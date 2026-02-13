ETV Bharat / entertainment

फरहान अख्तर का हॉलीवुड डेब्यू, 4 पार्ट वाली बायोपिक में करेंगे दुनिया की इस महान हस्ती का रोल

फरहान अख्तर का हॉलीवुड डेब्यू ( IANS )