'120 बहादुर' का म्यूजिक एल्बम लॉन्च, फरहान अख्तर की फिल्म में हैं एक से एक देशभक्ति गाने

रॉयल ओपेरा हाउस में 120 बहादुर के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी, सलीम–सुलेमान, सिंगर सुखविंदर सिंह, जावेद अली, असीस कौर शामिल हुए.

Farhan Akhtar Film 120 bahadur
'120 बहादुर' का म्यूजिक एलबम लॉन्च (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 3:03 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: फिल्म 120 बहादुर के मेकर्स ने मुंबई के मशहूर रॉयल ओपेरा हाउस में म्यूज़िक एल्बम लॉन्च करके जश्न को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया. जहां टीज़र और पहला गाना “दादा किशन की जय” पहले ही माहौल बना चुका है, वहीं एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ की ये आने वाली वार ड्रामा अब अपने पूरे म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए बहादुरी, बलिदान और भावनाओं के कई रंगों को और गहराई से दिखाती है.

देशभक्ति के जोश से लेकर दिल को छू लेने वाली भावनाओं और अटूट हौसले तक, एल्बम फिल्म की असली भावना को बखूबी पकड़ता है, जो दर्शकों को एक दमदार और जोश से भरा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करता नजर आ रहा है.

इस ग्रैंड इवेंट में डायरेक्टर रज़नीश ‘रेज़ी’ घई, प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी, प्रोड्यूसर और एक्टर फरहान अख्तर, राशी खन्ना, अमित त्रिवेदी, सलीम–सुलेमान, सुखविंदर सिंह, जावेद अली, असीस कौर, शुभदीप दास चौधरी, चिराग कोटवाल, उत्कर्ष वानखेड़े, अमजद, नदीम, आमिर, स्पर्श, बृजेश करणवाल, साहिब वर्मा, अतुल सिंह, देवेंद्र अहिरवार, धनवीर सिंह, आशुतोष शुक्ला, अंकित सिवाच, दिग्विजय प्रताप, विवान भटेना, अजिंक्य और ईजाज खान मौजूद रहे। संगीत की इस शाम को और खास बनाया गीतकार जावेद अख्तर ने, जो इस म्यूज़िक सेलिब्रेशन में शामिल हुए और 120 बहादुर की भावना को ज़िंदा करने वाले इस संगीत का जश्न मनाया।

यह एलबम एक दिल छू लेने वाला ज्यूकबॉक्स है जो 120 बहादुर के असली इमोशन को बखूबी पेश करता है.

- दादा किशन की जय, जिसे सुखविंदर सिंह ने गाया है, जावेद अख्तर ने लिखा है और सलीम–सुलेमान ने संगीत दिया है, यह गाना पहले ही दर्शकों के दिलों को गहराई से छू चुका है.

- नए लॉन्च हुए गानों में मैं हूं वो धरती माँ शामिल है, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है, इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है.

- याद आते हैं एक और दिल छू लेने वाला गाना है, जिसे शुभदीप दास चौधरी, चिराग कोटवाल और उत्कर्ष वानखेडे ने गाया है. इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है.

- एल्बम में नैने रा लोभी गाना भी शामिल है, जिसे जावेद अली और असीस कौर ने गाया है. इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत अमजद नदीम आमिर ने तैयार किया है.

हर गाना एक अलग इमोशन को पेश करता है, जैसे वीरता, इंतज़ार और मातृभूमि के लिए प्यार. कहना होगा कि इन सबने मिलकर फिल्म के ट्रेलर के लिए दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

120 बहादुर की कहानी 13 कुमाऊं रेजीमेंट के 120 बहादुर सैनिकों की है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में लड़ी गई रेज़ांग ला की लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की थी. इस फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) का किरदार निभा रहे हैं, वो वीर अधिकारी, जिन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मनों की बड़ी सेना के सामने डटकर मुकाबला किया और भारतीय सेना के इतिहास में अपनी बहादुरी से हमेशा के लिए याद किए जाने लगे. इस पूरी कहानी की जान है 'हम पीछे नहीं हटेंगे'. यह लाइन फिल्म में हर जगह गूंजती है और देशभक्ति की भावना को खूबसूरती से पेश करती है.

फिल्म को रजनीश 'रेजी' घई ने डायरेक्ट किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

