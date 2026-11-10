INTERVIEW: ईशा देओल ने बताया उनके फिल्म करियर में क्या और कहां हुई बड़ी चूक, कैसे गंवाए मौके?
ईशा देओल बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. बाद में वह युवा, धूम, नो एंट्री, दस और डार्लिंग जैसे कई प्रोजेक्ट्स में दिखीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 5:23 PM IST
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. बाद में वह युवा, धूम, नो एंट्री, दस और डार्लिंग जैसे कई प्रोजेक्ट्स में दिखीं. फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद, वह रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस और हंटर: टूटेगा नहीं, तोड़ेगा जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ एक्टिंग में लौटीं.
एक्ट्रेस अब अपनी आने वाली फिल्म प्रताप के लिए तैयार हैं, जिसमें वह पहली बार अमित साध के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी. ईशा ने हाल ही में ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से फिल्म में अपने रोल, अपनी एक्टिंग जर्नी और वह किस तरह के कैरेक्टर निभाना चाहती हैं, इस बारे में बात की. उन्होंने अपनी परवरिश पर अपने परिवार के असर, अपनी मां हेमा मालिनी की एक्टिव लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी खुलकर बात की. बातचीत के दौरान, ईशा ने कहा कि उन्हें अपने करियर में मिले मौकों का कोई अफसोस नहीं है. उनका मानना है कि जो लोग उनके टैलेंट को पहचानने और उन्हें सही मौके देने में नाकाम रहे, वही लोग चूक गए.
प्रश्न: आपको फिल्म प्रताप कैसे मिली?
- मेरे मैनेजर मेरे पास कहानी लेकर आए. मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय नरेशन सुनना पसंद करती हूं. मुझे कहानी पसंद आई क्योंकि यह अलग थी. मैंने पहले रुद्र में एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी का रोल किया था, लेकिन प्रताप में मेरा कैरेक्टर काफी अलग है. इसकी जर्नी भी इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है कि खासकर महिलाएं इस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएंगी. अपने करियर के इस स्टेज पर, मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हूं, जिनकी कहानियां मीनिंगफुल हों.
प्रश्न: आप अमित साध के साथ पहली बार काम कर रही है, कैसा अनुभव रहा?
- मैं कई सालों से अमित का काम देख रही हूं. मैंने सबसे पहले उनकी एक्टिंग फिल्म काई पो छे! में देखी थी. वह बहुत नेचुरल एक्टर हैं, और उनकी परफॉर्मेंस में ईमानदारी है. कुछ एक्टर अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ड्रामैटिक बना देते हैं, लेकिन अमित का अप्रोच अलग है. मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहताी थी, और मुझे खुशी है कि प्रताप ने हमें वह मौका दिया.
सवाल: आपने पूनम के रोल के लिए कैसे तैयारी की, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अमित साध के कैरेक्टर से अलग है?
- मैंने कई महिलाओं को देखा है जो अपने पति के काम पर जाने पर अपने परिवार का ख्याल रखती हैं. जब पति दिन भर के काम के बाद घर लौटता है, तो उसकी पत्नी अक्सर उसे सम्मान और गर्व से देखती है. मैंने इन भावनाओं को समझने और उन्हें अपने परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश की.
मेरा यह भी मानना है कि स्क्रीन पर एक्टर के रिएक्शन नेचुरल दिखने चाहिए. डायरेक्टर सचिन सराफ का दोनों किरदारों के लिए एक क्लियर विज़न था, और उनके गाइडेंस से मुझे पूनम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली. असल जिंदगी में लोगों को देखने के मेरे ऑब्जर्वेशन ने भी मुझे रोल के लिए तैयार होने में मदद की.
सवाल: आप हमेशा से महिलाओं की ताकत और आजादी के बारे में खुलकर बोलती रही हैं. आपके पर्सनल अनुभव आपके चुने हुए रोल पर कैसे असर डालते हैं?
- मैं हमेशा ऐसे रोल चुनने की कोशिश करती हूं, जो महिलाओं को किसी न किसी तरह से इंस्पायर कर सकें. हर महिला में अपनी ताकत और मुश्किल हालात का सामना करने की काबिलियत होती है, लेकिन, ताकत का मतलब हमेशा लड़ना या जोर से बोलना नहीं होता. कभी-कभी, यह शांत रहने, सही फैसले लेने और अपनी पहचान और सेल्फ-रिस्पेक्ट की रक्षा करने के बारे में होता है.
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ने भी मेरी सोच को बदला है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और हर एक्सपीरियंस हमें कुछ न कुछ सिखाता है. एक औरत होने के नाते, मुझे लगता है कि अपने फैसलों पर कायम रहना और बिना डरे मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, जब भी मैं कोई कैरेक्टर निभाती हूं, तो मैं उसके इमोशंस और स्ट्रगल को समझने की कोशिश करती हूं. अगर मेरी परफॉर्मेंस से एक भी औरत को अपनी ताकत का एहसास होता है, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा.
सवाल: आपके परिवार के अनुशासन और मूल्यों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया?
- डिसिप्लिन हमारी परवरिश का एक जरूरी हिस्सा था. हमारे घर पर कई नियम थे, और मेरी दादी उन्हें मानने में बहुत सख़्त थीं. वह हर चीज पर नजर रखती थीं, जिसमें हम क्या पहनते थे, घर कब लौटते थे और हमारा बर्ताव कैसा था, यह भी शामिल था.
असल में, मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि मेरी दादी हमारे घर का CCTV कैमरा थीं! (हंसते हुए) वह लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखती थीं, लेकिन उन्हें अपने आस-पास हो रही हर चीज का पता होता था.
हमारे बचपन में स्पेगेटी टॉप्स फैशन में थे, जब भी मेरे दोस्त हमारे घर आते और मेरी दादी को लिविंग रूम में बैठे देखते, तो वे टॉप के ऊपर शर्ट पहनकर अंदर आते थे. कमरे में पहुंचते ही वे शर्ट उतार देते! (हंसते हुए) वे उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते, लेकिन वह बहुत तेज थीं और शायद ही कभी कुछ मिस करती थीं.
पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे लगता है कि उन नियमों ने हमें जिम्मेदारी, सेल्फ-कंट्रोल और फैमिली वैल्यूज का सम्मान करना सिखाया. डांस और स्पोर्ट्स ने भी मुझे डिसिप्लिन सिखाया. हमें बड़ों का सम्मान करना और कुछ बेसिक वैल्यूज को फॉलो करना सिखाया गया. मैं आज अपनी बेटियों को भी वही सबक देने की कोशिश करता हूं.
सवाल: आपकी मां हेमा मालिनी अलग-अलग फील्ड में सफल रही हैं. उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
- मेरी मां और मेरी पर्सनैलिटी अलग-अलग हैं. मुझे अपने माता-पिता दोनों से ही खूबियां मिली हैं, इसलिए मैं उन दोनों का मिला-जुला रूप हूं. मुझे अपनी मां की एक बात बहुत पसंद है कि वह हमेशा बिजी रहती हैं. वह घर पर चुपचाप नहीं बैठ सकतीं. जब वह मुंबई में होती हैं, तब भी वह बाहर जाकर लोगों से मिलने या कोई काम निपटाने के बहाने ढूंढती रहती हैं. मैं अक्सर उनसे कहती हूं कि एक दिन घर पर आराम करो, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करतींं. अगर उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता, तो वह अपने म्यूजिक टीचर को बुलाती हैं और कुछ नया सीखना शुरू कर देती हैं.
मेरी शादी से पहले, अहाना और मैं उसे एक बार छुट्टी के लिए मॉरिशस ले गए थे. हम बीच पर अपना समय एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन वह वहां बैठकर कुछ न करने से खुश नहीं थीं. उन्हें यह बोरिंग लगता था! मुझे नहीं लगता कि उसकी डिक्शनरी में 'रिलैक्स' शब्द है.
सवाल: क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके एक्टिंग टैलेंट को चमकने के लिए पर्याप्त मौके नहीं मिले?
- बिल्कुल नहीं! असल में, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मुझे अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया, वही लोग चूक गए. हर एक्टर में कुछ अलग करने की काबिलियत होती है, लेकिन यह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर है कि वे उस टैलेंट को पहचानें और सही मौके दें. मुझे जो भी काम मिला, मैंने उसे ईमानदारी से स्वीकार किया और हर रोल में अपना बेस्ट दिया. मैंने हमेशा अपने किरदारों के साथ न्याय करने की कोशिश की है. मुझे अपने करियर या मिले मौकों को लेकर कोई अफसोस नहीं है. मैं अपने काम से खुश हूं और भविष्य में अलग-अलग तरह के रोल करना चाहूंगी.
सवाल: आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखते हैं?
- समय के साथ मुझे मेंटल हेल्थ की अहमियत और ज़्यादा समझ में आई है. पहले मुझे लगता था कि जिम जाना और एक्सरसाइज करना ही काफी है. मैं मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन, जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे एहसास हुआ कि मन को शांत रखना कितना जरूरी है.
मैंने सुदर्शन क्रिया और कुछ मेडिटेशन टेक्नीक सीखी हैं, जिनसे मुझे मदद मिली है. मेरा यह भी मानना है कि हमें अपने इमोशंस को छिपाना नहीं चाहिए. अगर आपको रोने का मन करे, तो आपको रोना चाहिए. अगर आप खुश हैं, तो उस पल का मजा लें. अपने इमोशंस को समझना और मैनेज करना सीखना मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है.
सवाल: आप अपनी निजी जिंदगी में गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं?
- गुस्सा, खुशी और दुख ये सभी इंसानी नैचुरल इमोशन हैं. मुझे लगता है कि गुस्सा अक्सर इमोशनल चोट या किसी ऐसी चीज से आता है, जिसने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो. हमें तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है.
पहले मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैंने इस पर काम किया. आज, इमोशंस को मैनेज करने के अलग-अलग तरीके हैं, जिनमें थेरेपी, मेडिटेशन और किकबॉक्सिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं. ये हमें अपनी फीलिंग्स से बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकती हैं. मुझे नहीं लगता कि गुस्सा कोई बुरी भावना है. कभी-कभी गुस्सा आना स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जैसे खुश या दुखी होना स्वाभाविक है. मायने यह रखता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं.