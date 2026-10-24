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फौजी टीजर X रिएक्शन: 'मैं तेरा खून लूंगा और आजादी भी..', प्रभास का सोल्जर अवतार देख फैंस शॉक्ड, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

फौजी टीजर X रिएक्शन ( Teaser Poster )

हैदराबाद: बीती 23 अक्टूबर को प्रभास ने अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर रेबल स्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्म की एक झलक का इंतजार था, जो शाम आने तक खत्म हो गया. जी हां, प्रभास के बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने फौजी का टीजर जारी किया. फौजी के टीजर ने आते ही प्रभास के फैंस के बीच धमाका मचा दिया है.

इस टीजर में मुख्य अभिनेता को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में एक निडर विद्रोही सैनिक के रूप में दिखाया गया है. प्रभास निस्संदेह भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं और बॉक्स ऑफिस पर उनका एक अद्भुत करिश्मा हैं. ब्लॉकबस्टर फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमाई के जरिए, उन्होंने पूरे देश में एक विशाल फैन बेस बनाया है. अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर वे लगातार बड़े पर्दे पर छाए हुए हैं. अब यह सुपरस्टार अपनी अगली एपिक फिल्म, ऐतिहासिक ड्रामा 'फौजी' के लिए तैयार हैं, जिसमें वे एक बेहद आक्रामक, गंभीर और बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगे.