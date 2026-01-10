ETV Bharat / entertainment

नताली बर्न नहीं 'टॉक्सिक' के टीजर में इस ब्राजीलियन हसीना संग यश ने किया था रोमांस, जानें कौन हैं ये?

'टॉक्सिक' की डायरेक्टर ने इस हसीना की एक तस्वीर शेयर कर बताया है कि नताली नहीं बल्कि कार में ये हसीना थी यश के साथ.

Beatriz Taufenbach did romance with Yash Toxic
नताली बर्न नहीं 'टॉक्सिक' के टीजर में इस ब्राजीलियन हसीना संग यश ने किया था रोमांस, (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 10, 2026 at 2:30 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: क्या आपने 'टॉक्सिक' का टीजर देखा? यश की फिल्म का टीजर कैसा लगा? ये वो सवाल हैं जो आजकल रॉकिंग स्टार यश के बेंगलुरु के गल्फ रोड स्थित घर से लेकर बॉलीवुड तक कई हस्तियों के मुंह से सुनाई दे रहे हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी नेटिजन्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

सैंडलवुड के रॉकिंग स्टार यश के जन्मदिन पर विशेष रूप से रिलीज किया गया 'टॉक्सिक' का टीजर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने 24 घंटों में 2 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल कर लिए हैं. इस टीजर में यश के साथ एक विदेशी हसीना नजर आ रही है, लेकिन उस कार में बैठा वह विदेशी हसीना कौन है? यह सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

जी हां, यश ने पर्दे पर अभी तक के अपने करियर में किसी अभिनेत्री इतना रोमांस नहीं किया था. वो एक फैमिली मैन हैं, लेकिन यहां उन्होंने रोमांस की हद पार कर दी है. टीजर को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. एक तरफ तो फिल्म निर्माण की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यह राय भी है कि कन्नड़ सिनेमा में इस तरह का यह पहला दृश्य है.

बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल का. इस बात को लेकर भी तीखी टिप्पणियां आ रही हैं कि यह कन्नड़ दर्शकों को पसंद नहीं आएगा, इसे परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता. हालांकि फिल्म में कार रोमांस के सीन हैं, लेकिन टीजर में उनकी कोई जरूरत नहीं थी. सोशल मीडिया पर इस पर जमकर टिप्पणियां आ रही हैं.

नताली बर्न नहीं बीट्रिज टौफेनबैक संग किया रोमांस

यश के साथ बोल्ड अंदाज में नजर आने वाली खूबसूरत अभिनेत्री का नाम नताली बर्न बताया जा रहा था. हालांकि, टीजर में दिख रही अभिनेत्री नताली बर्न नहीं, बल्कि बीट्रिज टौफेनबैक हैं. फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने इस बात को स्पष्ट किया है.

गीतु मोहनदास के अनुसार, यह अभिनेत्री नताली बर्न नहीं हैं, उनका नाम बीट्रिज टौफेनबैक है. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर फोटो साझा करते हुए लिखा, 'यह खूबसूरत लड़की मेरी कब्रिस्तान वाली लड़की है @beatrizbach' लिखा है.

बीट्रिज टौफेनबैक
ब्राजीलियन हसीना (Film Director Geetu Mohandas IG Story)

अब बीट्रिज कौन है, इस पर बहस शुरू हो गई है. वैसे, वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है. इंस्टाग्राम पर उसके 1800 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उनका अकाउंट प्राइवेट है. बीट्रिज मूल रूप से ब्राजील की रहने वाली हैं. वह एक अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो फिल्म 'टॉक्सिक' से भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से कन्नड़ सिनेमा में अपना पदार्पण कर रही हैं.

पहले खबर आई थी कि नताली बर्न यूक्रेनी मूल की अभिनेत्री हैं. उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है और फिल्मों के लिए कहानियां भी लिखती हैं. वह सिर्फ लेखिका ही नहीं, बल्कि निर्माता भी हैं. उन्होंने अंग्रेजी में कुछ फिल्में और शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं. नताली बर्न, जो 'हेवन' नामक फिल्म निर्माण कंपनी की मालिक हैं, 'बॉर्न टू बर्न' नामक संगठन की सीईओ भी हैं. वह एक्टर्स स्टूडियो और टेलीविजन अकादमी की सदस्य हैं.

एक अभिनेत्री के रूप में, उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें द एक्सपेंडेबल्स 3, मैकेनिक रेजरेक्शन, फॉरेस्ट्रेस, कॉफी डेट, इन द नेम ऑफ किंग शामिल हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने एक्सेलरेशन, फोर्टीज, द पिज़्ज़ा ट्रिप, लव हर्ट, द एनफोर्सर, डेविल्स होप, डाउन हिल जैसी कई फिल्मों का निर्माण भी किया है - लेकिन उन्होंने टॉक्सिक में अभिनय नहीं किया है. हालांकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टॉक्सिक का टीजर शेयर किया था.

रोमांटिक सीन पर क्या बोले यश?

पहले यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें रोमांटिक सीन करते समय डर लगता है. अब, टॉक्सिक के टीजर में उन्हें बेहद बोल्ड अंदाज में देखा जा सकता है. साथ ही, कन्नड़ फिल्म होने और हॉलीवुड स्टाइल में बनी होने के बावजूद, कुछ नेटिजन्स इस बात से नाराज हैं कि पूरे टीजर में एक भी कन्नड़ डायलॉग नहीं है.

कुल मिलाकर, सवाल यह है कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की नायिका कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया या हुमा कुरैशी में से कौन होगी. फिल्म का निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है और इसका निर्माण मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स और केवीएन प्रोडक्शन मिलकर कर रहे हैं. बड़े बजट की यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है. 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल भी उसी दिन रिलीज हो रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर होना तय है.

टीजर को मिले 200 मिलियन व्यूज

इसके अलावा, KVN ने 200 मिलियन व्यूज से संबंधित एक पोस्ट साझा किया है, जिसे 24 घंटों में 200 मिलियन से अधिक व्यूज और 5.5 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले हैं. इसमें लिखा है कि टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज होगी. टीजर ने इतनी बड़ी चर्चा पैदा कर दी है, जिससे फिल्म के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है.

