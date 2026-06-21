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Father's Day पर इंस्टाग्राम पोस्ट या व्हाट्सऐप स्टेटस के लिए चाहिए धांसू कैप्शन? बॉलीवुड के डायलॉग्स हैं बिल्कुल परफेक्स

यह डायलॉग केवल एक पिता की सहमति नहीं, बल्कि उस भावनात्मक परिवर्तन का प्रतीक है, जहां माता-पिता अपने बच्चों के सपनों और इच्छाओं को स्वीकार करना सीखते हैं. आज भी यह डायलॉग पिता के विश्वास और बेटी की स्वतंत्रता का सबसे सशक्त उदाहरण माना जाता है.

फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में अमरीश पुरी द्वारा बोला गया डायलॉग 'जा सिमरन... जा, जी ले अपनी जिंदगी' हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर डायलॉग्स में गिना जाता है. फिल्म में एक सख्त पिता का किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी अंत में अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता देते हैं और उसे अपने प्यार के साथ जाने की अनुमति देते हैं.

शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक, हर बॉलीवुड स्टार ने अपने करियर में कम से कम एक बार पर्दे पर पिता का किरदार निभाया है. बॉलीवुड में 'बाप' की यही ताकत है. सुरक्षा करने वाला, प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, सख्त, बदला लेने वाला, अमीर, गरीब—आप कोई भी कैटेगरी बताएं, बॉलीवुड में आपको हर तरह का एक हिट पिता का किरदार मिल जाएगा.

हैदराबाद: क्या आप इंस्टाग्राम पोस्ट या वाट्सऐप स्टेटस लगाने की सोच रहे हैं, या बस अपने पापा को कोई खास मैसेज डेडिकेट करना चाहते हैं? आज फादर्स डे के मौके पर, हम आपके लिए बॉलीवुड के यादगार डायलॉग लेकर आए हैं, जिनमें पिता से जुड़ी हर भावना झलकती है. इन डायलॉग्स को आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट या व्हाट्सऐप स्टेटस पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

फिल्म 'विवाह'

'विवाह' में अलोक नाथ का एक डायलॉग है- 'एक बाप को अपनी औलाद के आंसू पोंछने के लिए अपने आंसुओं को पी जाना पड़ता है'. यह संवाद पिता के त्याग और संवेदनशीलता को दिखाता है. समाज में अक्सर पिता को मजबूत और कठोर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस डायलॉग के माध्यम से यह दिखाया गया कि पिता भी भावनाओं से भरे होते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी पीड़ा और दुख को छिपाकर अपने बच्चों की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं. यह वजह है कि पिता को परिवार की सबसे मजबूत नींव माना जाता है.

'3 इडियट्स'

'3 इडियट्स' में बोमन ईरानी का भी एक डायलॉग दिल छू लेने वाला है. वो डायलॉग है- 'एग्जाम्स तो बहुत होते हैं, बाप मोस्टली एक ही होता है'. यह डायलॉग पिता के भावनाओं को दर्शाता है. हालांकि फिल्म शिक्षा व्यवस्था और छात्रों पर बढ़ते दबाव की कहानी कहती है, लेकिन यह डायलॉग परिवार के महत्व को भी दिखाती है. यह मैसेज देता है कि जीवन में प्रतियोगिताएं और परीक्षाएं बार-बार आती हैं, लेकिन माता-पिता का साथ और उनका प्यार होता है.

'जवान'

2023 में जब शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब इस ट्रेलर में शाहरुख खान का एक डायलॉग लोगों के दिल को छू गया था. ट्रेलर में शाहरुख खान का डायलॉग होता है—'बेटे को हाथ लगाने से पहले, बाप से बात कर'. यह डायलॉग दर्शकों के बीच खूब पॉपुलर हुआ.

इस एक लाइन में पिता की सुरक्षा, साहस और जिम्मेदारी की भावना समाहित है. डायलॉग यह दर्शाता है कि एक पिता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहता है.

'दंगल'

'दंगल' का यह डायलॉग 'म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के?' आज भी लोगों के जुबान पर रहता है. फिल्म में आमिर खान द्वारा बोला गया यह डायलॉग केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का मैसेज बन गया. फिल्म में एक पिता अपनी बेटियों को पहलवान बनाने का सपना देखता है और समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देता है. यह डायलॉग बेटियों की क्षमता पर अटूट विश्वास और लैंगिक समानता की भावना को दर्शाता है.

'यह जवानी है दीवानी'

यह जवानी है दीवानी में फारूक शेख का डायलॉग 'जहां तुम्हारा जी चाहे जाओ लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं' पिता के निस्वार्थ प्रेम और भरोसे को खूबसूरती से व्यक्त करता है. यह डायलॉग बताता है कि एक पिता अपने बच्चे को उड़ान भरने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका साथ हमेशा बना रहेगा.