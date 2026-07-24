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FACK CHECK: सलमान के बाद क्या NEET पेपर लीक पर शाहरुख खान ने किया छात्रों का सपोर्ट? वायरल हुआ पोस्ट

सलमान खान के बाद क्या शाहरुख खान ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है? आइए जानें एसआरके के वायरल पोस्ट की सच्चाई…

Shah Rukh Khan
शाहरुख खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 4:28 PM IST

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हैदराबाद: फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों, जिनमें सलमान खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, इमरान खान और शबाना आजमी जैसे कई दिग्गज सितारें शामिल हैं, ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन जताया है. इसके बाद कई फैंस यह अंदाजा लगाने लगे कि क्या शाहरुख खान भी इस मामले पर अपनी राय रखेंगे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉर्ट लोगों ध्यान खींचा है. यह स्क्रीनशॉट किसी और का नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पोस्ट का है. इस पोस्ट में वे छात्रों का समर्थन करते हुए दिखे हैं.

शाहरुख खान के सोशल मीडिया अकाउंट से आया एक मैसेज वाला स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा, जिससे कई लोगों को लगा कि एक्टर ने आखिरकार इस मामले पर चुप्पी तोड़ी हैय इस स्क्रीनशॉर्ट को बहुत ज्यादा शेयर किया गया. वायरल हो रहे स्क्रीनशॉर्ट में लिखा गया है, 'सभी प्रिय छात्रों, तुम लोगों ने दिखाया है कि असली ताकत कहां है... किताबों में, कलम में, और आवाज में. तुम्हारा प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बेहतर, पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था के लिए है. मैं तुम सबके साथ हूं.'

आगे लिखा है, 'हर छात्र डिजर्व करता है कि उसकी मेहनत का हिसाब, ना कि किसी लीक या स्कैम का. ये लड़ाई सही है और ये जरूरी है. युथ ही हमारा फ्यूचर है. तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, थके हुए हो सकते हो, लेकिन हार मत मानना. अपनी बात शांतिपूर्वक रखो. अपने हक के लिए लड़ते रहो. लेकिन अपने आप को सेफ रखो. देश के लीडर्स, अथॉरिटीज, और हम सबको छात्रों की आवाज को सुनना चाहिए. उनकी डिमांड्स को सीरियसली लेना चाहिए. रीफॉर्म्स लाने चाहिए, ताकि आगे से कोई और छात्र ऐसा सफर ना करे. मैं तुम सबके साथ हूं. भावनात्मक और नैतिक रूप से.'

इस पोस्ट की जांच के लिए अपने किंग के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की. हालांकि, शाहरुख खान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट्स की जांच से पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज कभी पोस्ट नहीं किया है, जिससे यह साफ हो गया कि वह स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फर्जी है.

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