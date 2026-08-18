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INTERVIEW: प्रियदर्शन ने बताया सैफ अली खान की 'हैवान' में कैसे हुई अक्षय की एंट्री?, कैमियो करेगा ये साउथ सुपरस्टार

डायरेक्टर ने सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी के बारे में बोलते कहा, 'मैं हमेशा उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला. मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी था क्योंकि उन दिनों मैं क्रिकेट खेलता था. फिर मैं सैफ से मिला और उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई. उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद है. प्रियदर्शन आगे कहते हैं, 'फिल्म में सैफ एक गांव वाले का किरदार निभा रहे हैं, जबकि मैं जानता हूं कि वह असल जिंदगी में बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं उन्हें उस रोल में ढाल सकता हूं क्योंकि वह एक अच्छे एक्टर हैं. फिर, विलेन और साइको-किलर के रोल के लिए मैं किसी ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहता था जो बहुत ज्यादा मशहूर न हो'.

'ओप्पम' में मोहनलाल ने एक अंधे लिफ्ट ऑपरेटर और अपार्टमेंट केयरटेकर की भूमिका निभाई थी. अब 'हैवान' में सैफ अली खान एक ऐसे अंधे मार्शल आर्टिस्ट और केयरटेकर का किरदार निभा रहे हैं, जिसका सेंस बहुत तेज हैं और जिन्हें कलारीपयट्टू (केरल की प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट) में महारत हासिल है. फिल्म की कहानी के मुताबिक उन्हें एक झूठे मर्डर केस में फंसा दिया जाता है. वहीं, अक्षय कुमार का किरदार एक बेरहम विलेन और कातिल का है. को-एक्टर्स में सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर और बोमन ईरानी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.

'हेरा फेरी' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जबरदस्त टाइमिंग के साथ-साथ नीरज वोरा के लिखे तीखे और देसी अंदाज वाले डायलॉग्स का बेहतरीन मेल देखने को मिला. इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने प्रियदर्शन को बॉलीवुड का सबसे बेहतरीन कॉमेडी डायरेक्टर बना दिया, जिसके बाद उन्होंने 'हंगामा' और 'भागम भाग' जैसी हिट फिल्में दीं. प्रियदर्शन आगे हंसते हुए कहते हैं, 'हैवान के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां मैंने बॉलीवुड में दो गंभीर और ड्रामैटिक फिल्मों से सफलता हासिल की, वहीं हेरा फेरी के बाद मैं रातों-रात कॉमेडियन बन गया. हेरा फेरी के बाद हर प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं कॉमेडी फिल्म करूं. शुक्र है, एक प्रोड्यूसर ने मुझसे फिर से एक गंभीर फिल्म बनाने के लिए कहा और मैंने हैवान बनाने का फैसला किया'.

प्रियदर्शन के करियर की दिलचस्प बात यह है कि भले ही उन्होंने पहले मलयालम सिनेमा में कॉमेडी फिल्मों का एक बड़ा कलेक्शन बनाया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआती पहचान मुख्य रूप से ड्रामैटिक और गंभीर कहानियों पर आधारित थी. जैकी श्रॉफ की फिल्म 'गर्दिश' (1993) मलयालम फिल्म 'किरीडम' पर बेस्ड एक जबरदस्त एक्शन-क्राइम ड्रामा है. इसके बाद, 'विरासत' (1997) एक इमोशनल फैमिली ड्रामा थी, जिसने प्रियदर्शन को काफी तारीफ दिलाई. साल 2000 की कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' (मलयालम हिट 'रामजी राव स्पीकिंग' का रीमेक) ने प्रियदर्शन के करियर की दिशा ही बदल दी और उन्हें हिंदी स्लैपस्टिक और सिचुएशनल कॉमेडी का माहिर बना दिया.

प्रियदर्शन ने साफ कहा है, 'हैवान कोई रीमेक नहीं है. जब भी मैं अपनी ही किसी फिल्म का रीमेक या एडेप्टेशन बनाता हूं, तो मैं उसमें हमेशा बदलाव करता हूं. अगर आप 'भूल भुलैया' देखें, तो वह 'चंद्रमुखी' जैसी नहीं है. मैं हमेशा कहानी को वहां के कल्चर और शहर के हिसाब से ढालता हूं, जैसे, मेरी फिल्म 'गर्दिश' की कहानी असल में एक गांव पर आधारित थी, लेकिन मैंने उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड में शूट किया. मैं सिर्फ कहानी की बेसिक को लेता हूं. हैवान के साथ भी मैंने ऐसा ही किया है'.

उनकी अगली फिल्म हैवान है, जो कि एक्शन-थ्रिलर है. यह फिल्म न सिर्फ 90 के दशक की हिट जोड़ी और 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के को-स्टार्स अक्षय कुमार और सैफ अली खान को लगभग दो दशकों बाद एक साथ ला रही है, बल्कि इसके जरिए डायरेक्टर भी करीब 16 साल बाद इंटेंस और ड्रामैटिक जॉनर में वापसी कर रहे हैं. 11 सितंबर, 2026 को रिलीज होने वाली 'हैवान', प्रियदर्शन की ही 2016 की मशहूर मलयालम थ्रिलर 'ओप्पम' का आधिकारिक हिंदी एडेप्टेशन है, जिसमें दिग्गज मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे.

पॉपुलर इंडियन फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्मों का अपना अलग ओरा है. साउथ इंडियन फिल्मों के साथ-साथ उनकी फिल्मों का सिक्का हिंदी सिनेमा में भी खूब चला है. इसमें ​​'हेरा फेरी' (2000), 'हंगामा' (2003) और 'भागम भाग' (2006) जैसी हिट हिंदी फिल्मों में सिचुएशनल कॉमेडी और शानदार कलाकारों की टोली का ऐसा मेल था कि ये फिल्में बॉलीवुड का यादगार क्लासिक कलेक्शन बन गईं.

फिल्म हैवान के सेट पर प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और सैफ अली खान (Photo: Special arrangement)

मगर, अक्षय कुमार के इस रोल में आने के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर कहते हैं, 'एक दिन भूत बंगला की शूटिंग के दौरान मैं विलेन के रोल के लिए अलग-अलग ऑप्शन के बारे में सोच रहा था और मैंने अक्षय से यह भी कहा कि मैं एक थ्रिलर फिल्म बनाने का प्लान बना रहा हूं. तुरंत ही अक्षय ने मुझसे पूछा कि क्या वह नेगेटिव रोल कर सकते हैं? मैंने कहा, 'क्या तुम मजाक कर रहे हो?' लेकिन उन्होंने कहा कि वह सीरियस हैं और उन्हें विलेन का रोल करने में मजा आएगा. अक्षय ने मुझे यह भी बताया कि वह हमेशा से एक साइको किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह सैफ के सामने विलेन का रोल करेंगे . अक्षय पूरी तरह से विलेन का रोल निभा रहे हैं.

डायरेक्टर आगे बताते हैं, 'बाद में, जब मैंने सैफ को बताया कि अक्षय नेगेटिव रोल करने के लिए मान गए हैं, तो सैफ को यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने कहा, 'नहीं, नहीं, तुम मजाक कर रहे होंगे, अक्षय कभी यह रोल नहीं करेंगे...' और सैफ सच में अक्षय के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने यह फिल्म करने का फैसला किया. यहीं मुझे एक्टर्स के बीच के रिश्तों में कुछ अच्छी बात दिखी. यहां, दोनों में से कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि कौन कितना बड़ा या छोटा स्टार है. उनमें जरा भी इनसिक्योरिटी नहीं थी. इसी के साथ सात फिल्मों के बाद प्रियदर्शन के लिए अक्षय कुमार के साथ काम करना आसान हो गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 'हैवान' के साथ प्रियदर्शन और कुमार की जोड़ी अपनी आम कॉमेडी फिल्मों से हटकर पहली बार एक डार्क क्राइम थ्रिलर बना रही है.

प्रियदर्शन बताते हैं, 'अक्षय और मुझमें एक-दूसरे पर इतना भरोसा है कि उन्होंने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा. उन्होंने बस वही किया जो मैंने उनसे करने को कहा. मुझे यह भी लगा कि मुझे अक्षय के साथ कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, जिसका अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था. प्रियदर्शन आगे बताते हैं कि हालांकि उनके मन में हमेशा से खान ही थे, लेकिन पहले वे विलेन के रोल के लिए बॉबी देओल के बारे में सोच रहे थे. डायरेक्टर कहते हैं, 'शुरुआत में मेरे मन में सिर्फ बॉबी का ही नाम था, कोई और नहीं. मैंने बॉबी से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि वे स्क्रिप्ट सुनेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे दोबारा बात कर पाता, अक्षय ने इसमें एंट्री ले ली'.

प्रियदर्शन को हैवान के लिए अंधेपन पर कोई नई या ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह फिल्म उनकी ही फिल्म का रीमेक है, जिसमें मुख्य किरदार पहले से ही अंधा था. उन्होंने बताया कि मुख्य अभिनेता सैफ बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ही इस रोल में ढल गए. शूटिंग के पहले दिन, प्रियदर्शन ने खान को बहुत आसान निर्देश दिया बिना पलक झपकाए अपनी आंखें खुली रखें और ऐसा अभिनय करें जैसे उन्हें कुछ दिखाई न दे रहा हो. डायरेक्टर कहते हैं, 'सैफ ने मुझसे कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अंधे का किरदार निभाना इतना आसान होगा. शूटिंग के पहले दिन के बाद सैफ ने मुझसे कहा कि यह सबसे आसान सलाह थी, जो उन्हें किसी डायरेक्टर से मिली थी. यह उनके लिए बहुत कारगर साबित हुई'.

वे आगे कहते हैं, 'मैंने अंधे बच्चों को स्कूल में खेलते हुए देखा है. उन्हें देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि वे देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कहां चलना या दौड़ना है. उन्हें पता होता है कि बेंच, ब्लैकबोर्ड और चॉक कहां हैं... जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया अंधेरी है और धरती पर हर कोई उनकी तरह ही अंधा है, क्योंकि उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी. मैंने सैफ से यही बात कही. अब मैं यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि उसने घड़ी क्यों पहनी है, क्योंकि ब्रेल घड़ी भी होती है, जो लोग जानते हैं, वे समझ जाएंगे'.

इसके अलावा, लीड स्टारकास्ट के बीच आपसी तालमेल के बारे में बात करते हुए प्रियदर्शन कहते हैं, 'ज्यादातर समय अक्षय और सैफ क्रिकेट खेलते हुए दिखते थे. मेरी शूटिंग हमेशा पिकनिक जैसी होती है. मैं अपने कलाकारों पर कोई दबाव नहीं डालता. जब वे कैमरे के सामने आते हैं, तभी मैं उन्हें बताता हूं कि मैं उनसे क्या उम्मीद कर रहा हूं. मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्होंने पिछले 18 सालों से साथ काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यह उनका निजी मामला है. हो सकता है कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट ही न आई हो जिस पर वे दोबारा साथ काम कर सकते'.

हालांकि प्रियदर्शन 'हैवान' को बिल्ली-चूहे की लुका-छिपी वाली एक डार्क फिल्म बताते हैं, फिर भी इसमें हल्के-फुल्के मजाक की झलक भी मिलती है. वे वादा करते हैं, 'थ्रिलर तो है ही, लेकिन मेरी बनाई थ्रिलर फिल्मों में हमेशा थोड़ी-बहुत हाजिरजवाबी और मजाक भी होता है. कुछ जगहों पर आपको हंसी भी आएगी'.

फिल्म हैवान में मोहनलाल का स्पेशल कैमियो (Photo: Special arrangement)

प्रियदर्शन ने आगे बताया कि मोहनलाल 'हैवान' में एक खास कैमियो रोल में नजर आएंगे.इसके बाद प्रियदर्शन अपने करियर की 100वीं फिल्म भी अपनी पहली फिल्म के हीरो मोहनलाल के साथ करेंगे. यह एक इमोशनल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म होगी, जो म्यूजिशियन पिता-बेटे की जोड़ी पर आधारित होगी. इस फिल्म के जरिए प्रियदर्शन और मोहनलाल फिर से साथ आएंगे. इसकी कहानी आम कॉमेडी से हटकर है और इसमें एक म्यूजिशियन पिता और उनके बेटे के बीच गहरे इमोशन्स, ईगो की लड़ाई और क्रिएटिव मतभेदों पर फोकस किया गया है. मोहनलाल ने डायरेक्टर की पहली फिल्म 'पूचाक्कोरू मूक्कूथी' (1984) में काम किया था.

इससे पहले वह अक्षय कुमार के साथ अपनी 99वीं फिल्म विकेड सनी बनाएंगे, जो कि कॉमिक थ्रिलर है. फिर अगले साल के हाफ में वह मोहनलाल के साथ अपनी 100वीं फिल्म पर काम करेंगे. डायरेक्टर कहते हैं, 'वे मेरी पहली फिल्म के हीरो थे और वे मेरी 100वीं फिल्म भी करेंगे. यह एक म्यूजिकल फिल्म है... मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब ठीक हो, चीजें आगे बढ़ें और फिर मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा'.

प्रियदर्शन को कई भाषाओं में फिल्में बनाने वाले एक अनोखे डायरेक्टर के तौर पर जाना जाता है. वे आसानी से स्लैपस्टिक कॉमेडी, एक्शन और 'कांचीवरम' जैसी नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली गंभीर आर्ट फिल्मों के बीच भी तालमेल बिठा लेते हैं. वे कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे किस तरह की फिल्में करना सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं कहूंगा कि मुझे 'कांचीवरम' जैसी फिल्में पसंद हैं, जिनसे मुझे नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड मिले'.

हैवान फिल्म पोस्टर (Film Poster)

वे आगे कहते हैं, 'दो बातें हैं, एक तो कमर्शियल फिल्में बनाते समय दर्शकों को खुश करना, और दूसरी आर्ट-हाउस फिल्में बनाना. अच्छी बात यह है कि मैं दोनों ही कर पाया. मैंने 45 साल तक जोखिम उठाए. अब तक मैंने जो 98 फिल्में बनाई हैं, उनमें से पांच भारतीय भाषाओं में मुझे लगभग 80 प्रतिशत सफलता मिली है. इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकता हूं? निजी कारणों से मैं नौ साल तक सिनेमा से दूर रहा और अब अचानक, मैं पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहा हूं'. अपनी बात को खत्म करते हुए डायरेक्टर कहते हैं, 'जब तक मेरी सेहत साथ देगी, मैं काम करता रहूंगा'.