प्राप्त की. दर्शन के बाद दोनों कलाकारों ने कहा कि जागेश्वर धाम आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है.

राजपाल यादव का हुआ स्वागत (फोटो सोर्स: मंदिर समिति)

उन्होंने कहा देवदार के घने जंगलों से घिरा यह पवित्र धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दिव्य वातावरण के कारण हर श्रद्धालु को आत्मिक सुकून प्रदान करता है. उन्होंने लोगों से जीवन में कम से कम एक बार जागेश्वर धाम के दर्शन करने का आग्रह करते हुए कहा कि यहां की शांति और आध्यात्मिक अनुभूति को केवल यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है.