एक्सक्लूसिव: DDLJ@30: ऐसे तैयार हुआ था 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का शानदार सीक्रेट संगीत, पढ़ें दिलचस्प कहानी

शाहरुख-काजोल की डीडीएलजे 20 अक्टूबर को 30 साल की हो जाएगी. सालगिरह से पहले, ब्लॉकबस्टर फिल्मों की अनकही संगीत कहानी के बारे में जानें.

Published : October 18, 2025 at 7:26 PM IST

10 Min Read
आगामी 20 अक्टूबर, 2025 को, बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपनी रिलीज के 30 साल पूरे करने जा रही है. सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर में एक बेहद अहम मोड़ लाने वाली इस रोमांटिक ड्रामा का प्रीमियर 20 अक्टूबर, 1995 को हुआ था और तब से यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. यह फिल्म न केवल एक सांस्कृतिक तौर पर हिट हुई, बल्कि इसने एक ब्लॉकबस्टर साउंडट्रैक भी तैयार किया जो दशकों तक लोकप्रिय रहा. संगीतकार जोड़ी जतिन-ललित द्वारा रचित साउंडट्रैक और आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत, उस साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉलीवुड संगीत साबित हुआ था.

कहानी और गानों से बनी कल्ट क्लासिक फिल्म

'तुझे देखा तो', 'मेहंदी लगा के रखना' और 'हो गया है तुझको तो प्यार सजना' जैसे गाने संस्कृति में रचे-बसे हैं और इस एल्बम को 2005 में बीबीसी एशियन नेटवर्क के वोटरों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ हिंदी साउंडट्रैक चुना था. विशेषज्ञों का कहना है कि डीडीएलजे का संगीत एक खास पहचान इसलिए बना क्योंकि इसे 1990 के दशक के बॉलीवुड संगीत का नया रूप माना गया. आकर्षक और मधुर धुनों के तालमेल के साथ, साउंडट्रैक की जबरदस्त कमर्शियल सक्ससे, साथ ही फ़िल्म की बातें जैसे इसकी रोमांटिक कहानी और लोकप्रिय मुख्य कलाकार, ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया और रोमांटिक बॉलीवुड सिनेमा के भविष्य को आकार देने में मदद की. सबसे अनोखी बात यह है कि यह मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में रिलीज़ होने के बाद से अब तक बिना रुके चल रहा है, जहां दर्शक गानों और कई नाटकीय पलों पर हूटिंग, सीटियां बजाते, तालियां बजाते और तालियाँ बजाते नज़र आते हैं.

डीडीएलजे से मिली म्यूजिक डायरेक्टर्स को पहचान

'डीडीएलजे से पहले हमें जो जीता वही सिकंदर, राजू बन गया जेंटलमैन और खिलाड़ी जैसी फ़िल्मों के लिए काफी सराहना मिली थी, लेकिन डीडीएलजे ही थी जिसने हमें शोहरत और कामयाबी के एक नए मुकाम पर पहुंचाया, ऐसी फिल्में और संगीत ज़िंदगी में शायद एक बार ही मिलते हैं. डीडीएलजे के बाद हमने कई फ़िल्मों में संगीत दिया, लेकिन हमें वैसी सफलता नहीं मिली. यह एक अद्भुत अनुभव था कि यह सहयोग कैसे हुआ... लता जी ने सभी गाने गाए और बख्शी साहब ने लिखे और फिर पहली बार यशराज बैनर के साथ काम किया. आदित्य चोपड़ा ने इस फ़िल्म के साथ निर्देशन में कदम रखा और यह अब तक सुनी गई सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक थी, हमने फिल्म को शुरू होने से पहले देखा था, हमें पता था कि अगर हमें अपने करियर में कुछ बड़ा करना है तो यही सही समय है, ललित पंडित कहते हैं, जिन्हें हाल ही में भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से यशराज स्टूडियो में मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था, पंडित उत्साह से कहते हैं, उन्होंने डीडीएलजे का संगीत सुना और मेरा उनसे परिचय हुआ.

फिल्म का म्यूजिक बनाने में लगा इतना समय

1994 के अंत के उन दिनों को याद करते हुए, जब फिल्म की कल्पना की जा रही थी, पंडित कहते हैं कि चोपड़ा परिवार ने डीडीएलजे के संगीत के लिए काफ़ी समय मांगा था, जो उचित भी था क्योंकि आदित्य ने ख़ुद इस फिल्म पर काफ़ी काम किया था, वे कहते हैं, हमने फिल्म के संगीत के लिए चार-पांच महीने समर्पित किए, उस समय हमें लगा कि यह वाकई बहुत अच्छा बना है, लेकिन हमें कभी अंदाजा नहीं था कि यह अगले 30 सालों और उससे भी ज़्यादा समय तक चलेगा, यह अविश्वसनीय है, पंडित याद करते हैं, हमारे संगीत सत्र यश जी के घर पर होते थे और पूरा परिवार इसमें शामिल होता था, योगदान देता था और सुझाव लेकर आता था, वे सभी दिग्गज थे जैसे लता जी, आशा जी, यश जी... हम तब बहुत छोटे थे, आदित्य खुद भी बहुत युवा थे, दिग्गजों के विशाल समर्थन वाली युवा टीम, उनके अनुभव ने हमें ऊर्जा दी। हमने निर्माताओं के साथ लगभग चार से पांच घंटे का एक विस्तृत सत्र किया और उन्होंने हमारे द्वारा रचित गीतों को सुना, यश जी बहुत प्रभावित हुए और बाद में आदित्य ने हमें फ़ोन किया और तब हमें पता चला कि वह फिल्म का निर्देशन करेंगे.

इन सिंगर्स ने दिया डीडीएलजे के गानों को आवाज

डीडीएलजे साउंडट्रैक में लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य के गायन के साथ सात गाने हैं. मंगेशकर और सानू द्वारा गाया गया रोमांटिक युगल गीत 'तुझे देखा तो' एक बड़ा चार्टबस्टर था और इसे 1990 के दशक के सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है, पंडित ने कहा, हम गायक का चयन इस आधार पर करते हैं कि यह कैसा लगेगा और कौन इसे बेहतर गाएगा, उदित ने अधिकांश गाने गाए, लेकिन हमने यह गाना कुमार सानू को दिया, फिर जरा सा झूम लू मैं में वह मस्ती और ऊर्जा थी, इसलिए आशा जी और अभिजीत के साथ यह थोड़ा स्वाभाविक था, लता जी ने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ सभी लव सॉन्ग गाए.

कुमार सानू को मिला फिल्म का सबसे बड़ा गाना

कुमार सानू के लिए, डीडीएलजे उनके जीवन और करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इतने सारे गायकों में से आदित्य का मुझे चुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और फिर लता जी के साथ युगल गीत गाने से मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने इस गाने को कौन गाएगा, इस पर बहुत विचार किया था, वे आवाज में बेशुमार रोमांस चाहते थे और मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे यह गाना मिल गया, फिल्म में बहुत सारे गाने थे और कौन जानता था कि यह गाना मील का पत्थर बन जाएगा, यह तो किस्मत और नियति है, मैंने इसके साथ न्याय करने की कोशिश की, मैं आज भी जहाँ भी जाता हूं, लोग मुझसे यह गाना गाने के लिए कहते हैं," सानू कहते हैं। "डीडीएलजे के निर्माण के दौरान और अब भी, मैंने शाहरुख से कई बार बात की है और वह हमेशा मुझे गले लगाते हैं, मंच पर वह मेरी ओर इशारा करते हुए कहते थे कि यह गायक मेरी प्रसिद्धि के लिए समान रूप से ज़िम्मेदार है, वह आज भी उस बात को नहीं भूले हैं...

पंडित बताते हैं कि शाहरुख संगीत सत्रों में खूब शामिल होते थे और कई बार रिकॉर्डिंग के लिए भी आते थे, पंडित कहते हैं, शाहरुख बहुत उत्साहित और उत्सुक थे कि संगीत अच्छा हो... वह चोपड़ा परिवार के बहुत करीब हैं और आदित्य के दोस्त हैं, इसलिए इन सब बातों ने मिलकर फिल्म को बेहद खास बना दिया, पूरी टीम ने फिल्म, उसके संगीत को बहुत समय दिया और फिल्म निर्माण के दौरान भी खूब प्यार दिया, संगीत फिल्म के स्तंभों और नायकों में से एक था, डीडीएलजे के साथ एक दिव्य जुड़ाव सा हुआ'.

जब सेट पर लंबा इंतजार

उदित नारायण, जिन्होंने कभी लोकप्रिय "मेहंदी लगाके रखना", "हो गया है तुझको" और "रुक जा" गाया था, याद करते हैं कि कैसे शाहरुख ने उनका इंतजार किया था क्योंकि गायक चार घंटे से अधिक देरी से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे थे, "जब मैं "रुक जा ओह दिल दीवाने" रिकॉर्ड करने जा रहा था, तो मैंने सुना कि शाहरुख रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इंतजार कर रहे थे। मैं उस समय अपने करियर के चरम पर था और मुझे देरी हो गई थी और जब तक मैं स्टूडियो पहुंचा, शाहरुख जा चुके थे। हर कोई मुझसे बहुत नाराज था कि 'हमारे सुपरस्टार ने इंतजार किया और चले गए' लेकिन जब गाना रिकॉर्ड हो गया और शाहरुख सहित सभी ने इसे सुना, तो सारी शिकायतें भूल गईं, निर्माताओं और बाकी सभी को गाना बेहद पसंद आया'.

आदित्य चोपड़ा ने की जी तोड़ मेहनत

खैर, संगीतकारों के लिए कई रचनात्मक चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, वह था आदित्य चोपड़ा का 'गुप्त' ढंग से काम करने का तरीका, पंडित कहते हैं, "आदित्य बहुत ही संकोची और गुप्त स्वभाव के थे और यह हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वह फिल्म की डबिंग किसी अनजान स्टूडियो में करते थे जहां कोई नहीं जाता था, फिर उन्होंने हमें एक बहुत ही छोटे स्टूडियो में, एक अनजान जगह पर, बैकग्राउंड म्यूजिक करने को कहा, जब हमने उनसे कहा कि यहां यह नहीं हो सकता क्योंकि सभी संगीतकार एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो वह नहीं माने और हमें एक बहुत ही छोटे बैंड के साथ काम चलाना पड़ा, हम सोचते रहे कि आखिर दिक्कत क्या है और धीरे-धीरे हमें उनका स्वभाव और काम करने का तरीका समझ में आ गया कि चीज़ें ऐसे ही करनी होती हैं. लेकिन संगीत, कहानी कहने, पटकथा और निर्देशन की उनकी समझ बहुत गहरी है'.

संगीत की सफलता का श्रेय किसे?

अंत में, पंडित डीडीएलजे के संगीत की सफलता का श्रेय उसकी मौलिकता और 'ब्यूटीफुल एनर्जी लेवल' को देते हैं,. हर इंटरल्यूड और हर संगीत रचना हमने खुद रची थी और सब कुछ बहुत खूबसूरती से जम गया और इसकी सफलता का एक बड़ा श्रेय लता जी को भी जाता है, उस समय वह फिल्मों के लिए नहीं गा रही थीं, वह कई प्रस्तावों को ठुकरा देती थीं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने सभी गाने गाए, बख्शी साहब ने गीतों के साथ कमाल का काम किया, यह एल्बम एक शानदार कलेक्शन है, इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, हम भी इसे दोबारा नहीं बना पाएंगे, कई बार चीजें बस यूं ही हो जाती हैं.

