फिल्म '120 बहादुर': मेजर शैतान सिंह भाटी को नमन करने एक्ट्रेस संग जोधपुर पहुंचे फरहान अख्तर, दी श्रद्धांजलि

फिल्म '120 बहादुर' में मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे फरहान अख्तर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे और मेजर को श्रद्धांजलि दी.

Farhan Akhtar paying tribute to Major
मेजर को श्रद्धांजलि देते फरहान अख्तर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 4:11 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 4:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के दौरान हुई रेजांगला की लड़ाई में मारवाड़ के लाल मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 3000 चीनी सैनिकों से 120 भारतीय बहादुरों ने दमखम से लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया. इसी वीर गाथा को फिल्म '120 बहादुर' के टाइटल के साथ फरहान अख्तर लेकर आ रहे हैं. फिल्म में उन्होंने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है. फरहान अख्तर गुरुवार को जोधपुर के कागा स्थित मेजर शैतान सिंह के स्मारक पहुंचे और फिल्म की एक्ट्रेस राशि खन्ना के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मेजर भाटी के परिवार के लोग मौजूद रहे. 21 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर भाटी के परिजनों को दिखाकर लॉन्च किया गया.

मेजर के किरदार से मिली ये सीख: इस मौके पर फरहान अखतर ने कहा कि कुछ कहानियां होती हैं, जो किरदार चुनती हैं. फिल्म '120 बहादुर' के साथ भी यही हुआ है. मुझे बहुत खुशी है कि यह फिल्म मैंने की है. मैंने मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार से सीखा है कि अगर आपको अपने उपर विश्वास है, तो कुछ भी असंभव नहीं है. आपके पास ऐसे लोग हों, जो आप पर विश्वास करें, जब हम भारतीय एक साथ हों, तो हमें कोई रोक नहीं सकता. फरहान ने कहा कि मेजर भाटी बहुत अलग पर्सनालिटी थे. उनके एकमात्र ध्येय देश सेवा था. भाटी परिवार की ओर से फिल्म के लिए रॉयल्टी नहीं लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ चीजें इससे ऊपर होती हैं. 70 साल होने आए हैं उनकी शहादत के. उन्होंने हम पर भरोसा किया है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम न्याय करें. जब आप फिल्म देखेंगे, तो पता चलेगा.

फरहान अख्तर ने बताया क्या सीखा मेजर शैतान सिंह से (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जोधपुर : चीन के हजारों सैनिकों के सामने 120 जवानों के साथ भिड़ गए थे मेजर शैतान सिंह...तीन महीने बाद मिला था शव

फिल्म के लिए बहुत मेहनत की: इस मौके पर फिल्म की एक्ट्रेस राशि खन्ना ने बताया कि इस फिल्म से सीखा कि देश के लिए काम करने वालों के परिवार को कितनी मुश्किलें होती हैं. उन्होंने बताया कि हमने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है. इसी तरह से मिल्खासिंह जी की मूवी पर भी काम हुआ था. उम्मीद है कि यह फिल्म सबको पसंद आएगी. इस मौके पर भाटी परिवार से नरपतसिंह भाटी, गोपालसिंह भाटी व महेंद्र सिंह भाटी मौजूद रहे. मेजर भाटी के भतीजे गोपाल सिंह ने बताया कि वीरों की कहानी सबको पता चलनी चाहिए, इसके लिए यह बड़ी पहल है.

Rashi Khanna pays tribute to the Major
मेजर को नमन करती राशि खन्ना (ETV Bharat Jodjpur)

पढ़ें: 'रेजांगला के रणबांकुरे' शैतान सिंह का शहादत दिवस आज, पुष्प चक्र और गार्ड ऑफ ऑनर से शहीद को दी गई सलामी

कई दिनों बाद मिले थे शव: चुशूल सेक्टर के रेजांगला में हुए उस भीषण युद्ध में मेजर शैतान सिंह भाटी वीरगति को प्राप्त हुए थे. उनका व साथी सैनिकों के शव कई दिनों बाद मिले थे. क्योंकि वहां बर्फ जम गई थी. सीजफायर होने पर युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन मेजर सहित कई सैनिकों के शव नहीं मिले. तीन माह बाद एक गड़ेरिये ने सेना को शव मिलने की सूचना दी. बर्फ में दबे होने से मेजर शैतान सिंह सहित अन्य सैनिकों के शव सुरक्षित थे.

Farhan Akhtar pays tribute to the Major
मेजर को नमन करते फरहान अख्तर (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Major Shaitan Singh: परमवीर चक्र विजेता को आज याद कर रहा है हिन्दुस्तान, 114 सैनिकों के साथ 1300 चीनी सैनिकों से किया था मुकाबला

पांव में बंधी मिली थी रस्सी: जब शव निकाले गए, तो मेजर शैतान सिंह का शव पत्थर से सटा हुआ मिला. उनके पांव में रस्सी थी, जिससे मशीनगन बंधी थी. इससे अंदाजा लगाया गया कि जब हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने पांव से मशीनगन चलाई. उनके इस अदम्य साहस व बलिदान से ही सीमा सुरक्षित रही. जिसके चलते भारतीय सेना के मेजर शैतान सिंह भाटी को 18 नवंबर, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था.

महज 38 साल के जीवन में हो गए अमर: मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर, 1924 को जोधपुर के फलोदी के पास हुआ था. उनके पिता तत्कालीन सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हेमसिंह भाटी थे. जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था. इसके लिए उन्हें 'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' (ओबीई) दिया गया था. शैतान सिंह को 1 अगस्त, 1949 में सेना में कमिश्न मिला. उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया गया था. 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में उन्हें चुशूल सेक्टर में तैनाती दी गई. जहां रेजांगला में हुए भीषण युद्ध में चीन के सैंकड़ों सैनिक मारे गए.

हर साल अपने हीरो को याद करती है सेना: जोधपुर के पावटा सर्किल पर अमर शहीद मेजर शैतान सिंह की मूर्ति लगी हुई है. यहां हर साल 18 नवंबर के दिन भारतीय सेना अपने हीरो को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित करती है. जिसमें मौजूदा सैन्य अधिकारी और पूर्व सैनिक भाटी को पुष्प चक्र अर्पित करते हैं.

परिवार ने नहीं ली रॉयल्टी: फिल्म '120 बहादुर' के लिए फरहान अख्तर ने जोधपुर में मेजर शैतान सिंह भाटी के परिवारजनों से मुलाकात की थी. उनसे अनुमति के बाद ही फिल्म शुरू की गई थी. एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर ने बताया था कि मेजर के परिवार ने इस पूरी फिल्म के लिए रॉयल्टी का एक रुपया भी नहीं मांगा. सिर्फ वीरों की कहानी आमजन तक पहुंचे, यही उनका उद्देश्य रहा.

