OTT से थिएटर में फिल्म बनकर कैसे पहुंची सीरीज 'मिर्जापुर'?, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने किया खुलासा
फरहान अख्तर ने खुलासा किया है कि 'मिर्जापुर' की दुनिया कैसे बनी और टीम ने इस सीरीज पर फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: 'मिर्जापुर द मूवी' इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को लेकर फैंस की उत्साह बरकरार है. यह फिल्म सितंबर में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले फिल्ममेकर-एक्टर फरहान अख्तर ने यह खुलासा किया है कि 'मिर्जापुर' सीरीज पर फिल्म बनाने का आइडिया क्यों आया.
11 अगस्त को मिर्जापुर: द मूवी के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फरहान अख्तर फिल्म के बारे में कुछ खुलासे किए, जिसमें से एक था- सीरीज का सिनेमाई विस्तार करना. यह फिल्म कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी जैसे फैंस के पसंदीदा किरदारों की कहानी को और गहराई से दिखाएगी.
फरहान अख्तर ने बताया कि 2018 में सीरीज के प्रीमियर के बाद वे जहां भी जाते थे, उनसे इस शो के बारे में सवाल पूछे जाते थे. उन्होंने कहा कि यह फिल्म इसलिए बन पाई क्योंकि दर्शक लगातार इस शो के और भी हिस्से की मांग करते रहे थे.
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एक्टर ने कहा, 'यह शो फैंस के प्यार का नतीजा है. उन्होंने इसे तब से सपोर्ट किया है जब यह पहली बार रिलीज हुआ था. अमेजन इसे दुनिया भर में ले गया. मैं जहां भी जाता था, लोग मुझसे पूछते थे कि 'मिर्जापुर' कब आ रहा है.'
उन्होंने आगे कहा कि फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद भी फैंस इसकी रिलीज डेट के बारे में पूछते रहे. फरहान ने कहा, 'असल में फैंस ने ही इस फिल्म की मांग की है. हम बहुत खुश और आभारी हैं कि हमने इसे ओरिजिनल कास्ट और शानदार नई कास्ट के साथ मिलकर बनाया है.'
फरहान अख्तर ने 'मिर्जापुर' के लिए राइटर पुनीत कृष्णा की पहली पिच से जुड़ी एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया और माना कि इस आइडिया ने शुरू में टीम को कन्फ्यूज कर दिया था. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'जब पुनीत पहली बार हमारे पास आए, तो हमारा पहला ख्याल यही आया कि उन्हें किसी ब्रेन डॉक्टर के पास भेज दें. फिर हमने इसे एक शो बनाने के बारे में सोचा ताकि लोग इससे जुड़ सकें.'
उन्होंने 'मिर्जापुर' की दुनिया को आकार देने का श्रेय कृष्णा और डायरेक्टर गुरमीत सिंह को दिया और उन्हें 'शो का हीरो' बताया. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि रितेश सिधवानी, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन ने इस सफर में शुरू से आखिर तक उनका साथ दिया.
बीते मंगलवार को मेकर्स ने 'मिर्जापुर: द मूवी' का धांसू ट्रेलर रिलीज किया. ट्रेलर को दर्शकों और फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. तीन सीजन के बाद, यह फ्रैचाइजी 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है.
ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रसिका दुगल अपने जाने-पहचाने किरदारों में नजर आए. साथ ही जितेंद्र कुमार 'बबलू पंडित' के रोल में शामिल हुए हैं, इस किरदार को पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था. कहानी में 'गद्दी' मुख्य बनी हुई है, लेकिन सत्ता की इस लड़ाई में नए खिलाड़ी भी शामिल हो रहे है. यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.