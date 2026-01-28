ETV Bharat / entertainment

'बूंग' को BAFTA नॉमिनेशन मिलने पर फरहान अख्तर खुश, जानें क्यों मानते हैं इसे गर्व का पल

फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर बूंग का पोस्टर शेयर किया, जिसे BAFTA अवॉर्ड्स में बच्चों और फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. उन्होंने कैप्शन भी लिखा -'बूंग’ को BAFTA चिल्ड्रन्स एंड फैमिली कैटेगरी में नॉमिनेट होने पर बहुत सम्मान और खुशी महसूस हो रही है.

हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की बूंग दुनिया भर में धूम मचा रही है. यह फिल्म अपनी सच्ची कहानी, रिच कल्चरल टेक्सचर और गहरे इमोशनल जुड़ाव से लोगों का दिल जीत रही है. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में शानदार प्रदर्शन, क्रिटिक्स की तारीफ और कई अवॉर्ड्स जीतने के बाद, बोंग का BAFTA नॉमिनेशन इसकी बढ़ती ग्लोबल पहचान और इमोशनल असर को और पक्का करता है. इस खुशी को सबके साथ शेयर करते हुए फरहान अख्तर ने कहा कि वह बहुत सम्मानित और आभारी महसूस कर रहे हैं.

मणिपुर की सांस्कृतिक खूबसूरती के साथ ह्यूमर और इमोशन्स को सादगी से जोड़ने वाली ‘बूंग’ ने अपनी दिल छू लेने वाली कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया है. अपनी सच्चाई और सरल अंदाज़ के कारण फिल्म से लोगों का गहरा जुड़ाव देखने को मिला. चुनिंदा शहरों में हुई इसकी थिएटर रिलीज के दौरान कई शो हाउसफुल रहे, जिसके बाद सिनेप्रेमियों की ओर से फिल्म को और ज्यादा शहरों में रिलीज करने की जोरदार मांग उठी.

लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा लिखित और निर्देशित ‘बूंग’ का वर्ल्ड प्रीमियर 2024 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है, और यह 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फरहान अख्तर के फिल्मी वर्कफ्रंट की बात करें तो बीती नवंबर 2025 में उनकी फिल्म 120 बहादुर रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फरहान फिल्म में एक फौजी के रोल में नजर आए थे और यह फिल्म 16 हजार फीट ऊंची चोटी रेजांग ला पर हुई लड़ाई पर बेस्ड थी. इसमें भारत के 120 बहादुर फौजियों ने चीन के 3 हजार सैनिकों का सामना किया था. भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 'चार्ली कंपनी' के 120 वीर अहीर सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लगभग 3,000-5,000 चीनी सैनिकों का सामना किया.