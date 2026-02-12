ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: शाहिद कपूर को मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए- विशाल भारद्वाज

फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज एक बार फिर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में लौट रहे हैं. उनकी आगामी फिल्म 'ओ'रोमियो' एक एक्शन-ड्रामा है, जिसमें शाहिद कपूर गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि तृप्ति डिमरी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. यह फिल्म क्राइम राइटर एस. हुसैन जैदी की चर्चित किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' की एक कहानी से प्रेरित है. फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

हालांकि फिल्म का नाम असली गैंगस्टर हुसैन उस्तरा से जुड़ा है, लेकिन विशाल भारद्वाज ने साफ किया है कि यह बायोपिक नहीं है. उन्होंने कहा, मैंने उस कहानी के राइट्स लिए और उन राइट्स के आधार पर उस पर एक फिल्म बनाई. कैरेक्टर्स वही हैं लेकिन बहुत ज्यादा फिक्शन है. यह एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो किताब का हिस्सा है. इस फिल्म को बनाने में जिस तरह की मेहनत और कोशिशें की गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं. मैंने अपनी किसी दूसरी फिल्म के लिए इतनी मेहनत नहीं की.'

10 साल की लंबी यात्रा के बाद बनी 'ओ'रोमियो'

'ओ'रोमियो' को पर्दे तक लाने में विशाल भारद्वाज को करीब 10 साल लगे. शुरुआत में तीन-चार साल तक उन्होंने इस पर काम ही नहीं किया. जब फिल्म शुरू करने का फैसला लिया, तब इसका हीरो कोई और था. समय के साथ कहानी में कई बदलाव किए गए, क्योंकि निर्देशक को लगा कि शुरुआती स्क्रिप्ट अब पुरानी और रिपीट वाली लग रही है.

उन्होंने बताया, 'स्क्रिप्ट कई साल तक पन्नों पर ही रही. जब दोबारा पढ़ी तो लगा कि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, फिर वही क्यों दोहराऊं? लेकिन हर कहानी में कुछ खास होता है. जब मैं किसी सब्जेक्ट के लिए कमिट करता हूं तो आपको पता होता है कि आप अपनी जिंदगी के लगभग दो साल उसे दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता. कई डायरेक्टर्स ने मुझसे इस कहानी के राइट्स मांगे, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाया. मैंने तीन-चार साल तक यह फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की. बजट और विजन दोनों बढ़ते गए, लेकिन निर्माता साजिद नाडियाडवाला का मुझ पर भरोसा था और हमने कोई समझौता नहीं किया.'

उन्होंने आगे कहा, 'आखिर में, जब मैंने फिल्म बनाने का फैसला किया, तो उसका हीरो कोई और था, जिसे आप फिल्म देखते समय देखेंगे. लेकिन फिर कहानी बासी लगने लगी क्योंकि अक्सर स्क्रिप्ट पन्नों में ही रह जाती है लेकिन आप मैच्योर हो जाते हैं और जब आप अपने काम को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने यह पहले भी किया है, मैं इसे फिर से क्यों कर रहा हूं?लेकिन हर कहानी में हमेशा कुछ न कुछ होता है. फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आप उसमें अपना खून-पसीना लगा देते हैं.' फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है.