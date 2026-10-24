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Fact Check: अनिरुद्ध-काव्या का अंबानियों की शादियों जैसा लैविश वेडिंग कार्ड वायरल?, खुलते ही दिखेगा 'खजाना', जानें क्या है सच्चाई

अनिरुद्ध-काव्या वायरल वेडिंग कार्ड ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर कपल के शादी के निमंत्रण की एक तस्वीर डाली थी. इसके बाद से अनिरुद्ध-काव्या की शादी टॉक ऑफ टाउन बन गई. कपल की शादी कब और कहां होगी खबर के अंदर इसके बारे में बात करेंगे. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक लैविश वेडिंग कार्ड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अंबानियों के इंविटेशन कार्ड जैसा यह लैविश वेडिंग कार्ड अनिरुद्ध और काव्या की शादी का कार्ड बताया जा रहा है. इस कार्ड को खोलने के बाद आपको सीधा अंबानी फैमिली के शाही शादी कार्ड जहन में आ जाएंगे. क्या सच में यह अनिरुद्ध और काव्या की शादी का कार्ड है? चलिए जानते हैं इसकी हकीकत.

लैविश वेडिंग कार्ड के अंदर 'खजाना'

यह वायरल लैविश वेडिंग कार्ड एक गोल्डन बॉक्स की तरह है, जो खुलते ही दिल खुश कर देता है. इस कार्ड को साउथ एक्टर सूरज वेंजारामूडु खोलते दिख रहे हैं. यह कार्ड किसी खजाने की तिजोरी की तरह फील देता है. यह एक गोल्ड प्लेटेड वेडिंग कार्ड है, जो चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयां से भरा हुआ है. यह एक ड्रामाटिकली ओपन होने वाला कार्ड है. सबसे पहले जब बॉक्स खुलता है तो बप्पा (गणपति) के दर्शन होते हैं. फिर बाकी कार्ड गेस्ट गिफ्ट्स से सजा हुआ हैं. कार्ड बॉक्स की बाहरी सजावट की बात करें तो इसमें बाहर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है. इस कार्ड को देखने के बाद किसी के भी होश उड़ने वाले हैं. साउथ एक्टर एक्टर सूरज वेंजारामूडु ने खोला लैविश वेडिंग कार्ड (IMAGE/KRG Group IG Post) लैविश वेडिंग कार्ड (IMAGE/KRG Group IG Post) क्या अनिरुद्ध -काव्या की शादी का है कार्ड?