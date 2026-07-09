स्पिरिचुअल दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे फिल्मी सितारे, जागेश्वर धाम के किये दर्शन
राजपाल यादव और हेमंत पांडे डोल आश्रम भी पहुंचे. इस दौरान दोनों अभिनेताओं ने डोल आश्रम में ध्यान भी लगाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 9, 2026 at 12:55 PM IST
अल्मोड़ा: बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादव और उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता हेमंत पांडे इन दिनों उत्तराखंड के आध्यात्मिक दौरे पर हैं. इस दौरान दोनों कलाकारों ने विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और डोल आश्रम पहुंचकर पूजा-अर्चना की. दोनों अभिनेताओं ने प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान बड़ी संख्या में इन दोनों कलाकारों के प्रशंसक भी यहां पहुंचे.
जागेश्वर धाम पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों कलाकारों का पारंपरिक स्वागत किया. इसके बाद राजपाल यादव और हेमंत पांडे ने भगवान भोलेनाथ सहित मंदिर समूह के विभिन्न प्राचीन मंदिरों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. उन्होंने मंदिरों के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी प्राप्त की. दर्शन के बाद दोनों कलाकारों ने कहा कि जागेश्वर धाम आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है.
उन्होंने कहा देवदार के घने जंगलों से घिरा यह पवित्र धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दिव्य वातावरण के कारण हर श्रद्धालु को आत्मिक सुकून प्रदान करता है. उन्होंने लोगों से जीवन में कम से कम एक बार जागेश्वर धाम के दर्शन करने का आग्रह करते हुए कहा कि यहां की शांति और आध्यात्मिक अनुभूति को केवल यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है.
इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद प्रशंसकों ने दोनों कलाकारों के साथ सेल्फी और तस्वीरें खिंचवाईं. स्थानीय लोगों ने दोनों कलाकारों का अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया. इसके बाद दोनों कलाकार उत्तराखंड के प्रसिद्ध डोल आश्रम पहुंचे. जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और आश्रम परिसर का भ्रमण किया.
उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं और शांत वातावरण की सराहना करते हुए कुछ समय ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन में भी बिताया. पारंपरिक भगवा वस्त्रों में दोनों कलाकारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान केंद्र और भव्य श्री यंत्र के लिए प्रसिद्ध डोल आश्रम में समय-समय पर देश-विदेश से श्रद्धालु और अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां पहुंचती हैं. राजपाल यादव और हेमंत पांडे की इस आध्यात्मिक यात्रा से स्थानीय लोगों और उनके प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी उनकी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो लगातार साझा किए जा रहे हैं.
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