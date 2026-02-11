ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: 'अस्सी' क्यों है खास?, रेवती ने बताई एक-एक बात, विजय की आखिरी फिल्म में होगा खास रोल

रेवती की अपकमिंग फिल्म थलपति विजय की जन-नायकन है, जो कि साउथ सुपरस्टार की आखिरी फिल्म है.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 3:27 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 3:32 PM IST

रेवती मलयाली दर्शकों की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक हैं. हालांकि वे फिलहाल मलयालम सिनेमा में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन हिंदी और तमिल फिल्मों में लगातार काम कर रही हैं. वे साल में दो फिल्मों में ही काम करती हैं. यह रेवती का अपना टारगेट है.

रेवती सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में निर्देशित करने को तैयार नहीं हैं. रेवती की नई फिल्म 'आस्सी' है, जो 20 फरवरी को रिलीज होगी. रेवती विजय की आगामी फिल्म 'जन नायकान' में भी नजर आएंगी. रेवती ने ईटीवी भारत से बातचीत के लिए समय निकाला और कुछ जानकारी साझा की.

फिल्म अस्सी से जुड़ीं खास बातें

रेवती ने कहा, 'मैं साल में ज्यादा से ज्यादा एक या दो फिल्मों में ही काम करती हूं. इसीलिए मैं इस बात पर जोर देती हूं कि जिस फिल्म में मैं अभिनय करूं, उसका किरदार और कहानी अच्छी होनी चाहिए. किरदार का आकार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. भले ही वह छोटा हो, लेकिन मेरा किरदार फिल्म की कहानी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए. साथ ही, मुझे ऐसे किरदार निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो बार-बार दोहराए जा रहे हों.

हिंदी फिल्म 'अस्सी' की पटकथा बेहद बेहतरीन ढंग से लिखी और पूरी की गई है. एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, उसके बाद के मुकदमे और कानूनी बहसें इसी सब्जेक्ट पर आधारित है. इस विषय पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं. फिल्म 'अस्सी' की कहानी भी इससे अलग नहीं है, लेकिन निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इस विषय को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वह बिलकुल अनूठा है.


उनकी पिछली फिल्में जैसे मुल्क, थप्पड़ और आर्टिकल 15 देखें तो दर्शकों को उनकी शैली की अलग चीजों का एहसास होगा. उन्होंने फिल्म 'अस्सी' पर गहराई से काम किया है. कहानी निर्देशक के नजरिए से बताई गई है. वे एक सामान्य समाज में घटित घटनाओं को खोजकर और उनकी गहराई में उतरकर कहानी लिखते हैं. मुझे उनकी लेखन शैली और फिल्म की बारीकियों पर उनका नजरिया बहुत पसंद आया. इसके अलावा, मैं फिल्म 'अस्सी' में एक जज की भूमिका निभा रही हूं. मैंने अपने करियर में कभी जज की भूमिका नहीं की है. इस फिल्म के कोर्टरूम सीन को बहुत ही रियल तरीके से फिल्माया गया है.

Revathi
रेवती क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को महत्व देती हैं. ((Photo: Special arrangement))

जैसा कि ट्रेलर में बताया गया है, यह फिल्म किसी विशेष घटना पर आधारित नहीं है. इस फिल्म में जिन चीजों पर चर्चा की गई है, वे हर दिन हर देश में इसी तरह घटित हो रही हैं. हम अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से हर दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के बारे में पढ़ते हैं. 'अस्सी' इन्हीं चीजों पर आधारित है. मुझे निर्देशक का फिल्म निर्माण का तरीका बहुत पसंद आयाट.


फिल्मों के कैरेक्टर पर क्या बोलीं रेवती?

इस पर रेवती कहा, निर्देशक और पटकथा लेखक को इस बात का स्पष्ट अंदाजा होता है कि उनकी फिल्म के कैरेक्टर पर्दे पर कैसे दिखने चाहिए. जब ​​मैं किसी कैरेक्टर को उनकी फिल्म में अभिनय करने के लिए बुलाती हूं, तो यह मेरा दायित्व है कि मैं उनका नजरिए और रचनात्मकता के अनुरूप कार्य करूं.

मैं कभी किसी के टैलेंट में दखल नहीं देती. एक अभिनेता के तौर पर, जब मैं किसी फिल्म की कहानी सुनती हूं, तो मैं यह देखती हूं कि उस फिल्म के सीन और किरदार मुझसे जुड़ते हैं या नहीं, जब मैं बहुत सारी फिल्में कर रही थी, तब मैंने कुछ फिल्मों की कहानी और किरदारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं साल में सिर्फ एक या दो फिल्में ही करता हूं, इसलिए, मैं ध्यान से देखता हूं कि मेरे पास आने वाली फिल्म की कहानी व्यापक रूप से दर्शकों से क्या संदेश देती है.

एक अभिनेत्री के तौर पर, मेरा मानना ​​है कि निर्देशक रेवती के विचार और राय मायने नहीं रखते. हालांकि, एक अभिनेत्री होने के नाते, मैं अक्सर फिल्म के निर्देशक या पटकथा लेखक को अपने विचार बता देती हूं. अगर उन्हें मेरा विचार पसंद आता है, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. अगर वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते, तो मैं खुले मन से मना कर देती हूं. रेवती कहती हैं कि वह गंभीरता से लेखन और निर्देशन के बारे में सोच रही हैं.

उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में निर्देशित की हैं, वे किसी और की कहानी और कहानी पर आधारित हैं. फिलहाल, मैं लेखिका नहीं हूं, लेकिन रेवती ने कहा कि वह भविष्य में लेखन सीखने की कोशिश करेंगी. इसके लिए प्रयास शुरू हो चुकी हैं.

Revathi
जन-नायकन में कैमियो करेंगी एक्ट्रेस ((Photo: Special arrangement))
निर्देशक या एक्ट्रेस ? निर्देशक किसी अभिनेता को इस समझ के साथ चुनते हैं कि वह किरदार लिखित किरदार से बेहतर होगा. यहां तक ​​कि जब मैं निर्देशन करती हूं, तो मैं ऐसे अभिनेता से संपर्क करती हूं जो मेरी फिल्म में किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सके. इसी सोच के साथ निर्देशक एक अभिनेत्री के तौर पर मुझसे किसी भूमिका के लिए संपर्क करते हैं. वहां हमारा काम सिर्फ निर्देशक द्वारा दिए गए किरदार को बेहतर बनाना और उसे बिना किसी कमी के पेश करना होता है.

मुझे अभिनेत्री के तौर पर मौके मिल रहे हैं, क्योंकि निर्देशकों को मुझ पर भरोसा है कि मैं अपने सामने आने वाली भूमिकाओं को बखूबी निभा सकती हूं. आजकल, मुझे हर फिल्म और किरदार चुनौतीपूर्ण लगना चाहिए. अगर मैंने बहुत सारी फिल्में की होतीं, तो मुझे इतना चुनौतीपूर्ण नहीं लगता. अतीत में मैंने एक ऐसा किरदार निभाया था जो मुझे बेहद चुनौतीपूर्ण लगा था.

एक बार जब मैं कोई किरदार निभाने का फैसला कर लेती हूं, तो मैं उस पर पूरी तैयारी करती हूं. उस तैयारी में, मैं उस किरदार के शानदार गुणों को तय करती हूं. मैं उन बारीकियों को समझ सकती हूं, जैसे कि वह किरदार कैसे कपड़े पहनेगा, किसी सीन में कैसे प्रतिक्रिया देगा, कैसे हंसेगा, कैसे रोएगा, आदि. मैं इस बारे में नहीं सोचती कि कोई किरदार कैसे अभिनय करेगा और प्रदर्शन करेगा. मैं इस बारे में सोचती हूं कि वह किरदार कैसे प्रतिक्रिया देगा. किसी सीन में वह किरदार कैसे प्रतिक्रिया देगा... यही वह चीज है, जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूं, मेरे लिए, यह भी एक सामान्य प्रक्रिया है.

मैं एक निर्देशक की अभिनेत्री हूं. किसी फिल्म की कहानी को शुरू से अंत तक केवल निर्देशक ही क्लियर रूप से समझ सकती हूं. मेरे अंदर के अभिनेता के लिए, सबसे बड़ा आलोचक उस फिल्म का निर्देशक होता है, जब हम किसी निर्देशक के साथ काम करते हैं, तो वे ही सबसे पहले यह तय करते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं.

मैंने महेश नारायणन की आने वाली फिल्म 'पैट्रियट' में अभिनय किया है. मैंने उस फिल्म में केवल एक सीन में अभिनय किया है. अगर यह एक ही सीन है, तो यह एक ही सीन है, और महेश नारायणन जैसे निर्देशकों का मानना ​​है कि अगर मैं वह किरदार निभाती हूं, तो उस किरदार का उस फिल्म की कहानी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.

एक्ट्रेस को फिल्म पैट्रियट में मिला खास रोल

फिल्म 'पैट्रियट' में मेरा सिर्फ एक ही सीन था और शूटिंग का सिर्फ एक ही दिन था. तब भी, मैं निर्देशक से किरदार के संवाद बोलने के तरीके, उसकी हरकतों के बारे में उनकी राय पूछती थी. मैं निर्देशक से किरदार निभाने के लिए जरूरी हर जानकारी लेती थी और खुद भी पूरी तैयारी करती थी. महेश ने मुझे फिल्म 'पैट्रियट' के लिए बुलाया. जब मैंने उन्हें बताया कि इसमें सिर्फ एक ही सीन है, तो महेश ने मुझसे पूछा कि मैं यह क्यों कर रही हूं. उनके जवाब से मुझे तसल्ली मिली. अगर मुझ जैसी किसी को किसी सीन के लिए बुलाया जाता है, तो उसके पास कोई ठोस वजह जरूर होगी. मुझे महेश नारायणन एक निर्देशक के तौर पर बहुत पसंद हैं.

Revathi
फिल्म अस्सी से जुड़ीं बातें बताईं ((Photo: Special arrangement))

थलपति की आखिर फिल्म में भी आएंगी नजर

रेवती ने बताया कि वह फिल्म जन-नायकान में भी एक किरदार निभा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह उस फिल्म में सिर्फ एक सीन में अभिनय कर रही हैं.
पहले बताए गए कारण ही उन्हें फिल्म जन-नायकान में काम करने के लिए प्रेरित किया. जब मैंने निर्देशक एच विनोद से पूछा कि उन्होंने मुझे एक सीन के लिए क्यों बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उस सीन में अभिनय करेंगी, तो उस किरदार का प्रभाव फिल्म को बहुत फायदा पहुंचाएगा. फिल्म जन नायकान की कहानी भी मुझे बहुत पसंद आई. फिल्म जन नायकान की रिलीज से जुड़े संकट के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है. मैं पूरी फिल्म नहीं देख पाई हूं. इसलिए, रेवती ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. मुझे नहीं पता कि फिल्म जन-नायकान की रिलीज क्यों रोकी गई है.


'मैं मनोरंजन के लिए फिल्म नहीं बनाती'

फिल्में ज्यादातर एंटरटेनिंग होती हैं. हालांकि, जब मैं किसी फिल्म का निर्देशन करने का फैसला करती हूं, तो इस बात पर जोर जरूर रहता है कि उसमें कोई गहरा संदेश होना चाहिए. मेरी फिल्म देखने वाले दर्शकों को उस फिल्म के माध्यम से मेरे संदेश के बारे में फिर से सोचना चाहिए. उस पर चर्चा होनी चाहिए. मैं उनके जीवन से जुड़ना चाहती हूं. मेरी फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनी हैं.

कैसे मुद्दों पर फिल्म बनाती हैं रेवती?

गंभीर मुद्दों पर आधारित फिल्मों और कमर्शियल फिल्मों के लिए अपार संभावनाएं हैं. दोनों प्रकार की फिल्में फिल्म उद्योग को मजबूत करती हैं. सार्थक फिल्में बनाना है या व्यावसायिक फिल्में, यह प्रत्येक निर्देशक का अपना निर्णय है. मेरा मानना ​​है कि केवल सार्थक फिल्में ही पर्याप्त नहीं हैं. रेवती ने फिल्मों में प्रदर्शित विचारों पर आपत्तियों के बारे में भी अपनी राय स्पष्ट की.

उन्होंने कहा, 'भारत एक बहुत ही जटिल देश है. विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक भिन्नताओं के बावजूद, हम यहां बिना किसी बड़ी समस्या के रहते हैं. हम पिछले 75-76 वर्षों से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं. देश में एक वैधानिक व्यवस्था है. कुछ चीजों पर फिल्मों के माध्यम से चर्चा नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा सेंसर बोर्ड को लग सकता है कि खुलकर बोलने की स्वतंत्रता नहीं है.

लेकिन रचनात्मक स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज होती है. कलाकार की स्वतंत्रता का निर्णय जनता को करना चाहिए. इसका मतलब यह नहीं है कि सेंसर बोर्ड को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए. कुछ फिल्मों में हिंसा देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें दिखाने की अनुमति क्यों दी गई.

हमारे समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है. इसका एकमात्र कारण सिनेमा नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सिनेमा भी समाज में हिंसा का कारण है. इसका यह अर्थ नहीं है कि सिनेमा में हिंसा दिखाना गलत है. हिंसा को वीरता के आवरण में पेश करना खतरनाक हो जाता है. जब से हिंसा को वीरता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाने लगा है, तब से यह युवा मन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है. यही एक बात है जिस पर मुझे कड़ी आपत्ति है.

महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

सिनेमा रेवती ने क्लियर किया कि यह गर्व की बात है कि उनके द्वारा निर्देशित फिल्म 'मिथिर' ने भारतीय फिल्मों में महिला तकनीशियनों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया है. पिछले 20 वर्षों पर नजर डालें तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में महिला तकनीशियनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. विशेष रूप से कैमरा के पीछे काम करने वाली महिला तकनीशियनों की संख्या में. मेरी पहली निर्देशित फिल्म 'मिथिर' इस बात का सबूत थी कि महिला तकनीशियन भी अच्छी फिल्में बना सकती हैं.

महिलाएं भी फिल्म निर्देशन कर सकती हैं, वे छायांकन संभाल सकती हैं. वे एडिटिंग भी कर सकती हैं. बीना पॉल को फिल्म 'मिथिर' के लिए बेस्ट एडिटिंग का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. महिला तकनीशियन अब सिर्फ मेकअप, कॉस्ट्यूम और हेयर डिपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं हैं. दक्षिण भारतीय फिल्मों में कुछ समय तक यही स्थिति थी.

सिनेमा कला का एक ऐसा संगम है जिसमें निर्देशन, कैमरा, कला निर्देशन और पटकथा जैसे कई क्षेत्र शामिल होते हैं. यह एक सहयोगात्मक कला है जो विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के एक साथ आने से उत्पन्न होती है. सिनेमा में निर्देशक का काम विभिन्न कलात्मक गतिविधियों का समन्वय करना होता है. मेरा मानना ​​है कि महिलाओं में भी यह क्षमता है. हमारे आसपास कई प्रतिभाशाली लोग हैं. फिल्म 'मिथिर' एक ऐसा उदाहरण था जिसने समाज को इस बात की याद दिलाई.

2000 के दशक में दक्षिण भारतीय फिल्मों में महिलाओं की उपस्थिति 2026 में अब जैसी नहीं है. उनकी उपस्थिति दोगुनी से भी अधिक हो गई है. रेवती बताती हैं कि महिला तकनीशियनों के मामले में दक्षिण भारतीय फिल्में अभी भी बॉलीवुड से तुलना करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं.

रेवती ने बताया कि हाल के समय में महिला प्रधान फिल्मों की सफलता का कारण यह है कि दर्शकों का मनोरंजन के प्रति नजरिया बदल गया है. रेवती ने कहा कि फिल्म 'लोका' की अपार सफलता इसका एक उदाहरण है। यह कहना प्रगतिशील सोच को दर्शाता है कि यहां के दर्शक फिल्म 'लोका' में दर्शाई गई समानता को स्वीकार करते हैं. दर्शक फिल्म की अच्छी कहानी, संगीत और उसमें दिखाए गए रिश्तों के भावों का आनंद ले सकते हैं. यही कारण है कि 'लोका' जैसी फिल्में यहां इतनी सफल होती हैं.

भारती राजा ने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा

रेवती को सिनेमा की दुनिया से परिचय तमिल निर्देशक भारती राजा ने कराया था. रेवती ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने, एक मलयाली होने के बावजूद, पहली बार तमिल फिल्म में अभिनय किया.

असल में, मैं एक क्लासिकल डांसर हूं. उस समय, मेरी कुछ तस्वीरें एक पत्रिका में छपीं. नृत्य से जुड़ी मेरी तस्वीरें 14-15 साल की उम्र से ही पत्रिकाओं में छपती रही हैं. भारती राजा ने इन तस्वीरों को देखकर मुझ पर ध्यान दिया और मुझे अपनी फिल्म 'मन वासनय' में सेलेक्ट किया. निर्देशक ने शास्त्रीय नृत्य की वेशभूषा में मेरी तस्वीरें देखकर मुझे अभिनय के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस फिल्म में मेरा किरदार नृत्य से बिल्कुल अलग था. मैं सभी दक्षिण भारतीय, कई हिंदी फिल्मों में काम करती हूं. मैं हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी करती हूं.

रेवती को एक कलाकार के रूप में जो बात अलग बनाती है, वह यही खासियत है. रेवती ने कहा कि कि महिलाओं की भाषा सीखने और समझने की विशेष क्षमता ने उन्हें इन सबमें मदद की। अगर आप ध्यान देंगे, तो आप समझेंगे कि ज्यादातर महिलाओं में भाषाएं बहुत जल्दी सीखने और समझने की विशेष क्षमता होती है. यह एक तरह से उनका स्वाभाविक गुण है. अगर आप ध्यान देंगे, तो आप समझेंगे कि विदेशी भाषाओं में अभिनय करने वाली महिलाएं ही सबसे आगे हैं. लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने मुझे वहां भी प्रभावित किया दुलकर सलमान. उन्होंने जो किया है, वह हर किसी को चकित कर देता है.

उन्होंने मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगु जैसी सभी भाषाओं में सफल फिल्में बनाई हैं. उन्होंने अपनी आवाज में डबिंग की. यह एक अद्भुत बात है. भारतीय फिल्मों में, एक अच्छी फिल्म एक अच्छी कहानी होती है... मैं यही सोचती थी. इसीलिए भाषा मेरे लिए बाधा नहीं बनी. उन्होंने हिंदी में फिल्में निर्देशित कीं क्योंकि हिंदी में एक अच्छा विचार और एक अच्छी परिस्थिति सामने आई. उन्होंने मलयालम में भी फिल्में निर्देशित की हैं.

रेवती ने मलयाली दर्शकों को उनके द्वारा दिखाए गए प्यार के लिए धन्यवाद देना भी नहीं भूला

अन्य भाषाओं की तुलना में मैंने मलयालम में ज्यादा फिल्में नहीं की हैं, लेकिन मलयालम में मैंने कई गहरे किरदारों को बखूबी निभाया है. मैंने जितनी भी मलयालम फिल्में की हैं, वे सभी अच्छी रही हैं. यही कारण है कि मलयाली दर्शक आज भी मुझे प्यार करते हैं. नई पीढ़ी के बच्चे मुझे पहचानते हैं. मुझे हमेशा से मलयालम फिल्में पसंद रही हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं जो भी फिल्म करती हूं, बहुत सोच-समझकर फैसला लेती हूं. मैं न सिर्फ मलयालम में, बल्कि सभी भाषाओं में लगातार अच्छे किरदार निभा रही हूं.

रेवती ने स्पष्ट किया कि मलयालम में ब्रेक इसलिए आया क्योंकि 2012 के बाद मुझे लगातार अच्छे किरदार नहीं मिले. उस दौरान मुझे मलयालम में ऐसे किरदार नहीं मिले जिनसे मुझे प्रेरणा मिली हो.

Last Updated : February 11, 2026 at 3:32 PM IST

