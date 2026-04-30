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नारायण की नगरी के बाद बाबा केदार के दर पर पहुंचे कैलाश खेर, श्रद्धालुओं के बीच लगाया सुरों का मेला, VIDEO

मशहूर सिंगर कैलाश खेर इन दिनों अपनी धार्मिक यात्रा के लिए उत्तराखंड में हैं. उन्होंने पहली बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की.

KAILASH KHER IN KEDARNATH DHAM
नारायण की नगरी के बाद बाबा केदार के दर पर पहुंचे कैलाश खेर (PHOTO- VINEET POSTI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 12:10 PM IST

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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने शुरुआती चरण में ही अपनी रफ्तार पकड़ ली है. देश ही नहीं, विदेश से भी आम से खास सभी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं. वहीं, इन दिनों मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी अपनी धार्मिक यात्रा के लिए उत्तराखंड में हैं. 29 अप्रैल को उन्होंने चमोली में रहते हुए बदरीविशाल के दर्शन किए थे. इसी क्रम में 30 अप्रैल गुरुवार उन्होंने बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगाई.

विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में गुरुवार को आध्यात्मिकता और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर बाबा केदार के दर्शन हेतु पहुंचे. उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की और धाम की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की.

भक्ति में डूबे कैलाश खेर (Video Courtesy- VINEET POSTI)

मंदिर परिसर में उनके आगमन पर जिला प्रशासन, मंदिर समिति और केदार सभा के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला. माहौल उस समय और अधिक भक्तिमय हो उठा, जब कैलाश खेर ने अपना लोकप्रिय भक्ति गीत 'जय जय केदारा' प्रस्तुत किया. उनके सुरों पर पूरा परिसर 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु भावविभोर होकर इस दिव्य क्षण के साक्षी बने.

कैलाश खेर ने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि, भारी संख्या में श्रद्धालुओं के बावजूद यात्रा पूरी तरह सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुचारू ढंग से संचालित हो रही है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति की समन्वित कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना एक बड़ी उपलब्धि है. इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी विशाल मिश्रा सहित पूरी प्रशासनिक टीम के प्रयासों को भी सराहा.

Kailash Kher in Kedarnath Dham
बाबा केदार के दर पर पहुंचे कैलाश खेर (PHOTO- VINEET POSTI)

कैलाश खेर ने कहा कि, बाबा केदार की इस पवित्र नगरी में पहुंचकर उन्हें अद्भुत शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर यात्रा को और भी सफल बनाएं.

ये भी पढ़ें: कैलाश खेर पहुंचे नारायण की नगरी, बदरीनाथ धाम में की पूजा-अर्चना, पुलिस की तारीफ

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केदारनाथ धाम में कैलाश खेर
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