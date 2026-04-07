Exclusive Interview: 'अगली' नहीं 'सही' स्क्रिप्ट का इंतजार करती हैं मोना सिंह, बोलीं- रोल कुछ भी हो लेकिन दमदार होना चाहिए
मोना सिंह ने ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से खास बातचीत की और अपनी स्क्रिप्ट चुनने के बारे में बड़ी अहम बातें बताई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 12:25 PM IST
मुंबई - अभिनेत्री मोना सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लोकप्रिय सीरियल 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से की और 'जस्सी' के किरदार से घर-घर में मशहूर हो गईं. इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो, रियलिटी शो और होस्टिंग के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनके अभिनय में सादगी और सच्चाई झलकती है. हिंदी सिनेमा में उन्होंने '3 इडियट्स', 'जेड प्लस' और 'लाल सिंह चड्ढा' जैसी फिल्मों में अहम रोल किये हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने 'ये मेरी फैमिली', 'मेड इन हेवन' और 'ब्लैक विडो' जैसी वेब सीरीज के जरिए खुद को नए अंदाज में साबित किया. वेब प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग और दमदार भूमिकाएं निभाकर उन्होंने अपने अभिनय कौशल को और निखारा. इस साल मोना सिंह अभिनीत फिल्में 'बॉर्डर 2', 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' और 'सुबेदार' रिलीज हो चुकी हैं और अब मोना सिंह स्टारर नई वेब सीरीज 'मां का सम' रिलीज होने जा रही है. इस मौके पर उन्होंने हमारे ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से बातचीत की, जिसके कुछ खास बातें नीचे दी गई हैं.
मोना, क्या आप इसे अपने करियर का सबसे अच्छा दौर कह सकती हैं?
मोना सिंह: अब तक, बिल्कुल, सच कहूं तो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सारे प्रोजेक्ट एक साथ रिलीज होंगे. हर शो का अपना समय और भाग्य होता है, लेकिन जो हो रहा है उससे मैं बहुत खुश हूं. मेरे आस-पास के लोग भी उतनी ही खुशी मना रहे हैं. उन्हें लगता है कि मेरी सफलता उनकी भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बीस साल की उम्र से, 'जस्सी' से लेकर अब तक, इस सफर को देखा है. अब चालीस की उम्र में, मैं नई-नई चीजें आजमा रही हूं, फिल्में, ओटीटी, सब कुछ. यह दौर बहुत संतोषजनक है और मैं यही तो करना चाहती थी.
आपकी सफलता में सही फैसलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इन फैसलों का श्रेय आप किसे देती हैं?
मोना सिंह: सच कहूं तो, खुद को, मैं सबकी सुनती हूं, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होता है, यह मेरा करियर है और मेरे फैसले मायने रखते हैं, जो स्क्रिप्ट मुझे हिट करती हैं, जो मुझे रात भर सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं इसे कर सकती हूं, कैसे कर सकती हूं, वही मुझे सबसे ज़्यादा उत्साहित करती हैं, जो चीजें मुझे डराती हैं, वही मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती हैं, इसीलिए साहस, आत्मसंदेह या डर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
हाल ही में आपने कई तरह के रोल किए, नकारात्मक, हास्य, पुलिस अधिकारी आदि. इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल पसंद आया?
मोना सिंह: मुझे अभिनय से बेहद लगाव है. आपको हमेशा कुछ नया करने का मौका मिलना चाहिए. आप एक ही तरह के रोल दोहराना नहीं चाहते, आप प्रयोग करना चाहते हैं. यही एक अभिनेता के काम का असली मतलब है. अब इंडस्ट्री मुझे कई अवसर दे रही है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. 'सरल, सहज, हमेशा सही लड़की' की छवि से बाहर निकलना एक मुश्किल फैसला था. इसीलिए मैंने कई बार ऐसी भूमिकाएं ठुकरा दीं जिनमें अभिनय की कोई गुंजाइश नहीं थी. 'अगली' स्क्रिप्ट का इंतजार करने के बजाय, मैंने 'सही' स्क्रिप्ट का इंतजार किया. अब चालीस की उम्र में, मैं नकारात्मक या ग्रे शेड्स वाली भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हूं. महिलाएं क्या नहीं कर सकतीं? हमें सिर्फ बेबस या किसी के लिए प्रेरणादायक भूमिकाएं ही क्यों निभानी चाहिए? मुझे हमेशा लगता है कि हमें इससे कुछ ज़्यादा करना चाहिए.
आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को अब लगता है कि आपका समय आ गया है. क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको लोगों से वह ध्यान नहीं मिल रहा जो आप चाहती थीं, या जो प्रोजेक्ट आपको ऑफर किए गए वे उतने आकर्षक नहीं थे?
मोना सिंह: जीवन सिर्फ काम के बारे में नहीं है, इसे दिल खोलकर जीने के बारे में भी होना चाहिए. मैंने यात्रा की, इस बीच एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में भी सोचा, अपने परिवार—माता-पिता, बहन (जो विदेश में रहती है) के साथ समय बिताया. मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स—बंजी जंपिंग, डीप-सी डाइविंग—और कई अन्य चीजों का अनुभव किया. इसलिए, जब एक्टिंग के ऑफर कम थे, तो मैं घर पर नहीं बैठी रही या मुंह फुलाकर नहीं बैठी रही. एक कलाकार के रूप में, मैंने इसलिए काम करना बंद कर दिया क्योंकि मैं खुद को दोहराना नहीं चाहती थी. मैं सिर्फ पैसे के लिए एक ही काम करने को तैयार नहीं थी. रुकना मुश्किल होता है, कभी-कभी आप सोचते हैं, 'क्या मैं सही फैसला ले रही हूं?'; लेकिन अंत में, खुद पर और अपनी यात्रा पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है. तभी आपको ऐसे दिन देखने को मिलते हैं.
आप टेलीविजन से आई हैं. कई टीवी कलाकारों को इसका सामना करना पड़ा है कि 'आप टीवी से आई हैं'. आपको ऑडिशन या निर्माताओं से कैसा रिस्पॉन्स मिला? और आप कुछ समय के लिए टीवी से दूर क्यों रहीं?
मोना सिंह: मैंने कभी किसी माध्यम को कम नहीं आंका. अपने करियर की शुरुआत से ही मैं 'अच्छा काम' ढूंढ रही थी, न कि 'माध्यम'. मैंने टीवी से ब्रेक लिया क्योंकि वहां कुछ नया नहीं था. मुझे कब तक वही डेली सीरियल करने थे? टीवी पर मैंने सब कुछ कर लिया था - होस्टिंग, प्रतियोगिताओं में भाग लेना, सीरियल में काम करना, कैमियो. फिर मुझे एक कलाकार के रूप में विकसित होने की जरूरत थी! इसलिए मैंने टीवी छोड़ दिया. उस दौरान मैंने वायरल फीवर के यूट्यूब शो देखना शुरू किया - तभी मुझे लगा, 'यह कुछ अलग है; एक नई तरह की कहानी, एक नई तरह की सिनेमाई चेतना' इसलिए मैंने सही अवसर का इंतजार किया. लगभग 2017 में ओटीटी शुरू हुआ और 'ये मेरी फैमिली' जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ एक नई यात्रा शुरू हुई. उस इंतजार ने मेरे लिए आगे का रास्ता खोल दिया.
आपकी अपनी मां के साथ कैसा रिश्ता है?
मोना सिंह: बचपन में मां-बेटी का रिश्ता थोड़ा सख्त होता है, क्योंकि मां को बेटी की रक्षा करनी पड़ती है. मेरी मां कामकाजी महिला थीं, फिर भी उन्होंने हमें करियर के मामले में पूरी आजादी दी. आज वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं—मेरी राजदार, यात्रा साथी, फिल्म देखने की साथी और खाना खाने की साथी. समय के साथ यह रिश्ता और गहरा होता जा रहा है. पहले झगड़े होते थे—मैं पापा की लाडली थी; लेकिन अब मुझे अपनी मां के साथ सब कुछ साझा करने में अच्छा लगता है. समय के साथ यह रिश्ता और भी खूबसूरत हो गया है.
मोना, क्या आपको नहीं लगता कि चालीस साल की उम्र में मां का किरदार निभाना थोड़ा जल्दी है? क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो हीरो साठ साल की उम्र में भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आते हैं.
मोना सिंह: सच कहूं तो, मैं बीस साल की उम्र से ही मां के किरदार निभा रही हूं. इसलिए मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई. कोई भी रोल स्वीकार करते समय मैं खुद से एक सवाल पूछती हूं, क्या यह किरदार कहानी को कोई दिशा देता है? क्या मेरा रोल कहानी को आगे बढ़ाता है? अगर जवाब 'हां' है, तो उम्र या खूबसूरती मेरे लिए गौण हैं. मेरे लिए पर्दे पर 'खूबसूरत' दिखने से ज्यादा जरूरी है किरदार के साथ न्याय करना. प्रमोशन के दौरान दर्शकों को मेरे बारे में, मेरी उम्र के बारे में सब पता होता है. इसलिए मैं पर्दे पर सिर्फ उस किरदार में जीना चाहती हूं. मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि मैं हर समय ग्लैमरस दिखूं. मैंने 'जस्सी' से सीखा कि यह इंडस्ट्री सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिभा के बारे में भी है.
ग्लैमर की छवि से बाहर निकलकर आपको प्रभावशाली और अलग-अलग तरह की भूमिकाएं मिलने लगीं—आपकी राय में असली मोड़ क्या था? 'लाल सिंह चड्ढा'?
मोना सिंह: अपने करियर पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि 'मेड इन हेवन' और 'लाल सिंह चड्ढा' दो प्रोजेक्ट मेरे लिए निर्णायक साबित हुए. इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मुझे एक अभिनेत्री के रूप में खुद को नए सिरे से स्थापित करने का मौका मिला. मैंने इससे पहले भी कई भूमिकाएं निभाई थीं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की वजह से इंडस्ट्री ने मुझे गंभीरता से और एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया.
'मेड इन हेवन' जैसी वेब सीरीज में काम करते हुए मुझे किरदारों की बारीकियों और जटिलताओं को व्यक्त करने का मौका मिला, वहीं 'लाल सिंह चड्ढा' में मेरी भूमिका ने दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ी. इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद निर्माता-निर्देशक मुझे एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में देखने लगे जो विविध और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है, न कि सिर्फ एक ग्लैमरस या एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली अभिनेत्री के रूप में.
बेशक, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ा. कभी-कभी सही अवसर आने तक इंतजार करना मुश्किल होता था, लेकिन मैंने हमेशा 'सही नौकरी' चुनने पर जोर दिया. आज पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि इंतजार करना जरूरी था. उस समय ने मुझे अधिक परिपक्व बनाया और सही अवसर आने पर उसका पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार किया. इसीलिए मैं आज जो कुछ भी हो रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे कोई पछतावा नहीं है.
क्या आप कोई पंजाबी फिल्म भी करने वाली हैं?
मोना सिंह: जी हां, इस बारे में काफी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन तारीखें मेल नहीं खातीं या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ टकराव हो जाता है, फिर भी, मैं पंजाबी फिल्म में काम करना जरूर पसंद करूंगी.