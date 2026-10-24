फौजी टीजर X रिएक्शन: 'मैं तेरा खून लूंगा और आजादी भी..', प्रभास का सोल्जर अवतार देख फैंस शॉक्ड, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
प्रभास के बर्थडे के मौके पर उनकी फिल्म फौजी का टीजर आया और आते ही उनके फैंस के बीच छा गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 10:56 AM IST
हैदराबाद: बीती 23 अक्टूबर को प्रभास ने अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर रेबल स्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्म की एक झलक का इंतजार था, जो शाम आने तक खत्म हो गया. जी हां, प्रभास के बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने फौजी का टीजर जारी किया. फौजी के टीजर ने आते ही प्रभास के फैंस के बीच धमाका मचा दिया है.
इस टीजर में मुख्य अभिनेता को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में एक निडर विद्रोही सैनिक के रूप में दिखाया गया है. प्रभास निस्संदेह भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं और बॉक्स ऑफिस पर उनका एक अद्भुत करिश्मा हैं. ब्लॉकबस्टर फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमाई के जरिए, उन्होंने पूरे देश में एक विशाल फैन बेस बनाया है. अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर वे लगातार बड़े पर्दे पर छाए हुए हैं. अब यह सुपरस्टार अपनी अगली एपिक फिल्म, ऐतिहासिक ड्रामा 'फौजी' के लिए तैयार हैं, जिसमें वे एक बेहद आक्रामक, गंभीर और बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगे.
फौजी टीजर के बारे में
इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह अब नए स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि मेकर्स ने सुपरस्टार के जन्मदिन के मौके पर इसका टीजर जारी किया. शुरुआत से ही एक गंभीर माहौल बनाते हुए, वीडियो बर्लिन से शुरू होता है, जिसमें एडोल्फ हिटलर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच भारत में ब्रिटिश अत्याचारों को लेकर एक तनावपूर्ण ऐतिहासिक बातचीत दिखाई गई है. जैसे-जैसे टीजर आगे बढ़ता है, इसमें एक अकेले विद्रोही योद्धा को पेश किया जाता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिलों में खौफ पैदा कर देता है. टीजर के आखिर में प्रभास कहते हुए भी दिख रहे हैं, 'अबे ओ फिरंगी मैं तेरा खून लूंगा और आजादी भी छीन के'.
BORN TO REBEL. DESTINED TO MAKE HISTORY! Not here to follow orders. Not built to surrender. He’s here to challenge the system and rewrite the rules of history! FILE NO. 25 — #FAUZI MOST WANTED SINCE 1932. One teaser. A thousand questions. And a rebel whose story promises to be anything but ordinary! HE DOESN’T FOLLOW HISTORY. HE MAKES IT! #Fauzi #Prabhas— Knight rider (@Bhaveshpaliwa1) October 24, 2026
एक जबरदस्त एक्शन सीन के बीच भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार के तीखे और गंभीर लुक वाले इस टीजर ने इंटरनेट और फैंस के बीच हलचल मचा दी है. टीजर के साथ, मेकर्स ने यह कैप्शन भी दिया है, 'पेश है डिक्लासिफाइड फाइल नंबर 25 , फौजी 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरो में'.
2 years nundi shoot jarigutuna movie ki hero bday ki glimpse ani chepi sariga 2 shots kuda petakunda odilav teaser. Video content vadaladaniki nikem noppi o naku ardham kadu @hanurpudi #FauziGlimpse #Fauzi— Prabhas (@Foul_Soul_) October 23, 2026
The #Fauzi teaser evoked massive curiosity How does a 1942 battle connect Netaji Subhas Chandra Bose, Hitler, Japan, Britan Singapore, and Fauzi #Prabhas? Let’s connect the dots and see how Hanu ties actual history to characters of File No. 25. Thread 🧵 👇 https://t.co/eMQf15ehZN— Ravi @Prabhas Army (@Prabhasfan666) October 24, 2026
फौजी टीजर X रिएक्शन
फौजी के टीजर पर सबसे पहले रेबल स्टार के फैंस ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और फिर टीजर की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं. टीजर में प्रभास के डायलॉग ने फिल्म देखने का पूरा माहौल बना दिया है. कई यूजर्स ने टीजर को टेरीफाइंग और जबरदस्त बताया है. वहीं, प्रभास को नए अवतार में देखने के बाद उनके फैंस की फिल्म के प्रति एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
Wishing Rebel Star #Prabhas garu a very happy birthday ❤️ The #Fauzi teaser looks terrific, with a stunning screen presence. Wishing the entire team great success 🏆 Can’t wait to witness this spectacle on the big screen 💥 #HappyBirthdayPrabhas https://t.co/etIFrcUbzX— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) October 23, 2026
The meltdown is fking real 💥💥💥💥 Cry more haters he is not stopping here many more yet to come 🥳🥳 This is not even a proper glimpse or teaser #Fauzi Prabhas 💥🔥🪖 https://t.co/MrejvFbzGw— Anmol (@Anmol_151) October 23, 2026
हनु राघवपुडी द्वारा निर्देशित, 'फौजी' फिल्म का निर्माण 'मैथरी मूवी मेकर्स' ने किया है और इसे 'टी-सीरीज फिल्म्स' द्वारा प्रस्तुत किया गया है. इस फिल्म के निर्माता नवीन यरनेनी, वाई रवि शंकर और भूषण कुमार हैं.