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फीफा वर्ल्ड कप 2026: मेसी और रोनाल्डो के हैं फैंस? 'झुंड' से 'मैदान' तक, जरूर देखें फुटबॉल पर बनीं ये फिल्में

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हॉकी और क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल खेल पर भी कई फिल्में बन चुकी हैं.

FIFA World Cup 2026
फीफा वर्ल्ड कप 2026 (POSTERS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 12:38 PM IST

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हैदराबाद: फुटबॉल प्रेमी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लुत्फ उठा रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 बीती 11 जून को शुरू हुआ, जो 19 जुलाई तक चलने वाला है. यह टूर्नामेंट पहला ऐसा FIFA वर्ल्ड कप है, जिसकी मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं और इसमें 48 टीमें शामिल हैं, जो पहले के 32-टीम वाले फॉर्मेट से ज़्यादा है. इस बार दुनिया के नंबर वन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने पहले ही मुकाबले में गोल की हैट्रिक लगाकर माहौल मस्त कर दिया है. अगर आप भी मेसी और रोनाल्डो के फैंस हैं तो आपको फुटबॉल पर बनी यह इंडियन फिल्में जरूर देखनी चाहिए.

बिगिल

शुरुआत करेंगे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय स्टारर फिल्म बिगिल से, जिसकी कहानी माइकल (थलापति विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है और अपने दोस्त की मौत के बाद ड्रग्स और हिंसा की दुनिया में कहीं खो जाता है, लेकिन जब उसे महिला फुटबॉल टीम को बचाने और एक टूर्नामेंट हैंडल करने का मौका मिलता है, तो वह अपने पास्ट से लड़कर, अपने पिता के सपनों को पूरा करते हुए, एक नया रास्ता अपनाता है, और टीम को जीत दिलाता है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत बदला भी शामिल है. साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म बिगिल को मास्टर और जवान के डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया था.

तू है मेरा संडे

'तू है मेरा संडे' 2016 की एक हिंदी स्लाइस-ऑफ-लाइफ फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलिंद धैमेढ़ ने किया है. फिल्म में बरुन सोबती, शहाना गोस्वामी, अविनाश तिवारी जैसे एक्टर्स हैं, जो मुंबई के 5 दोस्तों की कहानी है, जो हर रविवार को फुटबॉल खेलने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और उनकी जिंदगी में क्या होता है, यह दर्शाती है. यह एक हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा है, जो डेली की भागदौड़ से बचने की कोशिश करती है और इसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

झुंड

फुटबॉल की दुनिया में अमिताभ बच्चन ने भी कदम रखा. साल 2022 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड स्लम बच्चों को फुटबॉल की दुनिया में लाकर नया मौका देने का काम करती है. फिल्म झुंड को नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया था, जिसकी फिल्म क्रिटिक्स और आमिर खान समेत कई सितारों ने खूब सराहना की थी. अगर फुटबॉल गेम के फैन हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें. यह फिल्म आपको जोश से भरने का काम करेगी.

मैदान

अजय ने भी स्पोर्ट्स बायोपिक की है, जिसमें एक्टर की फिल्म 'मैदान' (2024) एक सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो, इसे बनाने में लगभग 5 साल लगे. मैदान भारत में फुटबॉल कोच के अग्रदूत सैयद अब्दुल रहीम सर की बायोपिक है. इस ऐतिहासिक बायोपिक में महान भारतीय कोच सैयद अब्दुल रहीम सर और भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग (1952-1962) के समय को दर्शाया गया है. फिल्म का निर्देशन अमित शर्मा ने किया था.

धन धना धन गोल

आखिर में द कश्मीर फाइल्स वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म धन धना धन गोल एक शानदार फिल्म है. यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म में जॉन अब्राहम, अरशद वारसी, बिपाशा बसु और बोमन ईरानी लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी लंदन में एक इंडियन फुटबॉल क्लब पर बेस्ड है. फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ-साथ बहुत इमोशनल भी करती है और इसके गाने आज भी सुने जाते हैं.

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