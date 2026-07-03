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EXCLUSIVE: आज नहीं, जानिए अब कब होगा 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विनर्स का एलान, फैंस की नजरें बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस पर

अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में उतरे फैंस तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फैंस भी उनके समर्थन में उतर आए हैं. एक्टर पहले ही फिल्म 'पुष्पा: द राइज' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत चुके हैं. अब उनके फैंस का मानना है कि 'पुष्पा 2' में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें एक बार फिर अवॉर्ड्स दिया जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में बड़ी संख्या में पोस्ट साझा किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई दावेदारों की चर्चा विनर्स के एलान से पहले ही सोशल मीडिया पर फैंस अपने-अपने फेवरेट एक्टर-एक्ट्रेस और फिल्मों के समर्थन में खुलकर पोस्ट कर रहे हैं. एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. हर फिल्म इंडस्ट्री के फैंस अपने पसंदीदा कलाकारों को नेशलन फिल्म अवॉर्ड्स का सबसे मजबूत दावेदार बता रहे हैं.

ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार, 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विनर्स का एलान अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में किए जाने की संभावना है. हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख का एलान नहीं किया गया है. ऐसे में फिल्म प्रेमियों को कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा.

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मानों में शामिल 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का इंतजार अब और लंबा हो गया है. देशभर के करोड़ों फिल्म प्रेमियों और कलाकारों की नजरें इन अवॉर्ड्स पर टिकी हैं. इस बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2024 में प्रमाणित फिल्मों के लिए दिए जाएंगे. हालांकि, पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि विनर्स के नाम 3 जुलाई को अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि विनर्स के नाम आज यानी 3 जुलाई को अनाउंस नहीं होगा.

बेस्ट एक्टर कैटेगरी में कड़ी टक्कर

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बेस्ट एक्टर को लेकर हो रही है. मलयालम सुपरस्टार ममूटी फिल्म 'ब्रमायुगम' में अपने शानदार अभिनय के चलते सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल माने जा रहे हैं. ब्लैक-एंड-व्हाइट हॉरर ड्रामा में दर्शकों और समीक्षकों ने उनकी एक्टिंग की जमकर सराहना की थी. सोशल मीडिया पर फैंस पोस्ट कर बता रहे हैं कि इस फिल्म में ममूटी ने अपने करियर का सबसे दमदार और यादगार परफॉर्मेंस दिया है और वे नेशनल अवॉर्ड के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं.

वहीं, साउथ सिनेमा के स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म 'द गोट लाइफ' में निभाए गए अपने किरदार के कारण लगातार सुर्खियों में हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मेहनत की थी. फैंस का मानना है कि उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा है कि पृथ्वीराज को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिलना चाहिए.

बेस्ट एक्ट्रेस की रेस में साई पल्लवी सबसे आगे

बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में साउथ सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा साई पल्लवी का नाम सबसे अधिक चर्चा में है. फिल्म 'अमरन' में उनकी एक्टिंग को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. फिल्म में उनके सशक्त प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार उन्हें नेशनल अवॉर्ड से जरूर सम्मानित किया जाएगा.

इन फिल्मों और गानों से बड़ी उम्मीदें

बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस के अलावा कई फिल्मों और गानों को लेकर भी दर्शकों में अच्छा खासा उत्साह है. फैंस को उम्मीद है कि 'कल्कि 2898 एडी' अपने शानदार विजुअल इफेक्ट्स, टेक्निकल क्वालिटी और प्रेजेंस के लिए कई टेक्निकल कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड जीत सकती है.

वहीं, 'अमरन' को उसकी कहानी, दमदार निर्देशन और बेहतरीन अभिनय के लिए भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है. इसके अलावा फिल्म 'देवरा' का गाना 'आयुध पूजा' भी चर्चा का विषय बना हुआ है. फैंस का कहना है कि यह उस साल के सबसे बेहतरीन गानों में से एक रहा है और इसे नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए.

सभी फिल्म इंडस्ट्री की नजरें अवॉर्ड्स पर

72वें नेशलन अवॉर्ड्स को लेकर सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों और फैंस में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर अलग-अलग भाषाओं के फैंस अपने पसंदीदा सितारों और फिल्मों के समर्थन में लगातार अभियान चला रहे हैं.

अब सभी की निगाहें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं. नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विनर्स का नाम सामने आने के बाद यह साफ होगा कि इस साल भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान पर किस कलाकार और किस फिल्म का कब्जा होगा.