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INTERVIEW: ईशा देओल ने बताया उनके फिल्म करियर में क्या और कहां हुई बड़ी चूक, कैसे गंवाए मौके?

ईशा देओल ( Special Arrangement/ETvV Bharat )

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. बाद में वह युवा, धूम, नो एंट्री, दस और डार्लिंग जैसे कई प्रोजेक्ट्स में दिखीं. फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद, वह रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस और हंटर: टूटेगा नहीं, तोड़ेगा जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ एक्टिंग में लौटीं.

एक्ट्रेस अब अपनी आने वाली फिल्म प्रताप के लिए तैयार हैं, जिसमें वह पहली बार अमित साध के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी. ईशा ने हाल ही में ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम से फिल्म में अपने रोल, अपनी एक्टिंग जर्नी और वह किस तरह के कैरेक्टर निभाना चाहती हैं, इस बारे में बात की. उन्होंने अपनी परवरिश पर अपने परिवार के असर, अपनी मां हेमा मालिनी की एक्टिव लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी खुलकर बात की. बातचीत के दौरान, ईशा ने कहा कि उन्हें अपने करियर में मिले मौकों का कोई अफसोस नहीं है. उनका मानना ​​है कि जो लोग उनके टैलेंट को पहचानने और उन्हें सही मौके देने में नाकाम रहे, वही लोग चूक गए.

प्रश्न: आपको फिल्म प्रताप कैसे मिली? - मेरे मैनेजर मेरे पास कहानी लेकर आए. मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय नरेशन सुनना पसंद करती हूं. मुझे कहानी पसंद आई क्योंकि यह अलग थी. मैंने पहले रुद्र में एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी का रोल किया था, लेकिन प्रताप में मेरा कैरेक्टर काफी अलग है. इसकी जर्नी भी इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है कि खासकर महिलाएं इस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएंगी. अपने करियर के इस स्टेज पर, मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हूं, जिनकी कहानियां मीनिंगफुल हों. प्रश्न: आप अमित साध के साथ पहली बार काम कर रही है, कैसा अनुभव रहा? - मैं कई सालों से अमित का काम देख रही हूं. मैंने सबसे पहले उनकी एक्टिंग फिल्म काई पो छे! में देखी थी. वह बहुत नेचुरल एक्टर हैं, और उनकी परफॉर्मेंस में ईमानदारी है. कुछ एक्टर अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ड्रामैटिक बना देते हैं, लेकिन अमित का अप्रोच अलग है. मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहताी थी, और मुझे खुशी है कि प्रताप ने हमें वह मौका दिया. सवाल: आपने पूनम के रोल के लिए कैसे तैयारी की, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अमित साध के कैरेक्टर से अलग है? - मैंने कई महिलाओं को देखा है जो अपने पति के काम पर जाने पर अपने परिवार का ख्याल रखती हैं. जब पति दिन भर के काम के बाद घर लौटता है, तो उसकी पत्नी अक्सर उसे सम्मान और गर्व से देखती है. मैंने इन भावनाओं को समझने और उन्हें अपने परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश की. मेरा यह भी मानना ​​है कि स्क्रीन पर एक्टर के रिएक्शन नेचुरल दिखने चाहिए. डायरेक्टर सचिन सराफ का दोनों किरदारों के लिए एक क्लियर विज़न था, और उनके गाइडेंस से मुझे पूनम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली. असल जिंदगी में लोगों को देखने के मेरे ऑब्जर्वेशन ने भी मुझे रोल के लिए तैयार होने में मदद की. सवाल: आप हमेशा से महिलाओं की ताकत और आजादी के बारे में खुलकर बोलती रही हैं. आपके पर्सनल अनुभव आपके चुने हुए रोल पर कैसे असर डालते हैं? - मैं हमेशा ऐसे रोल चुनने की कोशिश करती हूं, जो महिलाओं को किसी न किसी तरह से इंस्पायर कर सकें. हर महिला में अपनी ताकत और मुश्किल हालात का सामना करने की काबिलियत होती है, लेकिन, ताकत का मतलब हमेशा लड़ना या जोर से बोलना नहीं होता. कभी-कभी, यह शांत रहने, सही फैसले लेने और अपनी पहचान और सेल्फ-रिस्पेक्ट की रक्षा करने के बारे में होता है. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ने भी मेरी सोच को बदला है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और हर एक्सपीरियंस हमें कुछ न कुछ सिखाता है. एक औरत होने के नाते, मुझे लगता है कि अपने फैसलों पर कायम रहना और बिना डरे मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, जब भी मैं कोई कैरेक्टर निभाती हूं, तो मैं उसके इमोशंस और स्ट्रगल को समझने की कोशिश करती हूं. अगर मेरी परफॉर्मेंस से एक भी औरत को अपनी ताकत का एहसास होता है, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा. सवाल: आपके परिवार के अनुशासन और मूल्यों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया? - डिसिप्लिन हमारी परवरिश का एक जरूरी हिस्सा था. हमारे घर पर कई नियम थे, और मेरी दादी उन्हें मानने में बहुत सख़्त थीं. वह हर चीज पर नजर रखती थीं, जिसमें हम क्या पहनते थे, घर कब लौटते थे और हमारा बर्ताव कैसा था, यह भी शामिल था.