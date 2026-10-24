Fact Check: अनिरुद्ध-काव्या का अंबानियों की शादियों जैसा लैविश वेडिंग कार्ड वायरल?, खुलते ही दिखेगा 'खजाना', जानें क्या है सच्चाई
शादी का यह वायरल कार्ड बिल्कुल वैसा ही शाही दिखता है, जैसे मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों की शादी में बांटे थे.
Published : October 24, 2026 at 12:04 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 12:10 PM IST
हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर कपल के शादी के निमंत्रण की एक तस्वीर डाली थी. इसके बाद से अनिरुद्ध-काव्या की शादी टॉक ऑफ टाउन बन गई. कपल की शादी कब और कहां होगी खबर के अंदर इसके बारे में बात करेंगे. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक लैविश वेडिंग कार्ड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अंबानियों के इंविटेशन कार्ड जैसा यह लैविश वेडिंग कार्ड अनिरुद्ध और काव्या की शादी का कार्ड बताया जा रहा है. इस कार्ड को खोलने के बाद आपको सीधा अंबानी फैमिली के शाही शादी कार्ड जहन में आ जाएंगे. क्या सच में यह अनिरुद्ध और काव्या की शादी का कार्ड है? चलिए जानते हैं इसकी हकीकत.
लैविश वेडिंग कार्ड के अंदर 'खजाना'
यह वायरल लैविश वेडिंग कार्ड एक गोल्डन बॉक्स की तरह है, जो खुलते ही दिल खुश कर देता है. इस कार्ड को साउथ एक्टर सूरज वेंजारामूडु खोलते दिख रहे हैं. यह कार्ड किसी खजाने की तिजोरी की तरह फील देता है. यह एक गोल्ड प्लेटेड वेडिंग कार्ड है, जो चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयां से भरा हुआ है. यह एक ड्रामाटिकली ओपन होने वाला कार्ड है. सबसे पहले जब बॉक्स खुलता है तो बप्पा (गणपति) के दर्शन होते हैं. फिर बाकी कार्ड गेस्ट गिफ्ट्स से सजा हुआ हैं. कार्ड बॉक्स की बाहरी सजावट की बात करें तो इसमें बाहर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है. इस कार्ड को देखने के बाद किसी के भी होश उड़ने वाले हैं.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
क्या अनिरुद्ध -काव्या की शादी का है कार्ड?
सोशल मीडिया पर वायरल यह लैविश वेडिंग कार्ड इंटरनेट यूजर्स को बहुत पसंद आ रहा है. यूजर्स इसे काव्य-अनिरुद्ध की शादी का कार्ड मान रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है. दरअसल, यह लैविश वेडिंग कार्ड काव्या-अनिरुद्ध की शादी का नहीं बल्कि दुबई के केआरजी (Kannan Ravi Group) ग्रुप के मालिक कन्नन रवि के बेटे दीपक की शादी का कार्ड है. इस शादी में साउथ के नामचीन लोगों को भी इनवाइट किया गया है. खुद कन्नन ने इस वेडिंग कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार कमल हासन को शादी का कार्ड देते दिख रहे हैं. दीपक की शादी डीएमके सासंद डीएम कथिर आनंद की बेटी से होने वाली है. यह शादी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. कपल की मौजूदा साल में ही सगाई हुई थी.
कब होगी काव्या-अनिरुद्ध की शादी?
खैर, काव्या-अनिरुद्ध के फैंस को इस वायरल कार्ड की सच्चाई जानकर दिल छोटा नहीं करना चाहिए. क्योंकि बहुत जल्द ही इस कपल की शादी का कार्ड भी वायरल होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो काव्या-अनिरुद्ध की शादी 11 नवंबर को ग्रीस में होगी और यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग बताई जा रही है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कपल का चेन्नई में शादी रिसेप्शन होगा, जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का मेला लगने वाला है. अगर आप जानना चाहते हैं कि अनिरुद्ध-काव्या का वेडिंग रिसेप्शन कब होगा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जानें..