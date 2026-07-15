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INTERVIEW: नेशनल अवार्ड मिलने के बाद विक्रांत मैसी को बॉलीवुड में किस नजर से देखा जाता है, एक्टर ने बताई एक-एक बात

विक्रांत: यह एहसास कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे प्रेरित करता रहता है. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद कई लोगों ने पूछा, 'अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, आगे क्या?' लेकिन मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अंतिम लक्ष्य नहीं है. '12वीं फेल' में मनोज कुमार शर्मा के किरदार का ख्याल हमेशा मुझे प्रेरित करता है. आईएएस अधिकारी बनना अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि असली लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है. इसी तरह, पुरस्कार या सम्मान यात्रा के पड़ाव हैं, असली लक्ष्य अच्छी कहानियां सुनाना और उनके माध्यम से लोगों के जीवन को छूना है. कहानियों में समाज को बदलने की असाधारण शक्ति होती है. इतिहास में भी, शब्दों और कहानियों की शक्ति से कई सामाजिक क्रांतिया हुई हैं. इसलिए, सार्थक कहानियों को लोगों तक पहुंचाना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है.

सवाल: काम के प्रति आपका उत्साह, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा आज भी उतनी ही बरकरार है. इसके पीछे प्रेरणा का स्रोत क्या है?

लेकिन इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि पुरुष लेखक या निर्देशक उतनी ही संवेदनशीलता से नहीं लिख सकते. आखिरकार, अच्छा लेखन लेखक के अवलोकन, अनुभव और रचनात्मकता पर निर्भर करता है. हालांकि, मैंने अपने करियर में जिन महिला रचनाकारों के साथ काम करने का अवसर पाया है, उनमें यह संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से देखी है. इसलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में महिलाओं में एक अलग ही क्षमता होती है.

विक्रांत: जी हां, मुझे लगता है कि भावुकता की तुलना में संवेदनशीलता अधिक सही शब्द है. अपने अनुभव से कहूं तो, कई महिला लेखिकाएं और निर्देशक मानवीय संबंधों, भावनाओं और पात्रों के मन की सूक्ष्म हलचलों को बड़ी सटीकता और ईमानदारी से व्यक्त करती हैं. उनकी कहानियां मानवीय स्वभाव का एक अलग पहलू उजागर करती हैं.

मेरा दृढ़ विश्वास है कि पुरुषों और महिलाओं की भावनाएं, अनुभव और संवेदनशीलताएं अलग नहीं होतीं. इसलिए, मैंने लेखकों को कभी 'पुरुष' या 'महिला' के नजरिए से नहीं देखा. अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मैंने अपने करियर में महिला निर्देशकों और लेखकों के साथ ज़्यादा काम किया है, लेकिन उस समय यह बात मेरे मन में कभी नहीं आई.

मेरे सबसे महत्वपूर्ण कहानी होती है. चाहे किसी कैरेक्टर को पुरुष लेखक ने लिखा हो या महिला लेखक ने, यह जरूरी है कि वह प्रभावी हो. कई बार पुरुष लेखक किसी पुरुष पात्र को प्रभावी ढंग से नहीं लिख पाते और सुधार के सुझाव देने पड़ते हैं.

विक्रांत: मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कई बेहतरीन महिला निर्देशकों और लेखकों के साथ काम करने का अवसर मिला है. मुझे जोया अख्तर, अलंका श्रीवास्तव, कोंकणा सेन शर्मा, मेघना गुलजार जैसी कई प्रतिभाशाली महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिला है. 'मेड इन हेवन' या 'छपाक' जैसी फिल्मों में उनके लेखन और निर्देशन का अनुभव करते हुए, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि लेखक या निर्देशक पुरुष है या महिला.

सवाल: एक अभिनेता के तौर पर, आपको पुरुष लेखकों के साथ काम करना ज्यादा सहज लगता है या महिला लेखकों के साथ?

विक्रांत: मुझे इस कहानी और पूरे प्रोजेक्ट से स्वाभाविक जुड़ाव महसूस हुआ. एक अभिनेता के तौर पर, आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकार करने से पहले बहुत सोचते हैं, क्योंकि आपका समय और करियर दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन जब कहानी की नींव इतनी मजबूत हो, तो निर्माता के तौर पर भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ना सही लगता है. शरण्या एक बेहतरीन लेखिका हैं और विजय सुब्रमण्यम और 'टेरिबली टाइनी टेल्स' की टीम के साथ मेरा भरोसेमंद और करीबी रिश्ता है. एक-दूसरे पर भरोसे ने इस पूरे सफर को आसान बना दिया.

विक्रांत: सच कहूं तो, जब आपके पास शरण्या राजगोपाल जैसी सक्षम लेखिका और टेरिबली टाइनी टेल्स जैसा बेहतरीन प्रोडक्शन पार्टनर हो, तो निर्माता के रूप में काम करना बहुत आसान हो जाता है. इसी वजह से प्रोडक्शन के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मैं पूरी तरह से अभिनय पर ध्यान दे रहा था. अगर अच्छी स्क्रिप्ट और दमदार तैयारी हो, तो आपको बस सेट पर जाकर काम करना होता है. टेरिबली टाइनी टेल्स ने प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी संभाली और मैंने एक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई.

सवाल: आप अपकमिंग वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में निर्माता हैं. निर्माता के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा? और यह प्रक्रिया कैसी रही?

'मिर्जापुर', 'क्रिमिनल जस्टिस', 'मेड इन हेवन', 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' और 'सेक्टर 36' जैसे प्रोजेक्ट में उनके रोल ओटीटी की दुनिया में भी काफी लोकप्रिय रहे. गौरतलब है कि विक्रांत ने 'मुसाफिर कैफे' के साथ न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि बतौर को-प्रोड्यूसर भी एक नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. हमारे संवाददाता कीर्तिकुमार कदम ने विक्रांत मैसी के साथ बातचीत की, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भी क्वालिटी वाली कहानियां सुनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. इस बातचीत में उन्होंने विक्रांत मैसी के नए सफर, एक्टिंग, फिल्म प्रोड्यूसिंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की.

विक्रांत मैसी का अभिनय अलग कैटेगरी का है. उनके अभिनय में जमीनी गुण और क्लास नजर आती है. विक्रांत मैसी का छोटे पर्दे से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता बनने तक का सफर निरंतरता, कड़ी मेहनत और शानदार अभिनय का एक बेहतरीन उदाहरण है. विक्रांत ने अपने करियर की शुरुआत 'बालिका वधू', 'बाबा ऐसा वर ढूंढो' जैसे धारावाहिकों से की थी, लेकिन 'लूटेरा', 'दिल धड़कने दो', 'अ डेथ इन द गंज', 'हसीन दिलरुबा', 'लव हॉस्टल', '12th फेल' और 'द साबरमती रिपोर्ट' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से एक अलग छाप छोड़ी.

सवाल: राष्ट्रीय पुरस्कार को देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है. इसे प्राप्त करने के बाद क्या जिम्मेदारी या दबाव बढ़ जाता है?



विक्रांत: मेरे विचार में दबाव से ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है. राष्ट्रीय पुरस्कार सि़र्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि देश का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है. जब आप राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो आपको समाज और दर्शकों द्वारा आप पर दिखाए गए भरोसे का और भी ज्यादा एहसास होता है. इसके बाद, आपको हर प्रोजेक्ट का चुनाव करते समय और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है. सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि सार्थक, गुणवत्तापूर्ण और समाज को कुछ देने वाली कहानियों का हिस्सा बनने के लिए भी.



एक अभिनेता के रूप में, आपको लाखों लोगों तक पहुंचने का अवसर मिलता है. यह माध्यम केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के कई मुद्दों को उठाने, लोगों को प्रेरित करने और उनकी आवाज बनने की शक्ति है. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे 20-22 साल लगातार संघर्ष करना पड़ा. इसलिए, मैं आज जो मुकाम हासिल किया है, उसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए, बल्कि समाज के उन 16-17 साल के सपने देखने वालों के लिए भी करना चाहता हूं, जो मेरी तरह ही उड़ना चाह रहे हैं. अब मेरी असली जिम्मेदारी उन्हें प्रेरित करना और उनके लिए कुछ सार्थक बनाना है.

सवाल: राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाते समय आपको कैसा महसूस हुआ?



विक्रांत: सच कहूं तो, उस समय मैं भावनाओं से भरा हुआ नहीं था, बल्कि पूरी तरह नर्वस था. राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की योजना बहुत ही अनुशासित और सख्त होती है. उससे पहले, एक रंगीन रिहर्सल होती है, पूरा प्रोटोकॉल समझाया जाता है. मंच पर कितनी देर रहना है, कहां खड़ा होना है, राष्ट्रपति का अभिवादन कैसे करना है, सब कुछ पल-पल तय होता है.



इसलिए, उस समय मेरा पूरा ध्यान केवल सब कुछ ठीक से करने पर केंद्रित था. सच कहूं तो, मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मुझे राष्ट्रपति के साथ एक खूबसूरत तस्वीर मिल जाए. क्योंकि वह तस्वीर जीवन भर के लिए एक अनमोल याद होगी. मैं उसे घर पर फ्रेम करके रखना चाहता था और जब भी मैं उसे देखूं, उस पल की याद ताजा हो जाए.





सवाल : कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद ही कोई अभिनेता 'सफल' होता है. क्या आप आज खुद को सफल मानते हैं?



विक्रांत: जी हां, कुछ हद तक मैं इससे सहमत हूं और इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं. क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. हालांकि, मेरे लिए यह सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है. यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, मंजिल नहीं.



सवाल: क्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में लोगों का आपके प्रति रवैया बदला है?

विक्रांत: जी हां, कुछ हद तक तो जरूर बदला है. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद लोगों का रवैया सकारात्मक हो जाता है. आपके काम को गंभीरता से लिया जाता है और आप पर भरोसा बढ़ता है. बेशक, इसके साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं.



लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मान ने मुझे और अधिक ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया है. लोगों के बढ़े हुए भरोसे को बनाए रखने के लिए मुझे हर बार खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करनी होगी. इसलिए, हालांकि यह बदलाव सुखद है, यह मुझे और अधिक मेहनत करने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की याद दिलाता रहता है.



सवाल: क्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद पटकथा चयन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया है?



विक्रांत: नहीं, बिल्कुल नहीं. बस इतना है कि मेरे पास आने वाली कहानियों की संख्या बढ़ गई है. इस वजह से मेरे पास चुनने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हैं. लेकिन कहानी चयन के लिए मेरे मापदंड और सोचने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है. अनुशासन, धैर्य और ईमानदारी के उन्हीं मूल्यों के साथ, जिनके साथ मैंने अब तक काम किया है, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार जैसा सर्वोच्च सम्मान मिला है. तो उस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद मुझे अचानक अपने काम करने के तरीके में बदलाव क्यों करना चाहिए?



सवाल : इस धारावाहिक में वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना के साथ रोमांटिक भूमिकाएं निभाने का अनुभव कैसा रहा?



विक्रांत: यह बहुत ही सुखद अनुभव था. वेदिका और महिमा दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली और मेहनती अभिनेत्रियां हैं. मैं महिमा को 'बालिका वधू' के दिनों से जानता हूं. उसके बाद कई सालों तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी. इसलिए इतने सालों बाद फिर से साथ काम करने का मौका मिलना बहुत अच्छा लगा. उन दोनों के साथ काम करते समय बहुत ही सकारात्मक माहौल था. हालांकि, इस धारावाहिक की असली ताकत इसकी बेहतरीन पटकथा है. इतने सालों बाद मुझे इतनी प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली पटकथा पढ़ने को मिली. इसलिए पर्दे पर उन किरदारों को निभाते हुए हर दृश्य रोमांचक था. एक कलाकार के रूप में, इतनी उच्च गुणवत्ता वाली पटकथा के साथ काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और खुशी थी.





सवाल: कई यादगार भूमिकाएं निभाने के बाद भी, क्या आपको कोई नई भूमिका निभाने से पहले आत्मसंदेह होता है? और आप उस पर कैसे काबू पाते हैं?



विक्रांत: जी हां, आत्मसंदेह हर अभिनेता के सफर का एक अभिन्न अंग है और यह आज भी मेरे मन में आता है. दरअसल, हमारी सीरीज का ट्रेलर रिलीज होने पर भी मैं उतना ही बेचैन हो जाता हूं. मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं और थोड़ा डर भी लगता है कि क्या दर्शकों को मेरा काम पसंद आएगा, क्या गाने पसंद आएंगे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी.



हालांकि, हर बार मुझे खुद को समझाना पड़ता है कि हमें अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए. कुछ पलों के लिए संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन उन शंकाओं को एक तरफ रखकर अपनी क्षमताओं पर फिर से भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने काम के प्रति दृढ़ नहीं होंगे, तो दूसरों से भी यही उम्मीद करना गलत होगा.



सवाल: आपकी हाल ही में रिलीज हुई सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' और आपके अभिनय दोनों को दर्शकों ने खूब सराहा. इस प्रोजेक्ट से जुड़ा आपका अनुभव कैसा रहा?



विक्रांत: यह अनुभव मेरे लिए बहुत खास और ज्ञानवर्धक रहा. निर्देशक राजकुमार हिरानी न केवल एक शानदार लेखक हैं, बल्कि एक बहुत ही उदार और संवेदनशील व्यक्तित्व भी हैं. मेरा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है. उन्होंने इस सीरीज में लेखक और शो-रनर के रूप में अहम भूमिका निभाई. हालांकि मुझे अभी तक उनके निर्देशन में काम करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर उनके साथ इतने करीब से काम करने के अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है.



निर्देशक अविनाश अरुण, अरशद वारसी, वीर हिरानी और पूरी टीम अपने काम के प्रति समान रूप से समर्पित थी. आज दर्शकों से मिल रहे इस प्यार को देखकर दिल को सुकून मिलता है.



सवाल: एक निर्माता के तौर पर आप किस तरह की कहानियां सुनाना चाहते हैं? और क्या आप नए कलाकारों को मंच देने की योजना बना रहे हैं?



विक्रांत: बिल्कुल, होममेड स्टोरीज की स्थापना के पीछे यही मूल विचार है. नई प्रतिभाओं को मौका देना हमारे संगठन के काम का मूल उद्देश्य है. आज मुझे जो मंच मिला है, वह 20-22 साल पहले किसी ने मुझ पर दिखाए विश्वास की बदौलत मिला है, इसलिए, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कलाकारों, लेखकों, निर्देशकों और तकनीशियनों की नई पीढ़ी को भी यही मौके दूं.



हम ऐसी नई प्रतिभाओं को मंच देना चाहते हैं, जिनके पास कहने के लिए अलग-अलग कहानियां हों और कहानियों की बात करें तो, मैं शरण्या द्वारा लिखी गई कहानियों को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं. मुझे उम्मीद है कि अच्छी कहानियां सुनाना और नई प्रतिभाओं को मौका देना ही हमारी सच्ची पहचान होनी चाहिए.



सवाल भारत: क्या भविष्य में निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने की आपकी कोई योजना है?



विक्रांत: जी हां, बिल्कुल, मुझे निर्देशन करने की बहुत इच्छा है और सही समय आने पर मैं इसे जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान अभिनय और निर्माण पर है. निर्देशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इसके लिए न केवल तकनीकी तैयारी, बल्कि मानसिक तैयारी भी जरूरी होती है.