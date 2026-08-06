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EXCLUSIVE INTERVIEW: 'गदर' से अलग है 'बटवारा 1947' की कहानी, सनी देओल ने दोनों फिल्मों में बताया क्या है बड़ा अंतर

देओल ने आगे कहा, 'प्रोड्यूसर को ऐसा ही होना चाहिए... आमिर हर चीज में खुद शामिल रहते हैं, उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि फिल्म अच्छी बने. अगर कोई प्रोड्यूसर टीम पर लगातार दबाव डालता रहे कि 'चलो, काम खत्म करो, पैक-अप करो, फिल्म रिलीज करो, तो इसका बुरा असर पड़ता है'.

एक्टर ने कहा, 'हम 2010 से ही इस कहानी पर काम कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि आमिर यह फिल्म करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में काफी पहले ही सुन लिया था, आमिर एक बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं. उन्हें हमेशा यह विषय याद रहा और जब वे इस पर चर्चा करने के लिए मेरे पास आए, तो बहुत अच्छा लगा. जो एक्टर्स खुद प्रोड्यूसर भी होते हैं और फिर किसी दूसरे एक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, उनमें कोई असुरक्षा की भावना नहीं होती, और यही सबसे अच्छी बात है'.

देओल का यह भी कहना है कि वह और संतोषी 2000 के दशक की शुरुआत से ही साथ काम करना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स को लगता था कि अब उनकी फिल्में बिकेंगी नहीं. हालांकि, 2023 में एक्टर की फिल्म 'गदर 2' के हिट होने के बाद हालात बदल गए. इस क्रॉस-बॉर्डर एक्शन-ड्रामा की बॉक्स-ऑफिस सफलता ने कई नए रास्ते खोले, जिनमें आमिर खान का ऑफर भी शामिल था. आमिर खान उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति के मुख्य किरदार के लिए साइन करना चाहते थे, जो बंटवारे (1947) के बाद लाहौर में एक बुजुर्ग हिंदू महिला (शबाना आजमी) की रक्षा करता है.

'बटवारा 1947' में देओल का किरदार पहले से ही प्रीति जिंटा के किरदार से शादीशुदा है और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं. बंटवारे के बाद परिवार को भारत छोड़कर लाहौर में बसने के लिए मजबूर होना पड़ता है. वे आगे कहते हैं, 'इसके अलावा, तारा सिंह अपने हक के लिए लड़ता है. यहां, मेरा किरदार किसी और के लिए लड़ता है और अपने परिवार की कीमत पर भी बहुत दूर तक जाता है. यह कहानी असल में एक परिवार के बंटवारे की है, कि वे किन हालात से गुजरते हैं... ज़ुल्म, दमन और अत्याचार का सामना करते हैं और कैसे वे इसका मुकाबला करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं'.

देओल ने साफ किया कि 'बटवारा 1947' फिल्म 'गदर' जैसी नहीं है. उन्होंने बताया कि 'गदर' मूल रूप से बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी एक प्रेम कहानी थी, जबकि 'बटवारा 1947' के निर्माताओं ने पलायन के कारण उजड़े परिवारों की मानवीय त्रासदी और बंटवारे के भावनात्मक नतीजों पर बेस्ड है. सनी ने हंसते हुए बताया, 'तारा सिंह बहुत मजेदार इंसान हैं. वह एक रोमांटिक सरदार थे, जिन्हें संगीत पसंद था, जब उन्होंने एक ऐसी लड़की को देखा जो उनसे कहीं ऊंचे दर्जे की थी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे शादी करेंगे. यह एक ट्रक ड्राइवर, उस लड़की और परिवार की सच्ची प्रेम कहानी थी. मुझे इस फिल्म में ऐसा मौका कभी नहीं मिला'.

गदर की कहानी की बात करें तो अनिल शर्मा की फिल्म 'गदर' में देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था. एक सिख ट्रक ड्राइवर जो 1947 के बंटवारे के दौरान प्यार और गुस्से के बीच अपनी पत्नी को बचाने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान से लड़ता है. वहीं, 'बंटवारा 1947' में उनका किरदार फिर से पाकिस्तान से लड़ता हुआ दिखता है, लेकिन इस बार वह एक हिंदू महिला की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं, जिसे वह अपनी मां मानते हैं. देओल ने दोनों किरदारों के बीच किसी भी तरह की समानता होने की बात को खारिज कर दिया.

देओल ने अपनी शानदार एक्शन-हीरो वाली छवि का एक बड़ा हिस्सा देशभक्ति और बंटवारे पर बनी जबरदस्त हिट फिल्मों से बनाया है. इनमें 2001 की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर 'गदर: एक प्रेम कथा' और 2023 में आई इसकी जबरदस्त सीक्वल 'गदर 2' शामिल हैं. साथ ही, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर बनी मशहूर फिल्म 'बॉर्डर' (1997) भी इसमें शामिल है.

सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर कई यादगार हिट फिल्में दी हैं, जिन्होंने 90 के दशक के एक्शन और ड्रामा जॉनर को नई पहचान दी. उनकी शानदार जोड़ी ने 'घायल' (1990) जैसी एक्शन फिल्म, 'दामिनी' (1993) जैसी कोर्टरूम ड्रामा और 'घातक' (1996) जैसी एक्शन फिल्म कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. अब वे लगभग 30 साल बाद भारत-पाक विभाजन के दौर पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'बटवारा 1947' के लिए फिर से साथ आए हैं. बतौर प्रोड्यूसर आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बटवारा 1947 को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी कहानी भी गदर की तरह है, लेकिन सनी देओल ने साफ कर दिया कि गदर और बटवारा 1947 की कहानी का आपस में कोई लेना देना नहीं है.

भले ही देओल और संतोषी फिर से साथ आ गए हों, लेकिन 2002 में उनके बीच बड़ी अनबन और कोल्ड वॉर जैसी स्थिति थी. ऐसा लगता है कि यह मनमुटाव एक प्रोजेक्ट को लेकर हुए विवाद की वजह से हुआ था. माना जाता है कि संतोषी अपनी पीरियड ड्रामा फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में देओल को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन क्रिएटिव मतभेदों और शेड्यूलिंग की दिक्कतों के कारण देओल फिल्म से बाहर हो गए और आखिरकार अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई. उसी समय, देओल ने क्रांतिकारी पर एक और फिल्म बनाई, जिसका नाम था '23rd मार्च 1931: शहीद'. इस फिल्म में उनके छोटे भाई बॉबी देओल ने भगत सिंह का किरदार निभाया और इसे गुड्डू धनोआ ने डायरेक्ट किया था.

हालांकि, जब इस मामले पर बात हुई, तो देओल और संतोषी दोनों ने साफ किया कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था. देओल ने बताया, 'ऐसा कुछ भी नहीं है. हम 2000 के दशक की शुरुआत से ही एक फिल्म करने की कोशिश कर रहे थे. राज ने मुझे अशोक और पृथ्वीराज चौहान पर फिल्मों की कहानी सुनाई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि प्रोड्यूसर्स को नहीं लगता था कि हम 'बिकने लायक' हैं'.

नाटककार असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' पर आधारित फिल्म 'बटवारा 1947' में सिकंदर मिर्जा का किरदार सनी देओल की दमदार एक्शन-हीरो वाली छवि के हिसाब से बदला गया था. वजाहत और संतोषी, दोनों ने ही माना है कि सिकंदर मिर्जा के किरदार को पेश करने के तरीके में बदलाव किया गया था.

डायरेक्टर ने कहा कि हालांकि सहनशीलता का संदेश और कहानी की अहम बातें वैसे ही रखी गई हैं, लेकिन सनी देओल के फैंस की उम्मीदों को पूरा करने के लिए स्क्रीन पर मिर्जा का किरदार अधिक मजबूत है. वहीं वजाहत ने कहा है कि मिर्जा का उनका मूल साहित्यिक किरदार सनी देओल के पात्र जितना शारीरिक रूप से मजबूत या मुखर नहीं था.

उनका कहना है कि सिकंदर को ज्यादा मजबूती और हिम्मत देने के लिए किए गए बदलावों के बावजूद, इंसानियत, जिंदा रहने की जद्दोजहद और एक बुज़ुर्ग हिंदू महिला (माई) की हिफाजत से जुड़ा मुख्य भावनात्मक संदेश मूल कहानी के अनुरूप ही है. हालांकि, देओल को इस बात की जानकारी नहीं है.

देओल कहते हैं, 'मुझे नहीं पता कि मेरे किरदार में कोई बदलाव किया गया है. मैंने नाटक नहीं देखा है. मुझे इसका विषय और कहानी पसंद आई थी. मैंने किरदार को वैसे ही निभाया है जैसा उसे लिखा गया था. मैंने 2010 में यह कहानी सुनी थी. हम तब से ही इस पर काम कर रहे हैं. जैसे ही हमें मौका मिला, हमने झट से इसे अपना लिया'.

जब उनसे पूछा गया कि इस फिल्म का युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, तो देओल ने कहा, 'सिनेमा हमेशा समाज का आईना रहा है और कहानियां वहीं से आती हैं. मुझे यकीन है कि युवा और जानना चाहेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय क्या हुआ थ. सनी ने कहा, मेरी सभी फिल्में मजबूत भावनाओं वाली और परिवार पर केंद्रित रही हैं और 'बंटवारा' भी वैसी ही है. साथ ही, जब भी राज और मैं साथ काम करते हैं, यह हमारी चौथी फिल्म है, तो हर फिल्म में कोई न कोई संदेश जरूर होता है.

देओल आगे कहते हैं, 'एक एक्टर के तौर पर, पहले मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्मों का बच्चों और युवाओं पर क्या असर पड़ता है, लेकिन कुछ घटनाओं ने मेरी सोच और नजरिए को बदल दिया. 'बॉर्डर' (1997) के रिलीज होने के बाद जब मैं इंग्लैंड में था, तो एक छोटा सिख बच्चा पेट्रोल पंप पर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे पैर छुए. मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और फिर मुझे एहसास हुआ कि भले ही हम फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत मजे कर रहे हों, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन पर इसका गहरा असर पड़ता है'.

तभी मुझे इस बात का एहसास होने लगा, साथ ही साथ गर्व भी महसूस हुआ. मैंने जिन सैनिकों से मुलाकात की, उनमें से कई ने 'बॉर्डर' फिल्म देखी है. फिर, हाल ही में देहरादून में 'बॉर्डर 2' की शूटिंग के दौरान, एक सैनिक ने मुझसे मिलना बंद कर दिया और कहा, 'यह वर्दी, यह यूनिफॉर्म आपकी वजह से है.' यह बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था.

आप सोचने लगते हैं कि आपने आखिर क्या कर दिया है; मैं तो बस एक आम इंसान हूं, एक एक्टर. मुझे लगता है कि हम एक्टर्स और फिल्ममेकर्स की लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को एक अच्छा इंसान बनने, हिम्मत रखने और ईमानदारी अपनाने का संदेश दें... मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे जैसी परवरिश और पारिवारिक संस्कार मिले, उनकी वजह से मैं सही रास्ते पर चल पाया हूं.

देओल ने आगे साफ किया कि 'बंटवारा' में कोई राजनीतिक संदेश नहीं है; इसके बजाय, उन्होंने इसे इतिहास के सबसे काले दौर में फंसे आम लोगों की एक भावनात्मक कहानी बताया. लोगों को इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहिए और परिवारों व भावनाओं से जुड़ना चाहिए'.

देओल ने कहा, 'यह फिल्म कोई राजनीतिक बात कहने या कोई संदेश देने की कोशिश नहीं कर रही है. हमने कभी भी किसी का पक्ष लेने या मौजूदा राजनीतिक माहौल के हिसाब से फिल्म को ढालने के इरादे से काम नहीं किया. किरदार ठीक वैसे ही हैं जैसे उन्हें लिखा गया था. हमने कभी भी किसी चीज को न्यूट्रल करने या मौजूदा माहौल के अनुसार उसे आकार देने की कोशिश नहीं की. यह बस एक कहानी है, जैसी वह है.

आखिर में जब उनसे पूछा गया कि क्या अपनी फिल्म की रिलीज के समय उन्हें कभी घबराहट होती है, तो देओल ने कहा, यह घबराहट की बात नहीं है, लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है कि मेरी फिल्म अच्छा करेगी. यह मेरे लिए किसी परीक्षा जैसा है... वही एहसास जो हम सबको तब होता है जब रिजल्ट आने वाला होता है. लेकिन आखिरकार मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदगी और करियर में आगे बढ़ते रहना चाहिए'.