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FACT CHECK: क्या थलपति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिला है 'ए' रेटिंग सर्टिफिकेट? जानें इसके पीछे की सच्चाई

इतना ही नहीं सर्टिफिकेट में यह भी दावा किया कि इस फिल्म को सात महीने की देरी के बाद शुक्रवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट मिला है. विजय की आखिरी इस फिल्म का रनटाइम लगभग तीन घंटे का है और इसमें कई बदलाव भी किए गए है, जैसे- अपशब्दों को म्यूट करना, हिंसा और खून-खराबे को कम करना, और कलेक्टर षणमुगम" नाम के किरदार वाले सीन में बदलाव करना.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की लंबे समय से अटकी फिल्म 'जन नायकन' के सर्टिफिकेशन को लेकर शनिवार को अफवाहें तब तेज हो गईं, जब सोशल मीडिया पर एक नकली सेंसर सर्टिफिकेट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस सर्टिफिकेट में दावा किया गया है कि 13 कट के बाद फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिला है.

हैदराबाद: सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' अपने सर्टिफिकेशन को लेकर सुर्खियों में हैं. सेंसरशिप से जुड़ी दिक्कतों के कारण यह फिल्म लंबे समय से अटकी हुई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर 'जन नायकन' के सर्टिफिकेशन की अफवाहें उड़ने लगी हैं. अफवाह है कि फिल्म को 'ए' रेटिंग मिली है. आइए जानें क्या है इसके पीछे की असल सच्चाई…

दिलचस्प बात यह है कि यह नकली सर्टिफिकेट फैंस की नजरों से नहीं बच पाया है. फैंस की पैनी नजर ने इस नकली सर्टिफिकेट को पहचान लिया है कि यह विजय की 2023 में रिलीज हुई फिल्म लियो के असली सीबीएफसी सर्टिफिकेट की तर्ज पर बनाया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नकली जन नायकन के सर्टिफिकेट का फॉर्मेंट और लेआउट वहीं है, बस इसमें फिल्म से जुड़ी जानकारी के साथ छेड़छाड़ किया है और उसे असली डॉक्यूमेंट जैसा दिखाने का कोशिश किया गया है.

इसके अलावा, एक इंग्लिश मीडिया से बात करते हुए एक सूत्र ने साफ किया कि 'जन नायकन' का असली सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और उन्होंने फैंस से अपील की कि वे ऑनलाइन फैली बिना पुष्टि वाली अफवाहों पर ध्यान न दें.

बता दें, इसी महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि 'जन नायकन' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र के एक वरिष्ठ सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया, 'फिल्म की जांच कर ली गई है और जल्द ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.' एक्टर के तौर पर विजय की यह आखिरी फिल्म है. इस साल की शुरुआत में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान जनवरी से ही यह फिल्म सीबीएफसी के पास अटकी हुई थी.

केवीएन प्रोडक्शंस के बिजनेस हेड सुप्रिथ मोहन ने 'स्क्रीन' को टाइमलाइन की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और हम निश्चित रूप से फिल्म की रिलीज के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते पर विचार कर रहे हैं.'

फिल्म कई महीनों से सीबीएफसी के पास अटकी हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, 'जन नायकन' को जनवरी 2026 से ही सर्टिफिकेशन का इंतजार था, जिससे इसकी रिलीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. असल में, इसे इसी साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट पेंडिंग होने के कारण ऐसा नहीं हो सका. चूंकि अब जब जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उम्मीद है कि फिल्म को जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा.