इंटरव्यू: 'रात अकेली है' के इंस्पेक्टर 'जटिल यादव' में नवाजुद्दीन ने खुद को कैसे ढाला, क्या-क्या कीं तैयारियां, जानें

नवाजुद्दीन सिद्दीकी: गोवा में स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही. दर्शकों ने खासकर से कहानी, उसके लहजे और उसके प्रिजेंटेशन की सराहना की. वहां मिली प्रतिक्रिया से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है. मौजूदा हालात में भी हम उसी उत्साह और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यह फिल्म पहली 'रात अकेली है' से कहीं ज्यादा रोमांचक, बहुआयामी और गहरी है. इस बार मामले की जटिलता बढ़ गई है, और जैसे-जैसे हर किरदार की भावनाओं और इरादों की परतें खुलेंगी, दर्शक भी एक अलग सफर का अनुभव करेंगे. एक अभिनेता के तौर पर मुझे इस भूमिका में गहराई से उतरने, जटिला यादव के मन में आए सूक्ष्म बदलावों को समझने का मौका मिला और यह मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक साबित हुआ. अब दर्शकों से बस यही उम्मीद है कि वे इस नई, साहसिक और अधिक जटिल कहानी को उसी उत्साह के साथ स्वीकार करें, जैसे उन्होंने पहले भाग को पसंद किया था.

'सेक्रेड गेम्स' में गणेश गायतोंडे के किरदार ने उन्हें अपनी सहज, बारीकी और प्रभावी एक्टिंग से इंटरनेशल ऑडियंस तक पहुंचाया है. अब उनकी फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' आ रही है और इस मौके पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हमारे संवाददाता कार्तिक कुमार कदम से बातचीत की और फिल्म से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं.

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भारतीय सिनेमा के सबसे टैलेंटड अभिनेताओं में गिना जाता है. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. 'द लंचबॉक्स', 'बजरंगी भाईजान', 'मांझी - द माउंटेन मैन' और 'रमन राघव 2.0' जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय की गहराई और कैपसिटी को साबित किया है. नवाजुद्दीन हमेशा लीक से हटकर, जटिल और सच्चे किरदारों को निभाते हुए कुछ अलग पेश करते हैं.

ईटीवी भारत: अगर आपको जटिल यादव के किरदार से 2-3 गुण चुनने हों, तो आप कौन से चुनेंगे?



नवाजुद्दीन सिद्दीकी: सच कहूं तो, जटिल यादव एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प किरदार है. वह इतना बहुआयामी है कि उससे एक या दो गुण लेना आसान नहीं है. जटिल की दुनिया, उसका सोचने का तरीका, उसका आत्म-नियंत्रण और अवलोकन कौशल, सब कुछ बहुत खास है. इसलिए, यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि आप इस किरदार के कुछ खास गुण अपने अंदर अपना सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा मेरे मन में बसी रहती है, उसका आखिरी संवाद: 'पता नहीं क्या खोज रहे हैं सच को, अगर मिल भी जाए तो किसी को पड़ी हैं सच की'. यह लाइन न केवल जटिल के, बल्कि आज के समाज में हर व्यक्ति के संदेह, भय और आंतरिक उथल-पुथल को व्यक्त करती है.



आज के समय में हर कोई सच की खोज में है. हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या सच है, कौन सच बोल रहा है और किस जानकारी के पीछे क्या मकसद छिपा है, लेकिन सच सामने आ भी जाए, तो भी हममें से हर किसी के मन में कहीं न कहीं यह डर छिपा रहता है कि यह किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए असहनीय. जटिल यादव ने इस संवाद में मानव मन की इस जटिलता को जिस तरह पेश किया है, वह मेरे लिए भी बहुत विचारोत्तेजक है, और शायद यही एक गुण है, जो मैं उनसे सीख सकता हूं, 'पूर्णता और निर्भीकता के साथ सत्य की खोज जारी रखने का संघर्ष.'

ईटीवी भारत: कहा जाता है कि बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान आपको द मार्टियन का आइडिया आया था. साथ ही, आप हॉलीवुड जाने की भी सोच रहे थे. इस बारे में आपका क्या कहना है?



नवाजुद्दीन सिद्दीकी: नहीं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था, द मार्टियन को लेकर भी कोई आधिकारिक संपर्क नहीं हुआ था, बल्कि, उसी दौरान लॉकडाउन शुरू हो गया था और कई प्रोजेक्ट रुक गए थे, जिसकी वजह से ऐसी कोई संभावना आगे नहीं बन पाई, लेकिन मैं एक बात से संतुष्ट हूं, मैं अपने काम और यहां मिले अवसरों से बेहद खुश हूं, मुझे हिंदी सिनेमा में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं मिलती हैं, जो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे खुद को साबित करने या पहचान पाने के लिए हॉलीवुड जाना होगा, मेरे लिए काम की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह भारत में हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो या किसी छोटे स्वतंत्र प्रोजेक्ट में, जब कहानी, किरदार और उसके पीछे का मकसद ईमानदार होता है, तो उस काम का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए पश्चिमी पहचान का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरे लिए असली लक्ष्य अच्छा काम करना है, चाहे वह किसी भी माध्यम में हो.

ईटीवी भारत: 'लंचबॉक्स' में आपने अपने दोस्त की बॉडी लैंग्वेज से प्रेरणा ली, जटिल यादव का किरदार निभाते समय क्या आपने किसी आईपीएस या पुलिस अधिकारी पर रिसर्च किया?



नवाजुद्दीन सिद्दीकी: दरअसल, हम सभी पुलिस अधिकारियों के व्यवहार, उनकी चाल-ढाल, उनके बोलने के अंदाज के कई वीडियो लगातार देखते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास, पूछताछ के दौरान उनकी खास नजर और स्थितियों को संभालने का उनका तरीका, ये सब अनजाने में हमारे दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए, भले ही हमने किसी खास अधिकारी का अध्ययन न किया हो, लेकिन इन सभी बातों का हमारे किरदार को निभाते समय हमारे दिमाग पर जरूर असर पड़ा.



लेकिन सेट पर मेरे लिए सिर्फ एक ही दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होता है, वो है निर्देशक का, क्योंकि किरदार आखिरकार उन्हीं के नजरिए से आकार लेता है, हनी (त्रेहन) सर ने जटिल यादव के किरदार के लिए भी मुझे बहुत क्लियर मार्गदर्शन दिया, उन्होंने हर बात बहुत बारीकी से समझाई, जटिल कैसे चलता है, उसके कदमों की खास स्पीड क्या है, वह किस लहजे और लय में बोलता है, मैं उनकी कही हर बात को आंखें बंद करके सुनता था, मैंने उनके हर हाव-भाव, हर सूक्ष्म इशारे, हर ठहराव को अपनाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि इसी सटीक मार्गदर्शन के कारण जटिला यादव का किरदार पर्दे पर अधिक प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आया.

ईटीवी भारत: इंस्पेक्टर जटिल यादव की मौजूदा मानसिक स्थिति क्या है?



नवाजुद्दीन सिद्दीकी: इंस्पेक्टर जटिल यादव एक बार फिर अंधेरे की ओर बढ़ते नजर आएंगे. अब वे पहले से ज्यादा अनुभवी, परिपक्व, थोड़े उम्रदराज, थोड़े थके हुए हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सहज समझदार हैं, जो बिना किसी तर्क या स्पष्टीकरण के भी किसी बात को आसानी से समझ लेते हैं, सच्चाई की तह तक पहुंचने की उनकी जिद उतनी ही मजबूत है, वे एक ऐसे मामले की जांच कर रहे हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, पेचीदा और पेचीदा है. इस मामले के संदिग्ध बड़ी कुशलता से झूठ बोलते हैं. हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, उनका हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है. फिर भी जटिल यादव बिना रुके, बिना डगमगाए, उसी दृढ़ता के साथ सच्चाई की खोज जारी रखते हैं, इस किरदार में दोबारा आना मेरे लिए बेहद रोमांचक रहा, मैं हनी और नेटफ्लिक्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कहानी को और भी बड़े वादों के साथ वापस लाया, हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड को दर्शकों का उतना ही प्यार मिलेगा जितना पिछली बार मिला था, या उससे भी ज्यादा.