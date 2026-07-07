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EXCLUSIVE INTERVIEW: 'सैराट' और 'झुंड' के डायरेक्टर नागराज मंजुले को कैमरे के पीछे रहकर ही काम करना क्यों पसंद?, जानें

नागराज मंजुले: मैं आज भी खुद को एक स्टूडेंट मानता हूं, जो लगातार सीख रहा है. भले ही मैंने फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता. हर नई फिल्म, हर नया डायरेक्टर और हर नया किरदार आपको कुछ अलग सिखाता है. यही वजह है कि किसी दूसरे डायरेक्टर के सेट पर काम करते समय मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि "मैं भी एक डायरेक्टर हूं. मेरी नज़र में, हर डायरेक्टर की अपनी एक अलग भाषा, नजरिया और कहानी कहने का अंदाज होता है. एक एक्टर की असली जिम्मेदारी यह है कि वह डायरेक्टर द्वारा बनाई गई दुनिया में पूरी तरह से रम जाए.

सवाल: आप खुद एक कामयाब डायरेक्टर हैं. किसी दूसरे डायरेक्टर के सेट पर एक एक्टर के तौर पर काम करने का अनुभव कैसा रहा?

इसीलिए, इस फिल्म के लिए सीखने और नए अनुभव पाने की खुशी किसी भी तरह के दबाव से कहीं ज़्यादा थी. मुझे किसी दूसरे डायरेक्टर के नजरिए से खुद को देखने और उनकी दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिला. आखिरकार, दर्शकों का फिल्म और मेरे किरदार को सच में पसंद करने से ज़्यादा संतोष की बात और क्या हो सकती है.

इस फिल्म के लिए विक्रम पटवर्धन ने मुझ पर जो भरोसा जताया, वह मेरे लिए बहुत अहम था. उन्होंने 'चंदू पानसरे' के किरदार को इतनी साफ-साफ पेश किया कि उसे निभाते समय मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी. एक डायरेक्टर के तौर पर उनका विजन एकदम साफ था और एक एक्टर के तौर पर मेरा काम उस विजन के साथ पूरी ईमानदारी से न्याय करना था. विक्रम ने हर सीन को बहुत सब्र के साथ समझाया और मुझसे ठीक वैसी ही परफ़ॉर्मेंस निकलवाई जैसी वे चाहते थे.

नागराज मंजुले: किसी भी कलाकार के लिए दर्शकों की उम्मीदें खुशी और जिम्मेदारी, दोनों का स्रोत होती हैं. लोग मेरे नाम को खास तरह की कहानियों, असल ज़िंदगी से जुड़ी कहानी कहने के अंदाज और सार्थक सिनेमा से जोड़कर देखते हैं, इसलिए मैं उन उम्मीदों को अच्छी तरह समझता हूं. हालांकि, इस फिल्म पर काम करते समय मैंने उन उम्मीदों का बोझ खुद पर नहीं आने दिया. ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पर एक एक्टर के तौर पर काम कर रहा था, न कि डायरेक्टर के तौर पर. सच कहूं तो, एक्टिंग मेरी मुख्य पहचान नहीं है. मेरा ज़्यादातर समय डायरेक्टिंग, राइटिंग और कहानियां गढ़ने में ही लगता है. कैमरे के पीछे रहना मुझे ज्यादा स्वाभाविक लगता है. मुझे एक्टिंग में मजा तो आता है, लेकिन मैं सिर्फ वही रोल और कहानियां चुनता हूं, जो मेरे दिल को छू जाती हैं और जिनमें कुछ अलग करने का मौका मिलता है.

सवाल: दर्शकों को आपके नाम से बहुत उम्मीदें हैं. क्या यह फिल्म बनाते समय आप पर कोई दबाव था?

यह फिल्म कई पहलुओं को छूती है, जैसे मीडिया का बदलता स्वरूप, सच्चाई और संवेदनशीलता के बीच का टकराव, और पत्रकारिता के नैतिक मूल्य. इसीलिए मुझे यह कहानी महत्वपूर्ण लग. सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान और फिल्ममेकर के तौर पर भी.

नागराज मंजुले: सबसे अहम वजह यह थी कि विक्रम को लगा कि 'चंदू पानसरे' का किरदार निभाने के लिए मैं सही व्यक्ति हूं. जब कोई निर्देशक आप पर इतना भरोसा करता है, तो यह बहुत मायने रखता है. इसके अलावा, फिल्म की कहानी सिर्फ मनोरंजन से कहीं आगे की चीज है; यह आज के समाज के सामने मौजूद अहम और परेशान करने वाले मुद्दों को उठाती है.

सवाल: आप हमेशा से रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते रहे हैं. 'फ्रेम' की पटकथा (स्क्रीनप्ले) में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको इसकी ओर आकर्षित किया?

नागराज मंजुले: यह एक शानदार और अनोखा अनुभव है, सच कहूं तो, मैं खुद को फ़ुल-टाइम एक्टर नहीं मानता, मैं मुख्य रूप से एक डायरेक्टर और राइटर के तौर पर जाना जाता हूं. हालाँकि, विक्रम पटवर्धन को लगा कि इस रोल के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. मुझ पर उनका भरोसा ही सबसे अहम था. जब मुझे कहानी और किरदार के बारे में बताया गया, तो मुझे उनमें एक तरह की सच्चाई और असलियत महसूस हुई. इसीलिए मैंने इस सफर पर निकलने का फैसला किया. कैमरे के पीछे से उसके सामने आने पर मुझे नई चीजें सीखने को मिलीं. मुझे पहले से पता था कि एक डायरेक्टर एक्टर्स से क्या उम्मीद करता है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर उन उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी को खुद महसूस करना एक अनोखा अनुभव था.

सवाल: मटका किंग की सफलता के लिए बधाई! कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने तक के सफर के बारे में बताएं?

नागराज मंजुले को उनके बेहतरीन कामों के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं, जिनमें फैंड्री के लिए 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी शामिल है. अब वे विक्रम पटवर्धन की फिल्म फ्रेम में एक एक्टर के तौर पर दर्शकों के सामने आ रहे हैं. ईटीवी भारत के सीनियर पत्रकार कीर्ति कदम कुमार ने डायरेक्टर से खास बातें कीं.

'सैराट' ने मराठी सिनेमा के इतिहास में खूब सफलता हासिल की और कई रिकॉर्ड बनाए और फिल्म के लेखक-निर्देशक नागराज पोपटराव मंजुले ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पर एक नई पहचान दिलाई. फैंड्री, सैराट, नाल (बतौर प्रोड्यूसर) और झुंड जैसी बेहतरीन कंटेंट वाली फिल्मों के जरिए उन्होंने सामाजिक सच्चाइयों को पर्दे पर दमदार ढंग से पेश किया. फैंड्री और नाल जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सराहना मिली.

मैं कलाकारों से भी भरोसे और लगन की वैसी ही उम्मीद करता हूं. जाहिर है, एक एक्टर के तौर पर मैंने भी उसी सिद्धांत का पालन करने की कोशिश की. विक्रम पटवर्धन का इस फिल्म के लिए विजन बहुत साफ था. उन्होंने हर किरदार, हर सीन और हर भावना के पीछे की वजह को बहुत धैर्य से समझाया. इससे मुझे उनके विजन पर पूरे भरोसे के साथ काम करने में मदद मिली.

वे अक्सर छोटी-छोटी हरकतों या खामोशी के पलों पर भी चर्चा करते थे, क्योंकि उनके लिए हर बारीकी बात मायने रखती थी. एक एक्टर के तौर पर, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत कुछ सिखाने वाला अनुभव होता है. इस प्रक्रिया ने मुझे डायरेक्टर और एक्टर, दोनों की भूमिकाओं को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया. फैसले लेने के लिए कैमरे के पीछे खड़ा होना और उन फैसलों पर भरोसा करते हुए कैमरे के सामने खड़ा होन. ये दो अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं.

इस फिल्म ने दोनों ही नजरियों से मेरे अनुभव को बेहतर बनाया. नतीजतन, यह सिर्फ एक्टिंग का अनुभव नहीं था. यह एक ऐसा सफर था, जिसने मुझे एक फिल्ममेकर के तौर पर भी बहुत कुछ सिखाया.

सवाल: एक फोटो जर्नलिस्ट का किरदार निभाते समय कैमरों और लेंस के साथ आपके अनुभव ने आपकी कितनी मदद की?

नागराज मंजुले: इससे निश्चित रूप से बहुत मदद मिली. फिल्म बनाने में कैमरे के साथ लगातार बातचीत या जुड़ाव होता है. एक डायरेक्टर के तौर पर, मैं कैमरे की भाषा, फ्रेमिंग, लेंस, एंगल और शॉट कंपोज करने की प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ हूं. इसलिए, मुझे कैमरे को तकनीकी रूप से संभालने या उसके आस-पास आसानी से घूमने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई.

हालांकि, फिल्म कैमरे और फोटो जर्नलिस्ट के कैमरे में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. एक डायरेक्टर के तौर पर, कोई सीन बनाता और प्लान करता है, जबकि फोटो जर्नलिस्ट को असल जिदगी की घटनाओं के बीच सही पल को कैद करना होता है. उनके पास रीटेक का मौका नहीं होता. इसलिए, चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता, फैसले लेने की काबिलियत और हर पल सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है. इस बात को समझना और एक्टिंग के जरिए इसे दिखाना ही असली चुनौती थी.

विक्रम पटवर्धन ने इसमें बहुत मेहनत की है. वे फोटो जर्नलिस्टों की दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि वे किसी घटना की जगह पर कैसे पहुंचते हैं, भीड़ के बीच कैसे काम करते हैं, अपने कैमरे कैसे संभालते हैं और शॉट लेने के लिए कैसे भाग-दौड़ करते हैं. उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज और उस अनोखे नजरिए के बारे में भी बताया जिससे वे हर पल को देखते हैं.

इस रोल के लिए, मैंने फोटो जर्नलिस्ट्स के काम को भी बहुत करीब से देखने की कोशिश की. मैंने उनके काम करने के तरीके, लोगों से उनके घुलने-मिलने के अंदाज, किसी खास पल की तलाश में उनकी लगातार घूमती नजरों और हर हालात में शांत रहने की उनकी आदत को समझा. हमने यह पक्का करने की कोशिश की कि यह किरदार सिर्फ़ कैमरा पकड़े हुए कोई व्यक्ति न लगे, बल्कि एक ऐसा अनुभवी फोटो जर्नलिस्ट लगे जिसे इस पेशे में बरसों का अनुभव हो.

मेरी राय में, ऐसे रोल निभाने के लिए सिर्फ तकनीकी तैयारी ही काफी नहीं है. उस व्यक्ति के नजरिए, उनके रहन-सहन और उनके पेशे से जुड़ी संवेदनशीलता को समझना भी उतना ही जरूरी है. 'फ्रेम' पर काम करते समय मैंने इसे खुद महसूस किया और इससे मुझे उस किरदार को ज़्यादा असलियत के साथ निभाने में मदद मिली.

नागराज मंजुले (Special Arrangement)

सवाल: आपने पहली बार अमेया वाघ के साथ काम किया. आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?

नागराज मंजुले: अमेय के साथ काम करने का अनुभव वाकई बहुत सुखद और संतोषजनक रहा. हमने पहले कभी साथ काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में एक-दूसरे को कलाकार के तौर पर समझने को लेकर थोड़ी उत्सुकता थी. हालांकि, कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी बॉन्डिंग और जबरदस्त केमिस्ट्री बन गई. अमेय बहुत ही प्रतिभाशाली, मेहनती और संवेदनशील एक्टर हैं. वे हर सीन के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपने किरदार को गहराई से समझते हैं.

इसीलिए उनके साथ काम करने से दूसरे व्यक्ति को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है. फिल्म में हमारा रिश्ता एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ फोटो पत्रकार का है. अनुभव, दृष्टिकोण और कार्यशैली में अंतर से चिह्नित एक गतिशील संबंध. हालांकि, वास्तविक जीवन में हम एक-दूसरे का कलाकारों के रूप में सच्चा सम्मान करते हैं.

अमेया के पास बहुत अनुभव है. उन्होंने थिएटर, फिल्मों और वेब सीरीज जैसे कई माध्यमों में बेहतरीन काम किया है, इसलिए उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. सेट पर माहौल हमेशा बहुत पॉजिटिव और जोश से भरा रहता था. हम गंभीर विषयों पर चर्चा करते थे, लेकिन साथ ही मज़ाक-मस्ती और हल्की-फुल्की बातचीत भी खूब होती थी.

अक्सर, किसी गंभीर दृश्य से पहले, हम माहौल को हल्का करने के लिए कुछ हल्के-फुल्के पल साझा करते थे. इससे काम से संबंधित तनाव कम होता था और हर दिन आनंददायक बन जाता था. वह सहज सौहार्द और आपसी विश्वास स्वाभाविक रूप से हमारी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री में झलकता था. मेरी राय में, जब दो अभिनेताओं के बीच अच्छा तालमेल होता है, तो वह पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

'फ्रेम' में हमारे किरदारों का रिश्ता धीरे-धीरे विकसित होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक इसकी सहजता को महसूस करेंगे. अगर मुझे अमे के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, तो मैं निश्चित रूप से इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार करूंगा.

सवाल: 'फ्रेम' में अमे वाघ और नागराज मंजुले की यह साझेदारी दर्शकों के लिए कितनी खास होगी?

नागराज मंजुले: मेरे हिसाब से, दर्शकों को यह जोड़ी निश्चित रूप से नई और अनोखी लगेगी. विक्रम ने 'चंदू पानसरे' और 'सिद्धार्थ देशमुख' के किरदारों को बहुत खूबसूरती से निभाया है. भले ही उनके स्वभाव, सोच और काम करने के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता धीरे-धीरे बनता है. त्या प्रवासात प्रेक्षकांना अनेक भावनिक, विचार करायला लावणारे आणि मनोरंजक क्षण अनुभवायला मिळतील. मला विश्वास आहे की अमेय आणि माझी ही ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.