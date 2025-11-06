ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' का म्यूजिक एल्बम लॉन्च, फरहान अख्तर की फिल्म में हैं एक से एक देशभक्ति गाने

'120 बहादुर' का म्यूजिक एलबम लॉन्च ( POSTER )

हैदराबाद: फिल्म 120 बहादुर के मेकर्स ने मुंबई के मशहूर रॉयल ओपेरा हाउस में म्यूज़िक एल्बम लॉन्च करके जश्न को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया. जहां टीज़र और पहला गाना “दादा किशन की जय” पहले ही माहौल बना चुका है, वहीं एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ की ये आने वाली वार ड्रामा अब अपने पूरे म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए बहादुरी, बलिदान और भावनाओं के कई रंगों को और गहराई से दिखाती है. देशभक्ति के जोश से लेकर दिल को छू लेने वाली भावनाओं और अटूट हौसले तक, एल्बम फिल्म की असली भावना को बखूबी पकड़ता है, जो दर्शकों को एक दमदार और जोश से भरा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करता नजर आ रहा है. इस ग्रैंड इवेंट में डायरेक्टर रज़नीश ‘रेज़ी’ घई, प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी, प्रोड्यूसर और एक्टर फरहान अख्तर, राशी खन्ना, अमित त्रिवेदी, सलीम–सुलेमान, सुखविंदर सिंह, जावेद अली, असीस कौर, शुभदीप दास चौधरी, चिराग कोटवाल, उत्कर्ष वानखेड़े, अमजद, नदीम, आमिर, स्पर्श, बृजेश करणवाल, साहिब वर्मा, अतुल सिंह, देवेंद्र अहिरवार, धनवीर सिंह, आशुतोष शुक्ला, अंकित सिवाच, दिग्विजय प्रताप, विवान भटेना, अजिंक्य और ईजाज खान मौजूद रहे। संगीत की इस शाम को और खास बनाया गीतकार जावेद अख्तर ने, जो इस म्यूज़िक सेलिब्रेशन में शामिल हुए और 120 बहादुर की भावना को ज़िंदा करने वाले इस संगीत का जश्न मनाया। यह एलबम एक दिल छू लेने वाला ज्यूकबॉक्स है जो 120 बहादुर के असली इमोशन को बखूबी पेश करता है. - दादा किशन की जय, जिसे सुखविंदर सिंह ने गाया है, जावेद अख्तर ने लिखा है और सलीम–सुलेमान ने संगीत दिया है, यह गाना पहले ही दर्शकों के दिलों को गहराई से छू चुका है.