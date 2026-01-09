ETV Bharat / entertainment

बर्थडे: फरहान अख्तर को पहली फिल्म से मिला नेशनल अवार्ड, इन फिल्मो में एक्टिंग से मचाया गदर

फरहान अख्तर एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों में ही परफेक्ट हैं. फरहान एक एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं.

Farhan Akhtar Birthday
फरहान अख्तर बर्थडे (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर आज 9 जनवरी को 52 साल के हो गए हैं. इस मौके पर उनके फैंस और सेलेब्स विश कर रहे हैं और उन्हें खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं. फरहान अख्तर के जन्मदिन पर एक युवा कॉलेज छात्र के रूप में सिनेमा के सपने देखने से लेकर वैश्विक मंच पर कहानी कहने वाले एक रचनात्मक लीडर बनने तक की उनकी असाधारण सफर पर स्पेशल फोकस जाता है.

फरहान अख्तर की शुरुआत

फरहान अख्तर का सिनेमा के प्रति जुनून मुंबई में उनके शुरुआती वर्षों के दौरान उभरा. एच. आर. कॉलेज में उनके शैक्षणिक अनुभव और लेखन व फिल्मों से जुड़ाव ने एक ऐसी भावनात्मक और बौद्धिक नींव रखी, जिसने उनकी मौलिकता और दीर्घकालिक रचनात्मक दृष्टि को आकार दिया.

दिल चाहता है के साथ सफलता की शुरुआत

फरहान ने दिल चाहता है से निर्देशन में कदम रखा. एक ऐसी फिल्म जिसने समकालीन हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी और उन्हें एक सशक्त फिल्मकार के रूप में स्थापित किया. इस फिल्म को हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और यह आधुनिक कहानी कहने की एक मिसाल बन गई.

एक्सेल एंटरटेनमेंट का निर्माण

1999 में, फरहान ने रितेश सिधवानी के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की. उनके रचनात्मक नेतृत्व में, एक्सेल भारत की सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक बनी, जिसने लक्ष्य और डॉन जैसी प्रभावशाली फिल्मों के साथ-साथ अलग-अलग रूप और कंटेंट पेश किया है.

डेब्यू से आगे भी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान

दिल चाहता है के अलावा भी फरहान के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मानों से नवाजा गया है, जो उनकी कलात्मकता और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं. रॉक ऑन!! के लिए निर्माता के रूप में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, जो भारतीय सिनेमा में उनके बहुआयामी योगदान को दर्शाता है.

रणनीतिक ग्लोबल सहयोग

एक्सेल एंटरटेनमेंट ने यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की. इस सहयोग के तहत भविष्य के ओरिजिनल साउंडट्रैक्स के लिए यूनिवर्सल के वैश्विक वितरण अधिकार शामिल हैं और एक समर्पित एक्सेल म्यूजिक लेबल के लिए अवसर तैयार होते हैं, जिसे विश्व स्तर पर वितरित किया जाएगा. फरहान और रितेश पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण बनाए रखते हुए, एक्सेल की विकास यात्रा में यूनिवर्सल का स्वागत करते हैं.

भारतीय कहानियों का वैश्विक विस्तार

यह साझेदारी भारतीय फिल्म और संगीत कंटेंट की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करती है. सीमाओं के पार रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करती है.

फरहान अख्तर की यात्रा रचनात्मकता, धैर्य और दूरदर्शिता का दुर्लभ संतुलन दर्शाती है. कॉलेज के गलियारों से लेकर यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ एक निर्णायक वैश्विक सहयोग तक, उनका विकास दुनियाभर के रचनाकारों के लिए प्रेरणा है. जन्मदिन पर, यह उपलब्धि इस बात की पुष्टि करती है कि उद्देश्यपूर्ण कहानी कहने की शक्ति, जब दृढ़ विश्वास के साथ जुड़ती है, तो सीमाओं से परे जाकर संस्कृति को आकार देती है और स्थायी रचनात्मक साझेदारियां बनाती है.

बेस्ट फिल्म और रोल

अगर आप फरहान अख्तर का सिनेमाई काम देखना चाहते हैं, तो आप उनकी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाग मिल्खा भाग, द स्काई इज पिंक, तूफान, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक और लक बाय चांस जैसी फिल्में देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

'डॉन 3' पर फरहान अख्तर ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

TAGGED:

FARHAN AKHTAR BIRTHDAY
FARHAN AKHTAR FILMS
FARHAN AKHTAR
फरहान अख्तर
FARHAN AKHTAR FILMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.