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मसूरी में फिल्म की शूटिंग कर रहे इमरान हाशमी, अभिनेता की एक झलक पाने को उमड़े प्रशंसक

इमरान हाशमी इन दिनों मसूरी और आसपास के खूबसूरत स्थलों पर फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग कर रहे हैं. शूटिंग के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. वहीं अभिनेता ने भी कई प्रशंसकों का अभिवादन कर उनका उत्साह बढ़ाया.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों एक बार फिर फिल्मी गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है. बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मसूरी पहुंचे हुए हैं. अभिनेता की मौजूदगी की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी. शूटिंग स्थल पर दिनभर प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहा और लोग अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए.

दरअसल, उत्तराखंड सरकार लंबे समय से राज्य को देश के प्रमुख फिल्म शूटिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. इसी उद्देश्य से सरकार ने फिल्म नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव और रियायतें दी हैं. शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनुमतियों को आसान किया गया है. फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं.

सरकार की नई फिल्म नीति का ही असर है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में फिल्मों, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो और विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग में लगातार बढ़ोतरी हुई है. देहरादून, मसूरी, नैनीताल, टिहरी, औली और चमोली जैसे क्षेत्र फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन बनते जा रहे हैं.

लोगों ने कहा कि फिल्म शूटिंग बढ़ने से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नया बल मिल रहा है. होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय गाइड, फोटोग्राफी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं. मसूरी में इमरान हाशमी की शूटिंग को लेकर भी स्थानीय कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े फिल्मी सितारों और फिल्म यूनिटों के आने से मसूरी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलती है. वहीं सोशल मीडिया पर अभिनेता की शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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