ETV Bharat / entertainment

FACT CHECK: क्रिकेटर तिलक वर्मा को डेट कर रहीं श्रीलीला?, सामने आया पूरा सच, जानें कहां से शुरू हुई बात

सोशल मीडिया पर वायरल तिलक वर्मा-श्रीलीला डेटिंग रूमर्स को सूत्र ने किया खारिज, जाने क्या कहा

Sreeleela And Cricketer Tilak Varma In A Relationship
तिलक वर्मा और श्रीलीला की डेटिंग अफवाहों पर लगा विराम (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 12:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला साउथ सिनेमा में खूब एक्टिव हैं और पवन कल्याण से लेकर अल्लू अर्जुन समेत कई बड़े साउथ स्टार्स संग काम कर चुकी हैं. अब श्रीलीला अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. वह कार्तिक आर्यन के साथ एक लव-रोमांटिक फिल्म में नजर आने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और अब वह एक डॉक्टर हैं. इसी के साथ अपनी खूबसूरती के चलते भी वह फैंस के दिलों पर राज करती हैं. अब श्रीलीला के चर्चा में आने की वजह है इंडियन क्रिकेटर तिलक वर्मा. श्रीलीला और तिलक वर्मा के नाम की खूब चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूजे को डेट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई.

क्रिकेटर तिलक वर्मा को डेट कर रहीं श्रीलीला?

हाल ही में क्रिकेटर तिलक वर्मा और अभिनेत्री श्रीलीला को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही डेटिंग की अफवाहों को अब पूरी तरह खारिज कर दिया गया है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं तेज थीं कि युवा क्रिकेट स्टार और अभिनेत्री एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, मामले से जुड़े एक इंडस्ट्री सूत्र ने साफ कर दिया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.

सूत्र ने कहा, “तिलक वर्मा और श्रीलीला को लेकर चल रही अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद और गलत हैं. दोनों कभी एक-दूसरे से मिले तक नहीं हैं और ना ही कभी बात की है. इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और बिना किसी तथ्य के ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं फैलानी चाहिए'.

पहले भी जुड़ा था नाम

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रीलीला और तिलक लगभग एक साल से एक-दूजे को जानते हैं और डेट कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसंबर 2025 में, पुष्पा 2 अभिनेत्री वैकुंठ एकादशी के अवसर पर अपनी मां के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर गई थीं और तिलक भी अपने परिवार के साथ वहां मौजूद थे. इसके बाद से दोनों को लेकर खबर फैली थी.

कैसे फैली दोबारा अफवाह?

खबरों के मुताबिक, श्रीलीला की मां डॉ. स्वर्णलता को हाल ही में धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के साथ देखा गया था. अटकलों को और हवा देते हुए, अभिनेत्री खुद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 विश्व कप का मैच देखने पहुंची थीं. अफवाहें तब और तेज हो गईं, जब उनकी टीम की एक खिलाड़ी को "तिलक" नाम की जर्सी पहने देखा गया, जिससे ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई और उन्हें क्रिकेटर तिलक वर्मा से जोड़ा जाने लगा.

इनके साथ भी जुड़ चुका है श्रीलीला का नाम

इससे पहले श्रीलीला के बारे में पहले अफवाहें उड़ रही थीं कि वह अपने को-एक्टर कार्तिक आर्यन को डेट कर रही हैं. खासकर इसलिए क्योंकि वे अनुराग बसु की आगामी फिल्म में एक साथ नजर आने वाली हैं. दरअसल, कार्तिक और श्रीलीला को इस फिल्म की शूटिंग से अलग कई मौकों पर साथ में देखा गया था. इन अफवाहों के बावजूद, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ-स्क्रीन रोमांस में तब्दील हो सकती है.

श्रीलीला के बारे में

श्रीलीला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे-छोटे रोल से की और धीरे-धीरे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. उन्हें फिल्म 'भगवंत केसरी' से काफी फेम मिला, जिसने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता. हाल ही में फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' रिलीज हुई, जिसमें वह पवन कल्याण के साथ नजर आईं.

ये भी पढ़ें:

कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की अनटाइटिल फिल्म में भी होगा अरिजीत सिंह का गाना, भूषण कुमार ने किया दावा

TAGGED:

SREELEELA AND CRICKETER TILAK VARMA
SREELEELA
TILAK VARMA
श्रीलीला और तिलक वर्मा
SREELEELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.