एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: बिग बॉस विजय विक्रम सिंह बनना चाहते थे आर्मी ऑफिसर, जानें फिर कैसे मिला सलमान खान का शो
बिग बॉस की दमदार आवाज विजय विक्रम सिंह से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. यहां पढ़ें इंटरव्यू.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 5:32 PM IST
कानपुर: जब मैने इंडस्ट्री में कदम रखा तो फेम मेरी रडार में ही नहीं था. वॉयस आर्टिस्ट मै इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इसमें मुझे मजा आता था मैने जिस समय इसकी शुरुआत की थी उस समय वॉयस आर्टिस्ट फेमस नहीं होते थे करीब 6 साल बाद जब मैने इंटरव्यू दिया और जब वो फेमस हुआ तो लोग मुझे पहचानने लगे ये उपलब्धि मेरे लिए एक क्रेडिट बोनस की तरह थी मैने जिस चीज की कभी कल्पना ही नहीं की थी अब वह मुझे हासिल हो गया थ, ये बातें ईटीवी भारत संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अपनी दमदार आवाज से पहचान बनाने वाले वॉयस आर्टिस्ट, एक्टर व मोटिवेशनल स्पीकर विजय विक्रम सिंह ने कही.
वह कानपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के टॉक विद विजय विक्रम सिंह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने बिग बॉस के अंदाज में ही ईटीवी भारत समूह की प्रशंसा करते हुए कहा कि, बिग बॉस ने ईटीवी भारत के पत्रकार का स्वागत किया.
सवाल: बचपन में ही आपने फौजी बनने का सपना बुन लिया था. यहां तक कि दादाजी आपको ब्रिगेडियर कहकर बुलाते थे. ऐसा क्या हुआ, जो आप वॉयस अर्टिस्ट बन गए?
जवाब: ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत के दौरान वॉयस आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह ने बताया कि, वह सपना था जो टूट गया और जो आज हूं यह सपना कभी देखा ही नहीं था और वह पूरा भी हो गया यानी जो मेरा फौजी बनने का सपना था, वह तो पूरा नहीं हुआ लेकिन जो वॉयस आर्टिस्ट बनने का सपना कभी मैंने देखा ही नहीं था, वह सच हो गया था ये इस वजह से हुआ कि क्योंकि मैंने अपनी सोच को बदला और जीवन में कई चीजों का परीक्षण किया तभी मै आज यहां तक पहुंच पाया.
सवाल: ग्रेजुएशन के बाद आपने आठ बार एसएसबी की परीक्षा दी हर बार असफलता ही हाथ लगी फिर भी आपने हार नहीं मानी और आज आप सफलता के शिखर पर हैं इसे कैसे देखते हैं?
जवाब: इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मै उस समय काफी ज्यादा टूट गया था, उस समय के अनुभव को मैने बच्चों के साथ आज साझा भी किया है कि आखिर कैसे मै उस समय लगातार एक के बाद एक मिल रही असफलताओं को सहन नहीं कर पाया और बुरी तरह से टूट गया, इतना ही नहीं उस असफलता का परिणाम भी मैने खुद ही भुगता, हालांकि मै खुद को बहुत खुश किस्मत समझता हूं कि ईश्वर ने मुझे एक दूसरा मौका दिया, इसके बाद मेरे जीवन में संघर्ष नहीं था बस मेरी सोच बदल गई थ, जिसकी वजह से मौत के मुहाने से निकलकर आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं कि आपके साथ सीधे संवाद कर पा रहा हूं, मै युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा कि वह अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखें अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा.
सवाल: बिग बॉस को पहले अमिताभ बच्चन और फिर अब सलमान खान होस्ट कर रहे हैं क्या कभी सलमान के साथ आपका संवाद हुआ?
जवाब: वॉयस आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस में अपने करियर की शुरुआत चौथे सीजन से की थी पहला, दूसरा और तीसरा सीजन उन्होंने बतौर ऑडियंस ही देखा था. चौथे सीजन से जुड़ने के बाद से वह अभी तक बिग बॉस में बतौर वॉयस आर्टिस्ट के रूप में सलमान सर के साथ काम कर रहे है. उन्होंने कहा कि, मै जितनी बार उनसे मिला हूं बड़े ही प्यार से ही उन्होंने मुझसे मुलाकात की है पिछले साल की ही बात है मेरी 10 साल की बेटी जिद कर रही थी कि मुझे सलमान सर से मिलना है उस समय सिक्योरिटी के कारण उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बेटी से मुलाकात की और मेरी बेटी तो मुझसे एक कदम आगे निकली उसने न सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाई बल्कि उन्हें गाना भी सुनाया गाना सुनकर सलमान सर को बहुत अच्छा लगा और जब वह बाहर निकले तो उन्होंने हाथ हिला कर कहा कि यह बहुत अच्छा गाती ह, इस ट्रेनिंग कराते रहना आज मेरी बेटी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही है.
सवाल: आप कई सेलिब्रिटी और एक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं. उन्हें सीखाने में किस तरह की चुनौतियां आई उसके बारे में बताएं?
जवाब: वॉयस आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह ने बताया कि जिन भी आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज के साथ मैने काम किया वह सभी पूरी तरीके से ट्रेंड है. जब हम किसी सेलिब्रिटी की ग्लैमर लाइफ को देखते हैं तो हमे उनके पीछे की सीरियसनेस और स्ट्रगल का अंदाजा नहीं होता ह, जितने भी लोगों के साथ मैंने अभी तक काम किया है, उनमें शरवरी, संजना, सुष्मिता सेन, इमरान हाशमी समेत कई एक्टर और सेलिब्रिटी शामिल है, उन्होंने कहा कि सुष्मिता जी को तो मैने कुछ चीजे एक फोन पर ही लिखकर भेज दी थी और उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से सीख लिया था. इमरान के साथ अभी जब मै आवारापन 2 मूवी के लिए काम कर रहा था तो मैंने देखा और समझा उनकी अपनी नॉलेज काफी ज्यादा है, उनमें सीखने की ललक बहुत ज्यादा है, मै उन्हें एक बताता था वह तीन चीज सर्च करके मेरे पास ले आते थे, मै सच कहूं तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है.
सवाल: कानपुर विश्वविद्यालय से अब आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में जुड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ छात्रों को आपसे सीखने को मिलेगा?
जवाब: इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छा कदम है कि मुझे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्ति की बात की गई है, मैं खुश हूं कि मुझे विश्वविद्यालय के छात्रों को सीखाने का मौका मिलेगा, जितने भी युवा है मै उन सभी से कहना चाहूंगा कि वह सभी मैन्युअली कम्युनिकेशन पर काम करें क्योंकि वह इस पर जितना ज्यादा काम करेंगे वह उतना ही अच्छा एक वक़्ता बनेंगे साथ ही में आगे जाकर उन्हें अपने करियर में भी इसके जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मैं छात्रों को इसकी महत्वपूर्णता और वॉइस का इस्तेमाल करके कैसे कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं, कैसे वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर उनसे बात करूंगा.
सवाल: जो युवा वॉयस आर्टिस्ट की दिशा में काम करना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते उन्हें किस तरीके का मार्गदर्शन देंगे?
जवाब: देखिए सबसे पहले तो यह मानना होगा हताशा जीवन का एक बड़ा हिस्सा है उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि दुनिया जिसे कहती जादू का खिलौना है मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है गम और खुशी दोनों ही कुछ देर के साथी हैं फिर रास्ता ही रास्ता है ना हंसना है ना रोना है उन्होंने कहा कि, असफलता सफलता की तरह बहुत छोटे समय के लिए आती है, अब यह आप पर निर्भर करता है कि इस दौरान आप चल कैसे रहे हैं, अगर दोनों में किसी एक को भी आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपके हाथ सिर्फ असफलता ही लगेगी.