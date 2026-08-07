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INTERVIEW: 8 साल के लंबे ब्रेक के बाद 'बटवारा 1947' से ही बॉलीवुड कमबैक क्यों?, प्रीति जिंटा ने बताई ये वजह

सनी देओल-प्रीति जिंटा स्टारर 'बटवारा 1947' जल्द ही रिलीज होने वाली है. प्रीति ने फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें साझा की हैं.

Exclusive Interview Preity Zinta
प्रीति जिंटा (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 5:03 PM IST

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मुंबई: अपनी खूबसूरती, अभिनय और अच्छे व्यवहार के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा दो दशकों से अधिक समय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने फिल्म 'दिल से' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बॉबी देओल स्टारर 'सोल्जर' में बतौर लीड एक्ट्रेस दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके बाद उन्होंने 'क्या कहना', 'दिल चाहता है', 'कोई... मिल गया', 'कल हो ना हो', 'वीर-जारा', 'सलाम नमस्ते', 'कभी अलविदा ना कहना', 'जान-ए-मन' और 'हीरोज' जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय से एक अलग छाप छोड़ी. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'क्या कहना' में अपने दमदार किरदार से लेकर 'वीर-जारा' और 'कल हो ना हो' में अपने अभिनय तक, प्रीति ने कई रोल कर अपने लिए एक खास मुकाम बनाया है. शादी के बाद कुछ समय तक फिल्मों से दूर रहने वाली प्रीति अब राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बटवारा 1947' से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं. इसी मौके पर ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम ने एक्ट्रेस से खास बातचीत की.


सवाल: कई सालों बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए आपने 'बटवारा 1947' को क्यों चुना?


प्रीति जिंटा: इसके पीछे कई कारण हैं. सबसे पहले, मैं कई सालों से राजकुमार संतोषी के साथ काम करना चाहती थी. मुझे पहले उनके निर्देशन में काम करने का मौका नहीं मिला था. साथ ही, मैं ऐतिहासिक बैकग्राउंड वाली फिल्म करना चाहती थी. इस फिल्म की कहानी ने मुझे गहराई से छुआ. कई लोग इसे भारत-पाकिस्तान विभाजन की कहानी मान सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह एक परिवार की कहानी है. फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि कठिन सिचुएशन में भी उम्मीद बनी रहती है. मैंने इस फिल्म को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह एक अलग और संवेदनशील कहानी है.

सवाल: अभिनय से लंबे ब्रेक के बाद आपने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का फैसला कैसे किया?


प्रीति जिटा: सच कहूं तो, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने अभिनय से दूरी बना ली है. उस दौरान मैं अपने जीवन की सबसे खूबसूरत और अच्छी भूमिका निभा रही थ. एक मां और एक पारिवारिक महिला के रूप में. फिल्म उद्योग में कई सालों तक काम करने के बाद, मैं खुद को, अपने परिवार को और अपने निजी जीवन को समय देना चाहती थी. मैंने उस समय का भरपूर आनंद लिया और हर पल को जिया.

मेरा दृढ़ विश्वास है कि जीवन के हर फेज की अपनी सुंदरता और महत्व होता है. करियर जितना महत्वपूर्ण है, परिवार, रिश्ते और खुद के साथ बिताया गया समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसलिए, मैंने अपने जीवन के उस चरण को बिना किसी जल्दबाजी के अपनाया.

जब मुझे 'पार्टिशन 1947' की कहानी मिली, तो मुझे लगा कि अब कैमरे के सामने फिर से खड़े होने का सही समय है. इस फिल्म की कहानी, इसके भाव और मेरे किरदार की गहराई ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि मेरी वापसी के लिए इससे बेहतर फिल्म हो ही नहीं सकती. इसलिए, बिना किसी दबाव या जल्दबाजी के, मैंने सही कहानी और सही भूमिका का इंतजार करने के बाद यह निर्णय लिया.

सवाल: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज हो रही यह फिल्म आज की पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता और विभाजन के इतिहास को समझने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?


प्रीति जिंटा: मैं इस सवाल का उत्तर एक महिला के नजरिए से दूंगी. मुझे हमेशा अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है. मैं यह जानने के लिए उत्सुक थी कि 1947 में महिलाओं का जीवन कैसा था. फिल्म की शूटिंग के दौरान, मैं हर परिस्थिति में कुछ अलग करने की इच्छा व्यक्त करती थी, लेकिन राजकुमार संतोषी मुझसे कहते थे, यह 1947 का समय था. उस समय, अधिकांश महिलाओं की दुनिया घर, परिवार और दुनिया तक ही सीमित थी.

इस फिल्म को पूरा करने के बाद, मुझे इस युग में जन्म लेने और भारत जैसे देश में रहने पर गर्व महसूस हुआ. आज महिलाओं को करियर बनाने, परिवार बसाने और अपने फैसले खुद लेने की आजादी है. भले ही मैं विदेश में रहती हूं, मैं भारत आकर काम कर सकती हूं, अपना व्यवसाय चला सकती हूं और कोई इस पर रोक नहीं लगाता. यही आज के भारत की ताकत है.

विभाजन के दौर में लोगों ने अकल्पनीय पीड़ा सहन की, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को पार करने और अपना जीवन जीने का दृढ़ संकल्प दिखाया. वर्तमान पीढ़ी को उस पीढ़ी के साहस, धैर्य और दृढ़ता से प्रेरणा लेनी चाहिए. हम अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन अपने जीवन में मिले अवसरों और आजादी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं.यह फिल्म कोई उपदेश नहीं है. यह एक साधारण परिवार द्वारा विभाजन जैसी भयानक घटना का सामना करने का भावनात्मक अनुभव है. मां, पिता और बच्चे—हर किसी का उस स्थिति पर अलग-अलग नजरिया था.मैंने विभाजन पर कई किताबें पढ़ीं और इस भूमिका के लिए शोध किया. उस समय, कई लोगों को उम्मीद थी कि वे कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे. इसी वजह से कई लोगों ने अपने गहने घरों में ही गाड़ दिए थे, लेकिन इतिहास ने एक अलग ही मोड़ ले लिया. वह बेहद दर्दनाक दौर था. फिर भी, 'पार्टिशन 1947' एक ऐसे परिवार की कहानी है जो उस अंधकार में भी आशा की किरण को जीवित रखता है. मेरे लिए, यह फिल्म यह संदेश देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा कभी खत्म नहीं होती.

सवाल: कई सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के बाद, आपने फिल्म निर्माण प्रक्रिया में क्या बदलाव देखे हैं?


प्रीति जिंटा: (हंसते हुए) आप यह सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं 1947 से काम कर रही हूं, हालांकि कुछ तकनीकी बदलाव हुए हैं, लेकिन फिल्म निर्माण का मूल स्वरूप ज़्यादा नहीं बदला है. मेरे करियर की शुरुआत में, कुछ फिल्में डबिंग के जरिए पूरी होती थीं, लेकिन 'दिल चाहता है' के बाद लाइव साउंड का इस्तेमाल बढ़ गया. हालांकि, कलाकारों का काम आज भी उतना ही सच्चा है. सबसे बड़ा बदलाव दर्शकों के कंटेंट देखने के नजरिए और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव में आया है. पहले हमें फिल्मों के प्रचार के लिए अलग-अलग शहरों में जाना पड़ता था, आज सोशल मीडिया की वजह से प्रचार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. मुझे एक और सकारात्मक बदलाव नजर आता है. आज भारतीय, भारतीय होने पर बेहद गर्व महसूस करते हैं. इसी वजह से, हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियों, स्थानीय नायकों, सेना, इतिहास और देश की सफलता की कहानियों पर ज़्यादा फिल्में बन रही हैं. पहले, विदेशों में बसे भारतीयों की प्रेम कहानिया ज़्यादा आम थीं, लेकिन अब भारतीय संस्कृति और हमारे देश की प्रेरणादायक कहानियां केंद्र में आ गई हैं. यह बदलाव बहुत स्वागत योग्य है.


सवाल: क्या आपने विदेश में रहते हुए इस बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है?


प्रीति ज़िंटा: बिल्कुल. मेरे करियर की शुरुआत में, कई भारतीय विदेशों में छोटे-बड़े काम करते नजर आते थे, लेकिन आज, दुनिया की अग्रणी कंपनियों का नेतृत्व भारतीयों द्वारा किया जा रहा है. दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते सम्मान और प्रभाव को देखकर मुझे गर्व होता है. हम दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक हैं. आज, हमारी इस विरासत को उचित महत्व दिया जा रहा है, जो खुशी की बात है.

सवाल: देओल परिवार के साथ इतनी बार काम करने का अनुभव कैसा रहा?

प्रीति जिंटा: बॉबी देओल मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मैं अभय देओल को भी अच्छी तरह जानती हूं. मैंने धर्मेंद्र जी के साथ भी एक फिल्म में काम किया था, हालांकि वह रिलीज नहीं हुई. देओल परिवार के बारे में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह है बड़ों के प्रति उनका आपसी प्यार, स्नेह और गहरा सम्मान. यह सम्मान सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है. उनके परिवार में इस घनिष्ठ बंधन को देखना हमेशा खुशी और संतोष की बात होती है.

सवाल: मैंने सनी देओल के साथ पहले भी कई फिल्में की हैं. उनके साथ दोबारा काम करने का अनुभव कैसा रहा?

प्रीति जिंटा: मुझे अतीत में सनी के साथ 'फर्गे', 'द हीरो', 'हीरोज़' और 'भैयाजी सुपरहिट' जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला. हालांकि कुछ फिल्मों में हम मुख्य जोड़ी नहीं थे, लेकिन उनके साथ काम करने का हर अनुभव यादगार रहा. हमारी आखिरी फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' थी.

सवाल: क्या आपने 'पार्टिशन 1947' में अपनी भूमिका के लिए कोई खास रिसर्च किया था? क्या आपने विभाजन का सीधा अनुभव रखने वाले लोगों से बातचीत की थी?


प्रीति जिंटा: जी हां, इस भूमिका के लिए मैंने विभाजन पर आधारित कई किताबें पढ़ीं और उस दौर के लोगों के इंटरव्यू भी देखे. पटकथा पर चर्चा के दौरान मैंने राजकुमार संतोषी, उनके पिता और कुछ अन्य जानकार लोगों से भी गहन बातचीत की. हालांकि, विभाजन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली.

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