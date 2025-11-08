ETV Bharat / entertainment

कॉर्बेट की खूबसूरती का कायल हुआ ये मशहूर एक्टर, फाटो जोन में बिताया क्वालिटी टाइम, शेयर किये अनुभव

नमिष तनेजा ने कहा वे शूटिंग और घूमने के अलग-अलग जगहों पर जाते रहे हैं, लेकिन कॉर्बेट का अनुभव सबसे अलग और खास रहा.

CORBETT PHOTO ECO TOURISM ZONE
कॉर्बेट की खूबसूरती का दिवाना हुआ ये मशहूर एक्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 8, 2025 at 12:58 PM IST

रामनगर(उत्तराखंड): टीवी जगत के मशहूर अभिनेता नमिष तनेजा इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं. इसी कड़ी में नमिष तनेजा रामनगर पहुंचे. रामनगर में नमिष तनेजा ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे फोटो टूरिज्म जोन का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य और वाइल्डलाइफ टूरिज्म का लुत्फ उठाया.अभिनेता नमिष तनेजा ने कहा उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आकर बेहद रिफ्रेशिंग लगा. उनका यहां का अनुभव शानदार रहा.

अभिनेता नमिष तनेजा ने बताया वे पिछले 15 वर्षों से फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं. अब तक कई प्रसिद्ध टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं. उन्होंने लोकप्रिय धारावाहिक स्वरागिनी’, विद्या, मैत्री, मिश्री, ए मेरे हमसफर और मायके चली जाऊंगी आदि जैसे टीवी शोज में अपने अभिनय किया है. इन सीरीयल्स को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया है.

रामनगर फाटो टूरिज्म जोन पहुंचने पर नमिष ने कहा उन्हें यह इलाका बेहद शांत, हरियाली से भरपूर और मन को सुकून देने वाला लगा. उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि मुझे यहां पहले आना चाहिए था. जिस तरह से इस जोन को तैयार किया गया है, वह काबिले तारीफ है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, वन्यजीवों का नज़ारा और जंगल की ताजगी ने मुझे अंदर तक रिफ्रेश कर दिया है.

नमिष तनेजा ने कहा वह कई बार शूटिंग और घूमने के सिलसिले में अलग-अलग जगहों पर जाते रहे हैं, लेकिन कॉर्बेट का अनुभव सबसे अलग और खास रहा. उन्होंने बताया यहां उन्हें ट्रैवल का एक नया और अनोखा एक्सपीरियंस मिला है. यहां के जंगल और वन्यजीवों को करीब से देखने का मौका मिला, जो किसी भी नेचर लवर के लिए अविस्मरणीय है. नमिष तनेजा ने कहा उत्तराखंड हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आतिथ्य के लिए जाना जाता है. वह आगे भी यहां बार-बार आना चाहेंगे. वे लोगों को भी कॉर्बेट आने की सलाह देंगे. उन्होंने कहा राज्य सरकार और वन विभाग द्वारा फाटो टूरिज्म जोन को विकसित करना एक सराहनीय कदम है. जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं.

नमिष ने कहा यहां के लोगों का स्वागत-सत्कार और अपनापन उन्हें बेहद अच्छा लगा. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और गाइड्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मदद से उन्होंने जंगल और वन्यजीवों के बारे में काफी कुछ सीखा है. नमिष ने कहा कॉर्बेट का यह फाटो टूरिज्म जोन न सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खास जगह है जो शांति और सुकून की तलाश में है. उन्होंने कहा वह जल्द ही फिर से उत्तराखंड आने का मन बना चुके हैं.

