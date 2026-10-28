फौजी टीजर विवाद: क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते को आपत्ति?, फिर से पोस्ट कर की बैन करने की मांग
प्रभास स्टारर फिल्म फौजी का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. टीजर प्रभास के बर्थडे पर रिलीज हुआ था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: प्रभास की अपकमिंग फिल्म फौजी अपने टीजर रिलीज के बाद से विवादों में आ गई है. टीजर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और सामाजिक-राजनीतिक एक्टिविस्ट चंद्र कुमार बोस ने टीजर पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी के मेकर्स के खिलाफ इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बीती 27 अक्टूबर को एक बार फिर एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया है.
The teaser of Fauzi ought to be pulled down, corrected and released again. Should our concern regarding Netaji be resolved (for the teaser as well as for the Movie), my best wishes go out for #Prabhas and the entire team @FauziTheMovie . Hope @hanurpudi realises the seriousness @narendramodi @AshwiniVaishnaw @SuparnoSatpathy— Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) October 27, 2026
टीजर से क्या है आपत्ति?
बोस के पोते ने इसे 'नेताजी को छोटा दिखाने' का आरोप लगाते हुए मंत्रालय से फिल्म का नया रिलीज हुआ टीजर हटाने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के उन सदस्यों को सजा देने की मांग की, जिन्होंने प्रमोशनल क्लिप को मंजूरी दी थी. अपनी पब्लिक अपील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए, बोस ने डायरेक्टर हनु राघवपुडी से इस मुद्दे की 'गंभीरता' को समझने की अपील की और कहा कि हालांकि उन्हें कास्ट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई को पहले रखा जाना चाहिए. बोस ने कहा, 'फौजी का टीजर हटाकर, ठीक करके फिर से रिलीज करना चाहिए. अगर नेताजी को लेकर हमारी चिंता दूर हो जाती है (टीजर और मूवी दोनों के लिए), तो मेरी शुभकामनाएं #प्रभास और पूरी टीम के लिए हैं'.
उन्होंने एक्स पर एक बार फिर अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी शेयर करते हुए, पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व वाइस-प्रेसिडेंट ने 23 अक्टूबर को टीजर रिलीज होने पर बहुत नाराजगी जताई, जिस दिन नेताजी के सहयोगी भगवती चरण पानीग्रही का 83वां बलिदान दिवस और प्रभास का 47वां जन्मदिन था. झगड़े की मुख्य बात एक काल्पनिक सीन से शुरू होती है, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर नेताजी की 1942 में बर्लिन में एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात दिखाई गई है, जिसमें प्रभास द्वारा निभाया गया एक काल्पनिक हीरो दिखाया गया है'.
बोस ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने लेटर में लिखा, 'नेताजी को इस तरह छोटा दिखाने पर हमें बहुत बुरा लगा. हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने इतने आपत्तिजनक कंटेंट को कैसे क्लियर कर दिया'. मामले की तुरंत जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा, 'आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस बहुत गंभीर मामले को देखें और इसकी जांच करवाएं. अगर आप यह पक्का करते हैं कि यह टीजर हटा दिया जाए और सेंसर बोर्ड के ज्म्मेिदार लोगों को अच्छी सजा मिले, तो यह देश की सच्ची सेवा होगी'.
फाइल नंबर 25 नाम के इस टीजर में कहानी का बैकग्राउंड 1942 के बर्लिन का है , जिसकी शुरुआत एक मनगढ़ंत बातचीत से होती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ सपोर्ट के लिए हिटलर के पास जाते हैं. हिटलर के इस दावे के जवाब में कि भारतीयों को विदेशी राज की आदत है, क्लिप में नेताजी एक भारतीय सुपरस्पाई के बारे में बताते हैं जिसने सिंगापुर में जापान की मदद की थी और भगवद गीता से प्रेरित होकर एक सीक्रेट कोड बनाया था. फुटेज का अंत कलकत्ता में भारी तोप चलाते हुए बिखरे हुए प्रभास के साथ होता है.
प्रोडक्शन टीम, जिसका नेतृत्व निर्देशक हनु राघवपुडी और निर्माता मैथरी मूवी मेकर्स टी-सीरीज फिल्म्स के साथ कर रहे हैं, ने अभी तक प्रतिक्रिया के बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है. नवीन येरनेनी, वाई. रविशंकर और भूषण कुमार ने मिलकर यह पीरियड एक्शन ड्रामा बनाया है, जो 19 मार्च, 2027 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज होगी.