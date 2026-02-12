ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: शाहिद कपूर को मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए- विशाल भारद्वाज

फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने ईटीवी भारत के साथ ओ'रोमियो और शाहिद कपूर के साथ चौथी बार काम करने का अनुभव शेयर किया है.

Vishal Bhardwaj
विशाल भारद्वाज (Getty Images)
By Seema Sinha

Published : February 12, 2026 at 7:37 PM IST

6 Min Read
फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज एक बार फिर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में लौट रहे हैं. उनकी आगामी फिल्म 'ओ'रोमियो' एक एक्शन-ड्रामा है, जिसमें शाहिद कपूर गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि तृप्ति डिमरी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. यह फिल्म क्राइम राइटर एस. हुसैन जैदी की चर्चित किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' की एक कहानी से प्रेरित है. फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

हालांकि फिल्म का नाम असली गैंगस्टर हुसैन उस्तरा से जुड़ा है, लेकिन विशाल भारद्वाज ने साफ किया है कि यह बायोपिक नहीं है. उन्होंने कहा, मैंने उस कहानी के राइट्स लिए और उन राइट्स के आधार पर उस पर एक फिल्म बनाई. कैरेक्टर्स वही हैं लेकिन बहुत ज्यादा फिक्शन है. यह एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो किताब का हिस्सा है. इस फिल्म को बनाने में जिस तरह की मेहनत और कोशिशें की गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं. मैंने अपनी किसी दूसरी फिल्म के लिए इतनी मेहनत नहीं की.'

Vishal Bhardwaj
फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज (IANS))

10 साल की लंबी यात्रा के बाद बनी 'ओ'रोमियो'
'ओ'रोमियो' को पर्दे तक लाने में विशाल भारद्वाज को करीब 10 साल लगे. शुरुआत में तीन-चार साल तक उन्होंने इस पर काम ही नहीं किया. जब फिल्म शुरू करने का फैसला लिया, तब इसका हीरो कोई और था. समय के साथ कहानी में कई बदलाव किए गए, क्योंकि निर्देशक को लगा कि शुरुआती स्क्रिप्ट अब पुरानी और रिपीट वाली लग रही है.

उन्होंने बताया, 'स्क्रिप्ट कई साल तक पन्नों पर ही रही. जब दोबारा पढ़ी तो लगा कि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, फिर वही क्यों दोहराऊं? लेकिन हर कहानी में कुछ खास होता है. जब मैं किसी सब्जेक्ट के लिए कमिट करता हूं तो आपको पता होता है कि आप अपनी जिंदगी के लगभग दो साल उसे दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता. कई डायरेक्टर्स ने मुझसे इस कहानी के राइट्स मांगे, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाया. मैंने तीन-चार साल तक यह फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की. बजट और विजन दोनों बढ़ते गए, लेकिन निर्माता साजिद नाडियाडवाला का मुझ पर भरोसा था और हमने कोई समझौता नहीं किया.'

उन्होंने आगे कहा, 'आखिर में, जब मैंने फिल्म बनाने का फैसला किया, तो उसका हीरो कोई और था, जिसे आप फिल्म देखते समय देखेंगे. लेकिन फिर कहानी बासी लगने लगी क्योंकि अक्सर स्क्रिप्ट पन्नों में ही रह जाती है लेकिन आप मैच्योर हो जाते हैं और जब आप अपने काम को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने यह पहले भी किया है, मैं इसे फिर से क्यों कर रहा हूं?लेकिन हर कहानी में हमेशा कुछ न कुछ होता है. फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आप उसमें अपना खून-पसीना लगा देते हैं.' फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है.

Vishal Bhardwaj
विशाल भारद्वाज (IANS)

चौथी बार साथ आए विशाल-शाहिद

'ओ'रोमियो' विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की चौथी फिल्म है. इससे पहले दोनों 'कमीने' (2009), 'हैदर' (2014) और 'रंगून' (2017) में साथ काम कर चुके हैं. बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर-डायरेक्टर कोलेबोरेशन में से एक माना जाता है. विशाल भारद्वाज ने अपने रिश्ते को लेकर कहा, 'हमारा रिश्ता लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या कल्याणजी-आनंदजी जैसा बन गया है.'इस बात पर जोर देते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ़ झगड़े वाला नहीं, बल्कि मिलकर काम करने वाला है. पिछली अनबन की अफवाहों के बावजूद, भारद्वाज शाहिद को एक 'को-कॉन्स्पिरेटर' मानते हैं जो उनके 'मुश्किल' काम करने के तरीके को संभालते हैं और कहते हैं कि वे लड़ते हैं लेकिन साथ में जादू भी करते हैं.

भारद्वाज कहते हैं, 'लगभग 10 साल पहले जब हमने पिछली बार काम किया था, तब मैं और शाहिद क्या थे. अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हम सब बदल गए हैं. लेकिन अब हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे पता है कि उन्हें क्या पसंद नहीं आएगा और उन्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है. हमारे बीच यह अंडरस्टैंडिंग है, यह एक अलग लेवल का कोलेबोरेशन है, मेरा किसी और के साथ इस तरह का कोलेबोरेशन नहीं हुआ है. शाहिद मेरे पैसिव-एग्रेशन को समझते हैं और यह भी कि मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है. शाहिद को मेरे साथ चार फिल्में करने के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए. हम एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते हैं.'

Vishal Bhardwaj Shahid Kapoor
विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर (Getty Images)

इसके अलावा, भारद्वाज ने शाहिद कपूर की ग्रोथ की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक परफॉर्मर और टेक्नीशियन दोनों के तौर पर मैच्योर हो गए हैं और उनमें फिल्म डायरेक्ट करने का भी पोटेंशियल है. भारद्वाज ने हंसते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि अगर वह कभी डायरेक्ट करते हैं, तो वह बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे. उनमें यह बात है. शाहिद ने इस बार एक एक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और बाकी समझने की बात करें तो, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है.'

शाहिद बोले- हर फिल्म एक एडवेंचर
शाहिद कपूर ने भी इस सहयोग को 'एडवेंचरस और क्रेजी जर्नी' बताया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार विशाल भारद्वाज के साथ काम किया, तब वे काफी नर्वस थे, क्योंकि उनके पिता पंकज कपूर भी भारद्वाज के साथ 'मकबूल' (2003) और 'मटरू की बिजली का मंडोला' (2013) जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

अब 10 साल बाद यह जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है. 'ओ'रोमियो' 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित एक बदले और अधूरी मोहब्बत की कहानी है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

