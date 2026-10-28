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फौजी टीजर विवाद: क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते को आपत्ति?, फिर से पोस्ट कर की बैन करने की मांग

फौजी टीजर विवाद ( Etv Bharat )

हैदराबाद: प्रभास की अपकमिंग फिल्म फौजी अपने टीजर रिलीज के बाद से विवादों में आ गई है. टीजर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और सामाजिक-राजनीतिक एक्टिविस्ट चंद्र कुमार बोस ने टीजर पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी के मेकर्स के खिलाफ इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बीती 27 अक्टूबर को एक बार फिर एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया है.

टीजर से क्या है आपत्ति?

बोस के पोते ने इसे 'नेताजी को छोटा दिखाने' का आरोप लगाते हुए मंत्रालय से फिल्म का नया रिलीज हुआ टीजर हटाने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के उन सदस्यों को सजा देने की मांग की, जिन्होंने प्रमोशनल क्लिप को मंजूरी दी थी. अपनी पब्लिक अपील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए, बोस ने डायरेक्टर हनु राघवपुडी से इस मुद्दे की 'गंभीरता' को समझने की अपील की और कहा कि हालांकि उन्हें कास्ट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई को पहले रखा जाना चाहिए. बोस ने कहा, 'फौजी का टीजर हटाकर, ठीक करके फिर से रिलीज करना चाहिए. अगर नेताजी को लेकर हमारी चिंता दूर हो जाती है (टीजर और मूवी दोनों के लिए), तो मेरी शुभकामनाएं #प्रभास और पूरी टीम के लिए हैं'. उन्होंने एक्स पर एक बार फिर अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी शेयर करते हुए, पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व वाइस-प्रेसिडेंट ने 23 अक्टूबर को टीजर रिलीज होने पर बहुत नाराजगी जताई, जिस दिन नेताजी के सहयोगी भगवती चरण पानीग्रही का 83वां बलिदान दिवस और प्रभास का 47वां जन्मदिन था. झगड़े की मुख्य बात एक काल्पनिक सीन से शुरू होती है, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर नेताजी की 1942 में बर्लिन में एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात दिखाई गई है, जिसमें प्रभास द्वारा निभाया गया एक काल्पनिक हीरो दिखाया गया है'.