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Exclusive Interview: 'अगली' नहीं 'सही' स्क्रिप्ट का इंतजार करती हैं मोना सिंह, बोलीं- रोल कुछ भी हो लेकिन दमदार होना चाहिए

मोना सिंह ( Special Arrangement )

मुंबई - अभिनेत्री मोना सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लोकप्रिय सीरियल 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से की और 'जस्सी' के किरदार से घर-घर में मशहूर हो गईं. इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो, रियलिटी शो और होस्टिंग के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनके अभिनय में सादगी और सच्चाई झलकती है. हिंदी सिनेमा में उन्होंने '3 इडियट्स', 'जेड प्लस' और 'लाल सिंह चड्ढा' जैसी फिल्मों में अहम रोल किये हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने 'ये मेरी फैमिली', 'मेड इन हेवन' और 'ब्लैक विडो' जैसी वेब सीरीज के जरिए खुद को नए अंदाज में साबित किया. वेब प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग और दमदार भूमिकाएं निभाकर उन्होंने अपने अभिनय कौशल को और निखारा. इस साल मोना सिंह अभिनीत फिल्में 'बॉर्डर 2', 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' और 'सुबेदार' रिलीज हो चुकी हैं और अब मोना सिंह स्टारर नई वेब सीरीज 'मां का सम' रिलीज होने जा रही है. इस मौके पर उन्होंने हमारे ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से बातचीत की, जिसके कुछ खास बातें नीचे दी गई हैं.



मोना, क्या आप इसे अपने करियर का सबसे अच्छा दौर कह सकती हैं?

मोना सिंह: अब तक, बिल्कुल, सच कहूं तो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सारे प्रोजेक्ट एक साथ रिलीज होंगे. हर शो का अपना समय और भाग्य होता है, लेकिन जो हो रहा है उससे मैं बहुत खुश हूं. मेरे आस-पास के लोग भी उतनी ही खुशी मना रहे हैं. उन्हें लगता है कि मेरी सफलता उनकी भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बीस साल की उम्र से, 'जस्सी' से लेकर अब तक, इस सफर को देखा है. अब चालीस की उम्र में, मैं नई-नई चीजें आजमा रही हूं, फिल्में, ओटीटी, सब कुछ. यह दौर बहुत संतोषजनक है और मैं यही तो करना चाहती थी. आपकी सफलता में सही फैसलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इन फैसलों का श्रेय आप किसे देती हैं?

मोना सिंह: सच कहूं तो, खुद को, मैं सबकी सुनती हूं, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होता है, यह मेरा करियर है और मेरे फैसले मायने रखते हैं, जो स्क्रिप्ट मुझे हिट करती हैं, जो मुझे रात भर सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं इसे कर सकती हूं, कैसे कर सकती हूं, वही मुझे सबसे ज़्यादा उत्साहित करती हैं, जो चीजें मुझे डराती हैं, वही मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती हैं, इसीलिए साहस, आत्मसंदेह या डर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हाल ही में आपने कई तरह के रोल किए, नकारात्मक, हास्य, पुलिस अधिकारी आदि. इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल पसंद आया?

मोना सिंह: मुझे अभिनय से बेहद लगाव है. आपको हमेशा कुछ नया करने का मौका मिलना चाहिए. आप एक ही तरह के रोल दोहराना नहीं चाहते, आप प्रयोग करना चाहते हैं. यही एक अभिनेता के काम का असली मतलब है. अब इंडस्ट्री मुझे कई अवसर दे रही है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. 'सरल, सहज, हमेशा सही लड़की' की छवि से बाहर निकलना एक मुश्किल फैसला था. इसीलिए मैंने कई बार ऐसी भूमिकाएं ठुकरा दीं जिनमें अभिनय की कोई गुंजाइश नहीं थी. 'अगली' स्क्रिप्ट का इंतजार करने के बजाय, मैंने 'सही' स्क्रिप्ट का इंतजार किया. अब चालीस की उम्र में, मैं नकारात्मक या ग्रे शेड्स वाली भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हूं. महिलाएं क्या नहीं कर सकतीं? हमें सिर्फ बेबस या किसी के लिए प्रेरणादायक भूमिकाएं ही क्यों निभानी चाहिए? मुझे हमेशा लगता है कि हमें इससे कुछ ज़्यादा करना चाहिए.

आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को अब लगता है कि आपका समय आ गया है. क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको लोगों से वह ध्यान नहीं मिल रहा जो आप चाहती थीं, या जो प्रोजेक्ट आपको ऑफर किए गए वे उतने आकर्षक नहीं थे?

मोना सिंह: जीवन सिर्फ काम के बारे में नहीं है, इसे दिल खोलकर जीने के बारे में भी होना चाहिए. मैंने यात्रा की, इस बीच एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में भी सोचा, अपने परिवार—माता-पिता, बहन (जो विदेश में रहती है) के साथ समय बिताया. मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स—बंजी जंपिंग, डीप-सी डाइविंग—और कई अन्य चीजों का अनुभव किया. इसलिए, जब एक्टिंग के ऑफर कम थे, तो मैं घर पर नहीं बैठी रही या मुंह फुलाकर नहीं बैठी रही. एक कलाकार के रूप में, मैंने इसलिए काम करना बंद कर दिया क्योंकि मैं खुद को दोहराना नहीं चाहती थी. मैं सिर्फ पैसे के लिए एक ही काम करने को तैयार नहीं थी. रुकना मुश्किल होता है, कभी-कभी आप सोचते हैं, 'क्या मैं सही फैसला ले रही हूं?'; लेकिन अंत में, खुद पर और अपनी यात्रा पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है. तभी आपको ऐसे दिन देखने को मिलते हैं.