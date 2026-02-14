ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: बॉलीवुड में जल्दी काम करने का प्रेशर, मृणाल ठाकुर ने हिंदी और साउथ सिनेमा के वर्क कल्चर में बताया क्या है फर्क

मृणाल ठाकुर ने बताया, हमारा रिश्ता सचमुच दोस्ती का है... एक-दूसरे की परवाह करना, कभी-कभी लड़ना, कभी-कभी मजे में एक-दूसरे के बाल खींचना, लेकिन आखिर में दिल से एक-दूसरे से जुड़े रहना. लेकिन मुझे लगता है कि इन सबसे ज्यादा जरूरी है काम के प्रति उनकी मेहनत. मैंने कई एक्टर्स को पॉपुलैरिटी की चकाचौंध में खोते देखा है, लेकिन सिद्धांत वैसे नहीं हैं. जब वह सेट पर थे, तो मैंने उनकी सादगी को महसूस किया. वो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि दर्शक सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, बल्कि पर्दे पर उनका अपना जीवन भी देख सकें. ऐसे सह-कलाकार के साथ काम करते हुए और क्या चाहिए? पूरा सफर बेहद आनंददायक रहा. हम सचमुच मुंबई साथ-साथ गए. जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, मैं उन्हें स्कूटर पर बिठाकर अपने कॉलेज तक ले गया. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चर्चगेट तक का सफर, के.सी. कॉलेज परिसर, एशियाटिक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर क्लाइमेक्स, इन सब अनुभवों के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुंबई मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेरे जीवन का अभिन्न अंग है. कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाने के बाद भी मुझे हमेशा घर की याद सताती है, 'मैं कब वापस जाऊंगी? मैं खुद से यही सवाल पूछती रहती हूं.

मृणाल ठाकुर ने कहा, बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता था कि जब मुझे जवाब पता होता था, तब भी मैं क्लास में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करती थी. मुझे हीन भावना महसूस होती थी क्योंकि मेरी अंग्रेजी में मराठी लहजा सुनाई देता था. मेरा नाम लड़के जैसा होने के कारण स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे. वे कहते थे, 'यह तो लड़के का नाम है. फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी, मुझे लगता था कि मुझे अच्छी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, मेरे लहजे में मराठी लहजा कम होना चाहिए, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि असुरक्षाएं तभी महत्वपूर्ण होती हैं जब हम उन्हें महत्व देते हैं. अब मैं अपने अस्तित्व से पूरी तरह संतुष्ट हूं'. 'दो दीवाने सहर में' में 'रोशनी' का किरदार मेरे व्यक्तित्व का लगभग साठ फीसदी है, बाकी चालीस पर्सेंट उसके सफर और मेरी रचना से आता है. यह उसके प्यार में पड़ने, एक-दूसरे की कमियों को जानने और उन्हें खूबियों में बदलने का एक खूबसूरत सफर है. हमने एक अलग तरह की नम्र प्रेम कहानी को आजमाया है. यह आज के सोशल मीडिया के दौर में खोते जा रहे प्यार को फिर से जगाने का एक ईमानदार प्रयास है.

इस फिल्म के टाइटल का सुझाव संजय लीला भंसाली सर ने दिया था. उनके सुझाव के पीछे एक सार्थक सोच भी थी. कहानी में शशांक 'शा' का सही उच्चारण नहीं कर पाता, इसलिए वह 'शहर' की जगह 'सहर' बोलता है. यह सिर्फ एक भाषाई गलती नहीं है, बल्कि कहानी में एक प्यारा और चंचल मोड़ भी है. इसलिए, 'सहर' शब्द न केवल शहर को इंडिकेट करता है, बल्कि नई शुरुआत, आशा और प्यार होने का भी प्रतीक है.

मृणाल ठाकुर ने बताया, 'सहर' का मतलब होता है भोर, अंधकार को दूर करने वाली प्रकाश की पहली किरण. इस शब्द में एक खास देसीपन और सादगी है. यह हमारी कहानी के भाव से पूरी तरह मेल खाती है. पुराने गाने 'दो दीवाने शहर में' में मुंबई से जुड़ा जो भाव है, वही इस टाइटल में भी छिपा है. शहर, सपने, प्रेम और इन सबमें समाई कोमलता.

मृणाल ठाकुर एक ऐसी इंडियन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'मुझसे कुछ कहती... ये खामोशियां' और 'कुमकुम भाग्य' से की और हर घर तक पहुंचीं. छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने फिल्म 'लव सोनिया' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ 'सुपर 30', जॉन अब्राहम के साथ 'बटला हाउस', फरहान अख्तर के साथ 'तूफान', शाहिद कपूर के साथ 'जर्सी' और अजय देवगन के साथ 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल किया. उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ, फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स, तीन सीमा अवार्ड्स और इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. इन सभी कारणों से मृणाल ठाकुर को आज की पीढ़ी की टॉप एक्ट्रेस में गिना जाता है. अब वह प्यार के सीजन में फिल्म दो दीवाने सहर में' लेकर पहुंची हैं. इस मौके पर मृणाल ठाकुर ने हमारे संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से बात की.

मृणाल ठाकुर ने हिंदी और साउथ सिनेमा के वर्क कल्चर में बताया क्या है फर्क (ETV Bharat)

ऐसा लगता है कि आपका वजन लगातार कम हो रहा है. क्या आप 'जीरो फिगर' बनाने पर ध्यान दे रही हैं?



मृणाल ठाकुर ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी. शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि मेरा वजन थोड़ा कम हुआ है. फिलहाल मैं पूरी तरह से ठीक होने की प्रक्रिया में हूं. मैं रेगुलर और हेल्दी फूड लेने की कोशिश कर रही हूं और अपने आपको फिट रखने का भी पूरा ध्यान रख रही हूं. मेरा टारगेट किसी खास तरह का शरीर पाना नहीं है, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है. मेरे लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में लौट रही हूं.

क्या आपके 'लुक' को लेकर कभी कोई अलग अनुभव रहा है?



मृणाल ठाकुर बोलीं, जी हां, बिल्कुल, दरअसल, मेरी पहली फिल्म 'लव सोनिया' इसी सब्जेक्ट पर आधारित थी. जब उस फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही थी, तो मेरा ऑडिशन एक फोल्डर में बंद करके रख दिया गया था जिस पर लिखा था 'खोलना मना है', यानी एक ऐसी फाइल में जिसे खोला नहीं जाना था. पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन निर्देशक तबरेज नूरानी ने वह फोल्डर खोला, मेरा ऑडिशन देखा और मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. आमने-सामने की बातचीत के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि मैं यह भूमिका निभा सकती हूं. 'सोनिया' का किरदार एक गांव की सीधी-सादी, स्वाभाविक दिखने वाली लड़की का है. वह अपनी एक रंग की भौहों को दिखाना चाहती थी. इसलिए मुझे निर्माता डेविड वोमार्क और टीम के अन्य सदस्यों को यह समझाना पड़ा कि हम कृत्रिम मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और अन्य तकनीकी एलिमेंट की मदद से यह लुक हासिल कर सकते हैं. मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे यह मौका दें. बाहरी दुनिया अक्सर सोचती है, 'वह खूबसूरत है, सफल है, उसे जीवन में सब कुछ आसानी से मिला होगा. लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है. हर किसी को लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है. सिर्फ खूबसूरती ही काफी नहीं, इसके लिए कई चीजों का होना जरूरी है. कभी-कभी मैं सोचती हूं, 'काश मैं एक आम लड़की की तरह अपना जीवन जी पाती, क्योंकि शोहरत आपको छोटी-छोटी चीजों का भी त्याग करने पर मजबूर कर देती है. सफलता, खूबसूरती और शोहरत से परे, हमेशा एक आम इंसान की तरह जीने की चाहत बनी रहती है.





आज की पीढ़ी, खासकर जेनरेशन जी, शादी और परिवार को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है. क्या इस फिल्म के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि शादी जरूरी है? शादी के बारे में आपकी निजी राय क्या है?



मृणाल ठाकुर: मेरी राय में, शादी एक बहुत ही अहम है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि यह सही व्यक्ति से हो. पहले लड़कियों के लिए 18 से 23 साल और लड़कों के लिए 21 से 24 साल की उम्र शादी के लिए सही मानी जाती थी. लेकिन आज के समय में, सिर्फ उम्र सीमा पूरी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि शादी कर ली जाए. असल में जरूरी यह है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो जीवन भर आपका साथ दे.



इस फिल्म का उद्देश्य भी यही है. सिर्फ शादी करने के लिए शादी न करना, बल्कि ऐसे व्यक्ति से शादी करना जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकें, जिससे आपको शक्ति और सहारा मिले. जो आपकी कमियों को उजागर न करे, बल्कि उन्हें प्यार से स्वीकार करे. उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, 'तुम बहुत बातें करती हो' तो सही साथी वही होना चाहिए जिससे बात करना अच्छा लगे, जिससे बात करने में आनंद मिले, मेरे लिए, 'सही व्यक्ति' वह है जिसमें लीडरशिप के गुण हों, जो परिवार को साथ लेकर आगे बढ़े, जो मेरे अंदर के कलाकार का सम्मान करे और मेरे माता-पिता को अपने माता-पिता की तरह माने. जो हर बात पर सवाल न उठाए, बल्कि समझे. शांति, विश्वास और आपसी सम्मान किसी भी रिश्ते के लिए आवश्यक हैं. इसलिए, जल्दबाजी में गलत व्यक्ति से शादी करने से बेहतर है कि सही व्यक्ति का धैर्यपूर्वक इंतजार किया जाए. शादी सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जीवन भर का सफर है और इसे सही साथी के साथ समझदारी से शुरू करना चाहिए.



बॉलीवुड में जल्दी काम करने का प्रेशर- मृणाल ठाकुर (ETV Bharat)

आपने हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है. काम में क्या अंतर है?



मृणाल ठाकुर कहती हैं, मेरे अनुभव के अनुसार, सबसे बड़ा अंतर भाषा का है. इसके अलावा, काम के सिद्धांत, कड़ी मेहनत, समर्प, ये सभी दोनों में समान हैं. यहां आपको वड़ापाव और कंदा-पोहा मिलते हैं, जबकि वहां आपको इडली, वड़ा, सांभर और चटनी मिलती है. संस्कृति बदलती है, स्वाद बदलता है, लेकिन काम के प्रति समर्पण वही रहता है. मुंबई में शूटिंग का शेड्यूल अक्सर बहुत छोटा और दबाव वाला होता है. उदाहरण के लिए, हमने इस फिल्म को सिर्फ 38 दिनों में पूरा किया. इसके फिल्म 'डकैत' की शूटिंग में लगभग 75 दिन लगे, और उससे पहले बनी एक फिल्म के लिए 120 दिन लगे थे. इसलिए, काम की स्पीड, योजना और शूटिंग का तरीका निर्देशक, सेक्टर और निर्माण के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होता है. हालांकि, इन दोनों इंडस्ट्री की असली ताकत उनके दर्शक हैं. चाहे हिंदी हो या साउथ सिनेमा, दोनों ही जगहों के दर्शकों ने मुझे दिल से प्यार दिया है. एक कलाकार के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और क्या हो सकती है? भाषा का अंतर भले ही हो, लेकिन भावनाओं, सम्मान और प्यार में कोई अंतर नहीं है और यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है. इसी बीच, फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.