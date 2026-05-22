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FACT CHECK: कंगना रनौत ने गुपचुप रचा ली शादी? मंगलसूत्र पहने वायरल वीडियो का जानें पूरा सच

कंगना रनौत जल्द ही 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आएंगी. यह फिल्म गुमनाम नायकों को समर्पित एक सिनेमाई श्रद्धांजलि होगी.

KANGANA RANAUT
कंगना रनौत (IMAGE/AFP)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 1:05 PM IST

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हैदराबाद: बीती गुरुवार शाम को कंगना रनौत के फैंस उस वक्त हैरान रह गए, जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह मंगलसूत्र पहने नजर आ रही थीं. वायरल क्लिप में, रनौत अपने सिक्योरिटी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही थीं, तभी उनके मंगलसूत्र ने सबका ध्यान खींचा. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और नेटिजन्स सोचने लगे कि क्या अभिनेत्री ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है?

क्या कंगना रनौत शादीशुदा हैं?

नहीं, कंगना रनौत शादीशुदा नहीं हैं. दरअसल, वायरल वीडियो में दिख रहा उनका लुक उनकी आने वाली फिल्म 'क्वीन 2' का है. खबरों के मुताबिक, रनौत ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका अस्थायी नाम 'क्वीन फॉरएवर' है.

क्वीन के बारे में

साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'क्वीन' का निर्देशन विकास बहल ने किया था और इसमें कंगना रनौत ने अहम भूमिका निभाई थी. फिल्म रानी मेहरा की कहानी है, जो दिल्ली की एक शर्मीली युवती है, जिसका मंगेतर शादी से ठीक पहले शादी तोड़ देता है. दिल टूटने के बजाय, रानी अकेले ही अपने तय हनीमून पर पेरिस और एम्स्टर्डम जाने का फैसला करती है. अपनी यात्रा के दौरान, उसे स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति एक नया नजरिया मिलता है. फिल्म में राजकुमार राव, लीसा हेडन और मिश बॉयको भी हैं. फिल्म समीक्षकों और दर्शकों दोनों की नजर में सफल रही और इसने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कंगना रनौत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल है.

कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म?

इसी बीच, कंगना रनौत जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आएंगी. यह फिल्म गुमनाम नायकों को समर्पित एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है, जिसका निर्देशन-लेखक मनोज तापड़िया करेंगे. खबरों के अनुसार, कंगना रनौत फिल्म में एक स्टाफ नर्स की भूमिका निभाएंगी, जो 26/11 मुंबई हमलों के दौरान पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है. यह फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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